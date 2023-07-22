Группа российских журналистов пострадала при обстреле ВСУ на Запорожском направлении Фото: REUTERS

Двое российских журналистов пострадали при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом в субботу, 22 июля, сообщил Союз журналистов России.

Группа корреспондентов из России попала под огонь около населенного пункта Пятихатки. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев.

Кроме того, ранения получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. Предварительно, пострадал и военкор газеты «Известия».

Ранее стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции скончался журналист РИА Новости Ростислав Журавлев.

Сайт KP.RU писал, что президент России Владимир Путин вручил Орден Мужества военному корреспонденту Семену Пегову, который получил ранение во время исполнения профессиональных обязанностей в Донбассе. Пегов подорвался на мине "Лепесток". Врачи диагностировали у него открытый перелом I-II пальцев правой стопы, рваные раны подошвенной части стопы.