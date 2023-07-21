Кристина Асмус сделала обескураживающее признание: «Полтора года была в отношениях с жестоким маньяком-абьюзером»

Актриса Кристина Асмус. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Темы - самые личные. Не только о творчестве, как любят артисты. Хотя Сергей обсудил с Асмус роли мечты, сериал «Райцентр», работу в Театре им.Ермоловой под руководством Олега Меньшикова. Актриса по волнам своей памяти окунулись в прошлое, вспомнила институтскую пору и жизнь с родителями. В финале беседы Кристина поделилась шокирующим фактом из своей жизни - она стала жертвой домашнего насилия.

- Меня никогда раньше не спрашивали о домашнем насилии,- рассказала Асмус,- И зря. Я бы честно ответила. Потому что я с ним сталкивалась. Полтора года я была в отношениях с жестоким маньяком-абьюзером (отношения, в которых партнёр нарушает личные границы другого человека, унижает, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли - Ред). Сейчас говорят: это токсичный человек, потому что он ворчит: не так ты ему рубашку погладила или он тебе сказал: ты плохо сыграла в кино. И сразу: ой, меня абьюзят. Нет…Это не абьюз.

"В моем случае он пил как не в себя. Но вот сейчас… это харассмент, домашнее насилие. Почему сейчас она (Кристина Асмус - Ред.) об этом говорит? Где была раньше? Мне важно об этом поговорить. Я выросла в 90-е, когда был запрет на чувства. Плакать нельзя, сказать, что больно, нельзя. Не нравится – тоже нельзя. Нас так воспитывали. Мы все терпели. Пожаловаться нельзя. И когда эта ситуация со мной происходила, я не могла пойти ни к однокурсникам, ни к подругам, друзьям, ни к родителями – мне было страшно, что меня осудят, что я сама виновата. Я была наедине со своей проблемой. А сейчас я хочу об этом сказать. Хотя знаю, многие скажут – это она ради хайпа, просто скандальная актриса. Ей нужно внимание к себе. Вот и придумала. А мне кажется об этом нужно говорить, чтобы какая-то девочка посмотрела и спасла себя. Чтобы позвонила в службу спасения. Ну страшно об этом говорить. Я себя сдерживаю, чтобы не расплакаться. Это больно, это живет со мной. Я не могу от этого избавиться. Человек, который еле выжил, во мне сидит. Не может выздороветь, я не выздоровела".

Кристина Асмус рассказала что она один раз обращалась к психологу. Но не проработала эту историю, а надо бы со специалистом. Несмотря на откровения по поводу своих чувств и переживаний, саму историю и кто был этим «маньяком-абьюзером» она так и не рассказала. Она отказалась сыграть в сериале о домашнем насилии.

- Хотя мой педагог в институте мне сказал: «Кристиночка, все в материал – в профессию. Все свои боли все свои травмы – неси в профессию».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снова разделась: в Сеть попали кадры интимной сцены Кристины Асмус

Кристина Асмус снялась обнаженной в новом сериале "Райцентр" (подробнее)

Униженная Кристина Асмус поставила на место зарвавшуюся Ксению Собчак

Кристина Асмус устроила публичную перепалку с Ксенией Собчак из-за постельной сцены (подробнее)