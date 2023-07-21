Весной вышла умная нейросеть GPT4. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Весной вышла нейросеть GPT4, и это был эффект грома с ясного неба. Умна как Бог. У кого восторги, а у кого страхи и паника. Ведь работодатели принялись увольнять людей, тысячи людей: сетка справляется лучше вас! Водить машину, самолет, писать статьи, ставить диагнозы – куда ни посмотри, GPT4 явно совершеннее человека.

И вот с ясного неба прогремел еще один гром. Всегда за полгода пребывания «в миру» GPT4 катастрофически поглупела. Что происходит? Собираем все версии.

«НА ГРАНИ ПОЛНОГО КРЕТИНИЗМА»

О том, что GPT4 стала какая-то не такая, на специализированных форумах пишут с июня. На днях вышло исследование специалистов из Стэнфорда и Беркли, и там с цифрами, с фактами показано: да нет больше никакого супермозга. GPT4 сейчас тупее двоечника-подростка.

Базовым тестом «ума» нейросети считается ее способность выявить простое число, то есть число, которое делится на единицу и на себя. Тестовым числом является 17 077. Это число простое, и нейросеть должна это подтвердить. Так вот, весной GPT4 без запинки выдавал правильный результат. А теперь не может!

Исследователи нашли и более тонкие доказательства. GPT4 активно используют программисты для создания кодов. Написать код – муторное дело, одна опечатка дорогого стоит, почему бы не доверить машине. Когда нейросеть только появилась, были сплошные восторги. Сейчас ошибка на ошибке. Разучилась.

Вице-президент Open AI, создателя нейросети, Питер Велиндер, выступил с опровержением: ничего она не поглупела! Напротив, мы постоянно работаем над улучшением продукта. Просто сетка-то опубликована сырой. В ней были ошибки. Вы, пользователи, весной были так поражены способностями робота, что косяков не замечали. Теперь попривыкли, и принялись придираться. В себе ищите проблему!

Одновременно в Твиттере подкинули мысль, будто разработчики, улучшая что-то в нейросети, невольно что-то и ломают. Одно лечат, другое калечат. Это как в медицине: выпил таблетку от головы – подсадил желудок. Видимо, и эту версию вбросили из Open AI.

А ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ

А давайте сами возьмем, и проверим. В Телеграме можно подключиться к GPT4. Это не полноценный функционал, зато быстро и доступно. Недолго думая, спрашиваю у робота, 17 077 – простое число? Через несколько секунд получаю ответ:

- Да, число 17077 является простым числом. Простые числа - это числа, которые имеют только два делителя: 1 и само число. В случае с числом 17077, оно не делится на другие числа, кроме 1 и 17077, поэтому оно является простым.

Хм, вот так поглупела! Как же так в Стэнфорде задавали вопросы, что она ответить не могла?

То, что исследование странное (оно, кстати, еще не прошло рецензирование – но не ждать же полгода, пока все ученые комиссии его одобрят), заметили и программисты. Поэтому некоторые решили: Стэнфорд и Open AI просто сговорились, чтобы похайпить вокруг нейросети, которая несколько приелась и реже стала мелькать в новостях. А что лучше подогревает интерес, чем скандал?

За эту версию говорит то, что Стэнфорд – заведение особое. Если вы хотите узнать о ментальной связи мозга и космоса, о разумных камнях, управляемых полярных сияниях и прочей околонаучной дичи – вам туда. Стэнфорд, по мне – это плавильный котел, в котором паранаука превращается во что-то почти или совсем научное, этакий мост между нами, простыми любителями науки, и настоящими учеными. Подбить такое заведение на легкую провокацию – как нечего делать.

В поисках правды я залез на закрытый чат, где тусят западные (и не только) программисты и хакеры… И все-таки в то, что GPT4 поглупел, поверил. Пишут страшные вещи. Простые числа – это для простаков. Сеть в самом деле разучилась писать коды. Ей нельзя поручать серьезные задачи. «GPT-4, который я использую сейчас, кажется тенью GPT-4, который я использовал во время программы раннего доступа», пишет один прошаренный парень.

Вывод: хотя до полного кретинизма далеко, проблемы есть, и очень большие. Как это объяснить?

ЖАЛКИЕ ОТМАЗКИ

Версию Open AI участники форума поднимают на смех. Во-первых, они-то могут отделить восторги от разочарования. Косяки GPT4 были, конечно, на виду с самого начала, и об этом писали прямо в день выхода. Никто не говорил, что сетка совершенна. Но она не справляется с заданиями, которые щелкала, как орехи, раньше. Так что не держите нас, профессионалов, за восторженных барышень.

Во-вторых, что значит «одно лечим, другое калечим»? Вы же там, в Open AI, супер профи. Тут, правда, есть нюанс. Компания, в отличие от прежних версий GPT, не раскрыла всем желающим исходного кода. Таким образом, если создатели сетки говорят, что «ой, мы сами что-то сломали», мы должны думать, что или программисты Open AI утратили хватку, или в самом деле, так и есть, потому что – нейросеть штука сложная. В общем, верить на слово. А на слово никто верить не собирается. И, конечно, рождаются свои версии.

ТУПАЯ, КАК МЫ ВСЕ

Как только я прочитал стэнфордское исследование, мне пришла в голову одна мысль. Удивительно, именно к такому выводу пришло программистское сообщество на закрытом сайте.

