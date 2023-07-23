Андрей Макаревич* недоволен Израилем: Сбежавший из России певец взвился в истерике

Сбежавший за лучшей долей в Израиль артист оказался шокированным уровнем сервиса в стране. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В хазановской рубрике «А я и здесь молчать не буду» в конце текущей недели отличился Андрей Макаревич*. Сбежавший за лучшей долей в Израиль артист оказался шокированным уровнем сервиса в стране и накатал гневный обличительный пост в соцсетях, призвав народ Земли Обетованной к топору. Из-за...потерянного фотоаппарата и пары ботинок.

https://images.thevoicemag.ru/upload/img_cache/fe5/fe5efc7e0acfef9ff4c9c39f7c5c500b_cropped_1332x1268.webp

— Скажите, почему у нас (в Израиле) так чудовищно плохо работают службы, скажем так, быта? — возмутился «машинист». — Почему любую бумажку из любой конторы ты будешь ждать два месяца? Почему доставка из магазина придет не в означенный день, а спустя неделю — если придет вообще? Они, оказывается, вправе не доставлять. А платить за эту доставку ты почему-то обязан.

Андрей Макаревич на пороге своего дома на Новой Риге. Кадр из ютуб-шоу «Осторожно, Собчак»

Спешно продающий недвижимость (квартиру на Ленинском проспекте и др.) в России музыкант очень долго жаловался на жизнь в родной стране. «Здесь» его не устраивало буквально все: народ, повсеместный «совок», решения властей, проекты Госдумы РФ, законы, дороги, армия и то, куда идут деньги налогоплательщиков. После начала СВО чаша терпения Макаревича* оказалась переполненной, он схватил последние вещи и побежал на самолет в Израиль. Впрочем, вещи в чемодан поместились не все. До сих пор Андрей Вадимович не мыслит себя без оставшихся в России некоторых вещей — нет, не дыма отечества, который сладок и приятен. В чемодане Довлатова на дне был Карл Маркс, на крышке - Бродский, а между ними - пропащая, бесценная, единственная жизнь. У Макаревича* в Москве остался костюм, ботинки и фотоаппарат. Их-то он и попытался доставить себе в Израиль. И проиграл неравную битву с израильской курьерской службой.

— Полгода я ждал из России посылку с дорогими мне вещами (ничего не подумайте — любимый костюм для путешествий, ботинки, фотоаппарат), — признался он.— После того, как посылка оказалась в почтовом отделении Израиля, я выдержал двухмесячную уникальную по содержанию переписку с этим отделением (с привлечением жены как носителя языка), заплатил пошлину (две тысячи евро на минуточку) после чего посылка была благополучно отправлена обратно в Россию — и по дороге потерялась. Думаете, хоть пошлину вернули? Ща.

осле начала СВО чаша терпения Макаревича* оказалась переполненной, он схватил последние вещи и побежал на самолет в Израиль. Фото: СОЦСЕТИ

Вопиющее головотяпство и бюрократию Израиля музыкант по привычке «совком» назвать не может — это слегка неактуально. Российский "режим" тут тоже оказался ни при чем. Зато артист запросто может призвать народ протестовать против бесчеловечных условий сервиса. Этим Макаревич* и занялся. В том же посте он указал, что пора бы местным взяться за власть и хорошенько взбодрить ее протестами, чтобы «заслужить уважение».

Всего полтора года артисту понадобилось, чтобы разочароваться в Израиле и прийти к нехитрой мысли: отдельно взятое разгильдяйство — это побочный эффект человеческого, а не географического фактора. Впрочем, далеко не всем представителям прогрессивной общественности эта формула доступна для понимания. Стоило бы Макаревичу* накатать подобный пост, сидя в России, его бы сразу поддержали миллионы подписчиков сочувственными и едкими комментариями про «совок» и «мордор». Но артист пока еще живет в Израиле, поэтому его в соцсетях, наоборот, начали травить за раздувание из мухи слона (хоть вокалист и заверил, что фотоаппарат стоил 1 тысячу долларов) и неуважительное отношение к довольно закрытому государству, которое «машиниста» приютило.

Фото: снимок экрана

Дошло до того, что Макаревич* начал доказывать подписчикам, что в России жить вообще-то круто (!). Он напомнил, что зубную щетку ему доставляли в Подмосковье за четыре часа, а документы в МФЦ выдавали в день обращения. Эти факторы, по признанию артиста, «отзываются ностальгией» в сердце. Не за горами тот момент, когда в очередной раз музыкант останется так сильно разочарован доставкой лапши, что плюнет на израильский паспорт и побежит в аэропорт на самолет до Шереметьево.

* признан Минюстом РФ иноагентом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Особняк на Новой Риге, коллекция икон и подводная лодка: Что бросил в стране оскорбивший россиян Андрей Макаревич*

Андрей Макаревич* бросил в России элитный особняк, коллекцию икон и «подводную лодку» (подробности) * признан Минюстом РФ иноагентом