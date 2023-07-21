Елена Яковлева изменилась до неузнаваемости для роли Бабы Яги в новом сериале

Елена Яковлева неузнаваема в роли Бабы-яги. Фото: START

В начале текущего года отгремела по всем кинотеатрам (и не только в России) премьера фильма «Чебурашка», где Елена Яковлева сыграла аналог старухи Шапокляк из советского мультика. Только ультрасовременный аналог: люксовую бизнесвумен, владелицу шоколадной фабрики, которая передвигается на «Бентли» с охраной.

Публику удивило преображение звезды «Каменской», которую художники превратили в натуральную моложавую модницу в дорогой брендовой одежде.

А теперь актриса ушла в другую крайность. Для съемок в сериале «Последний богатырь. Наследие» (продолжение известной российской сказочной франшизы) Яковлева перевоплотилась в Бабу-ягу. И узнать артистку в этом образе решительно невозможно.

— На грим уходит около пять часов, — открывает тайну актриса. — Первые два дня это казалось ужасным, думала: «Боже, я этого никогда не выдержу». А потом привыкла. Время за гримом пролетало незаметно: мы шутили, хохмили, фотографировались, ёрничали, смеялись и даже где-то пошлили.

Фото: START

Глубокие морщины, жирный бородавчатый нос, пакли волос и желтые ногти Фредди Крюгера — гримеры по много часов тратят на преображение Елены Алексеевны перед началом каждой смены. Впрочем, к этому образу артистка уже привыкла.

— С первых «Богатырей» я так из него и не выходила, — признает актриса. — Была вторая часть, третья, потом фильм «Финист. Первый богатырь», и вот сейчас снимаем сериал. Яга — уже такое перманентное состояние у меня. Я очень благодарна, что эта роль мне досталась по одной простой причине: диапазон поклонников расширился от малышей до взрослых. Это, мне кажется, очень здорово!

В новом проекте, который снимает режиссер «Вампиров средней полосы» Антон Маслов, действие будет развиваться спустя несколько десятилетий после третьей части фильма про богатыря («Корень зла»). То есть яковлевской Бабе-яге будет уже более 600 лет. По сюжету у Ивана (Виктор Хориняк), который отметил полувековой юбилей, выросли две дочери: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). В определенный момент в Белогорье прибывает колдун Северин (не путать с Сауроном), которому привиделось страшное бедствие. Начинается спецоперацию по спасению Белогорья.

Фото: START

К проекту впервые присоединилась театральная звезда Александра Урсуляк — она сыграет повзрослевшую Василису (героиню с таким именем артистка недавно уже играла в сериале «Против всех»), которой тоже придется противостоять силам зла. Впрочем, Елена Яковлева считает, что ее Баба-яга недостаточно отрицательная.

— Режиссер все время просил: «Злее, Лена, злее», — вспоминала артистка. — Чтобы стать злее, мне еще нужно над собой работать, бороться с собой. Легко сыграть добренькую, очень легко несчастненькую, одинокую с тремя детьми ещё легче, а вот сыграть плохого человека очень сложно.

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