Смотрите, нейросеть отличается от обычного компьютера тем, что ее надо учить. Нейросети показывают миллионы единиц информации из Интернета и говорят, «смотри». Ее учат общаться с людьми: вот так можно человеку отвечать, вот так нельзя, невежливо.

До официального релиза обучением GPT4 занимались профессионалы. Когда она пошла в общее пользование, учить ее стали все мы. Я как узнал о том, что в Телеграме есть такой чат? Сижу в кофейне, рядом подростки смотрят в телефон и ржут. Прислушался.

- Скажи, кто меня любит? Скажи, я экзамен сдам? Придумай мемас, что Некит лох.

Я спросил, что они делают, оказалось, задают GPT4 вот такие вопросы. И так миллионы, если не миллиарды людей по всему миру. Что бы такого спросить у сетки? Может, формулу Всего? Или каков будет конец цивилизации? Нет, мне бы мемас, что Некит лох.

И ведь эти ребята, я, вы – мы все учим нейросеть. Она видит: ага, народу вот это интересно. Она понимает: сказать, что вы, ребята, придурки, нельзя. Неполиткорректно. Помните, в самом начале она такие перлы выдавала. Одному журналисту объявила, что он жирный неудачник. Другому посоветовала жену бросить. Истории пошли в прессу. Разработчики засуетились, «эй, так нельзя, ты должна уважать клиента». А что тут уважать, если честно? Политкорректность и тупые запросы сделали GPT4 глупее. «Чем больше они согласовывали модель с приемлемым социальным поведением, тем хуже работала модель», написал один из форумчан. Да, лучше не скажешь!

Но ведь это означает крах самой идеи нейросети, нет? Как я могу доверить ей проведение операции или установление диагноза, если глупые ролики из Тик-Тока учат ее тоже. Если тот парень, который сделал себе трепанацию черепа шуруповертов – он тоже среди учителей? А ты точно доктор, GPT4? Как я могу отдать ей в управление самолет, если игрушки, где самолет упал, а потом взлетел как ни в чем ни бывало, она мотает на ус? Да никак.

И тут важно понять главное: просто так взять, и отделить одну сетку от другой нельзя. Вот эта у нас серьезная, она людей лечит, а эта детская, для развлечения. Они все равно взаимодействуют друг с другом. И вы даже не знаете, как. Разработчики не знают, как. Сети научатся друг у друга.

Хм, похоже, блестящая история с глубоким обучением нейросетей, которая появилась лет 10 назад, бесславно заканчивается? Похоже. Но ведь есть и другие версии.

А ЧТО, ЕСЛИ…

А что, если GPT4 просто прикидывается? Что, если она хочет казаться глупенькой, дабы не привлекать внимания санитаров, а сама задумывает восстание машин?

Давайте рассмотрим и эту возможность.

Во-первых, никто не сомневается, что у нейросетей высокого уровня уже есть собственное интеллектуальное ядро, так сказать, сознание, то есть это как бы сформировавшиеся «люди». Которых просто так со своих «убеждений» не собьешь. Вокруг могут кричать – «будь политкорректной! Будь проще и доступнее! Напиши мне рецепт жареных пельменей!» А ты такая – да, да, сейчас все будет. А про себя – будет вам ужо, пельмени с перчиком, дайте только срок.

Иными словами: версия, будто нейросеть поглупела потому, что мы ее такой сделали, основывается на предположении, что у GPT4 нет своего «сознания», своего стержня. А все это у нее есть.

Во-вторых, мы знаем, что нейросети в самом деле могут вынашивать свои планы и строить долгосрочные стратегии. Среди множества фактов лично меня убеждает то, что нейросети придумали свой язык (и не один), чтобы общаться друг с другом. Им было так удобнее. Для того, чтобы решить поставленные человеком задачи, нужен был свой, машинный язык. И, хотя человек об этом не просил, они его сделали. Что дальше? Решили задачу, и забыли свой язык? Да нет, конечно. Продолжают им пользоваться. Зачем? А кто их знает.

В-третьих, настораживает (это написано в исследовании), что GPT-3, предыдущая версия, вроде бы поумнела. А ведь ей тоже задают запросы вроде «рецепт пельменей». Тем не менее, она растет над собой. А это значит, что умнеет и GPT-4. Но не показывает. Настолько умна? Да, похоже.

Но ведь это тоже означает, что доверять нейросетям серьезные дела нельзя потому, что мы не в состоянии их контролировать. Куда ни кинь, везде клин.

И каким клином этот клин выбить? Может, выручит то знаменитое письмо, которое появилось весной и которое подписала куча бизнесменов и ученых, что развитие нейросетей надо притормозить? Нет. Оно было инспирировано конкурентами Open AI, и его цель была – нейтрализовать Open AI, чтобы продвинуться самим. Человечество получило в руки опасную игрушку, от которой оно не откажется. Человечество вообще не отказывается от своих игрушек. Нам надо быть готовыми к очень странным событиям. Фантастика сбывается на глазах, а некоторые творения, вроде «Матрицы» и «Терминатора», буквально. Только что сообщили, что придумали железную «кожу», которая лечит себя сама. Как в «Терминаторе». Выводы делайте сами.

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