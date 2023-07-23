Берлинский ресторан "Москва" украинцы потребовали переименовать в "Киев". Фото: Shutterstock

Украинцы, к нашему счастью, совершенно необучаемы. Точно так же, как их наркофюрер Зеленский обладает редким талантом настраивать против себя даже своих союзников, украинцы добиваются аналогичных результатов в странах, в которых они нашли приют. И главное здесь – не мешать им, они все сделают сами.

Еще не утихла праздничная перемога по поводу гей-парада в Берлине, на котором посол Незалежнгой в Германии во главе первой колонны из украинских участников возглавил весь гей-парад, а тут же подоспели сразу две зрады. Что примечательно, украинцы сотворили их собственными руками.

В Чехии, как сообщила местная чешская газета "Lidovky", некая укробеженка возмутилась, увидев в оформлении одной из станции метро в Праге надписи на русском языке.

- Я была в культурном шоке и возмущении, когда обнаружила в пражском метро надписи на русском языке, о дружбе между Москвой и Прагой, - возбудилась она не шутку и потребовала. - Я не понимаю, ведь чешские политики утверждают, что Чехия против России, это все нужно срочно убрать!

Свои жалобы эта особь направила и в мэрию Праги, но и в управление местного метрополитена, и получила из последнего ответ, который удобнее назвать отлупом: "Флаг СССР, серп и молот и надписи на русском языке являются частью интерьера станции метро, отражая историю метро, города и всей Республики". Ответ такого же содержания ей дала и пресс-служба мэрии Праги. И пришлось укробеженке утихомириться, несолоно похлебавши. Хотя, конечно, выражение "культурный шок" не очень сочетается с укробеженкой.

Еще более замечательная история произошла в Берлине, по которому в субботу маршировали педерасты, лесбиянки и прочая публика, выставляющая напоказ свои сексуально-психические девиации. А в Берлине имеется кафе-ресторан, называющееся "Москва". И, да, совершенно верно, местной украинской общине беженцев это обстоятельство категорически не понравилось. Настолько, что они в резкой и ультимативной форме потребовали переименовать кафе "Москева" в кафе "Киев".

Кстати, сменить название заведения на "Киев" буквально потребовал и гордо вышагивавший в субботу по столице Германии впереди интернационала гомосексуалистов посол Украины в ФРГ Алексей Макеев, причем, сделал это во время своего первого визита к правящему бургомистру Берлина Каю Вегнеру.

Вот только не учли одного обстоятельства – что в данной ситуации они имеют дело не с вялой обиженной ливерной колбасой Олафом Шольцем, а с жителями Берлина, многим из которых они уже встали поперек горла. Не говоря о том, что русских в Берлине вряд ли меньше, чем украинцев.

И местные жители вместе с местными властями дали отпор обнаглевшей общине укробеженцев, которые решили диктовать свою волю в чужой стране, приютившей их, платящей им пособия и старающейся их обустроить. Как написала Berliner Zeitung, жители Берлина выступили категорически против удовлетворения украинской инициативы.

- Нельзя постоянно все переименовывать, необходимо чтить историю, - ответили украинцам в администрации района Митте, в котором находится заведение, и не упустили возможности съехидничать. – К тому же, переименование кафе не окажет никакого влияния на ход и окончание противостояния на Украине.

- Подобная просьба показывает полное непонимание истории и культуры Германии. Это здание стало символом архитектуры ГДР, - внес свой вклад в общую лепту отпора украинцам и выдающийся архитектор профессор Вольф Айзентраут, спроектировавший некоторые здания, включенные затем в список памятников.

Это уже не по губам провели, это по сусалам и от души. Если даже глава диппредставительства государства позволяет себе такие выходки, то тут не скажешь, что требования выставили тупые и малокультурные гопники. Это зависит уже не от уровня культуры и образования, а, похоже, это характерная черта генотипа нации или чего-то не менее значимого.

И поскольку украинцы все равно остались необучаемыми, эти истории их так ничему и не научат. И уже завтра в чужом доме они продолжат класть ноги на чужой стол, портить воздух и вырабатывать у окружающих стойкое отвращение по отношению к себе.

Главное – не мешать им в этом.

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