Сын Елены Яковлевой изуродовал себя до неузнаваемости

Фото: соцсети

Сын Елены Яковлевой не перестает поражать народ. Его давно прозвали фриком. Мужчина с головы до пят разукрашен татуировками. Кроме того, на его теле множество шрамов и пирсинг. Но от очередной выходки Дениса Шальных оторопели даже его поклонники.

Сын Елены Яковлевой по сей день не может определиться с профессией. Денис Шальных учился в Лондоне, но бросил колледж. Вернувшись в Москву, поступил в институт телевидения и радиовещания, но решил, что это не для него, опять оставил учебу.

Парень работал воспитателем в детсаду, брадобреем в барбершопе, пробовал свои силы на театральной сцене и даже создал музыкальную группу. Но вот уже последние три года наследник актрисы - бодибилдер. Он накачал гору мускулов и выглядит очень внушительно.

Спортивными успехами молодой человек хвастается в соцсетях. "Почти 118 кг. Е, как же круто выглядит блэк на груди", - писал недавно Денис. Вероятно, он имеет ввиду черную сплошную татуировку. Как известно, тело мужчины с головы до пят разукрашено рисунками.

Фото: соцсети

На снимках Шальных демонстрирует рельефные мускулы. При этом мужчина принимает довольно провокационные позы. Он часто приспускает штаны, демонстрируя изуродованное тело.

А недавно показал, что выкрасил волосы в розовый цвет, сделав ирокез. Денис снял футболку, обнажив почерневший торс.

От вида наследника звезды "Интердевочки" поклонники оторопели. Молодому человеку скрывать уж точно нечего. У него нет ни одной части тела без рисунка. К тату в разные годы мужчина добавлял шрамы и пирсинги. А еще накачал себе руки-базуки.