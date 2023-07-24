Итоги выборов в Испании могут привести к «подвешенному» правительству

Испанцы приняли участие в досрочных всеобщих выборах, по результатам которых будут избраны 350 членов Конгресса депутатов. Фото: REUTERS

Консервативная Народная партия победила на прошедших в Испании досрочных всеобщих выборах после обработки 99,9% бюллетеней. Вместе с тем ни одна партия не получила абсолютное большинство в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать новое правительство. Таким образом, после окончательного подсчета голосов начнутся переговоры по вопросу поддержки для утверждения кандидатуры нового премьера страны.

Несмотря на жаркий сезон отпусков с температурой воздуха, превышающей 40 градусов по Цельсию, политическая жизнь на Пиренейском полуострове не знает передышки. Испанские граждане приняли участие в досрочных всеобщих выборах, по результатам которых будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата парламента), а также 208 сенаторов. Явка на голосование превысила 53%, при этом многие избиратели воспользовались возможностью голосовать по почте.

Народная партия получила 136 мандатов в 350-местной нижней палате парламента. Испанская социалистическая рабочая партия премьер-министра Педро Санчеса может рассчитывать на 122 места. За ней идут ультраправая партия «Голос» (33 места) и левое движение «Сумар» (31 место). Чтобы беспрепятственно одобрить кандидатуру главы правительства Испании, партии необходимо получить абсолютное большинство, а именно 176 кресел. Весьма вероятно, что создать правящую коалицию не смогут ни правые, ни социалисты (такая ситуация называется «подвешенное правительство»).

– Мы получили больше голосов, больше мест и больше процентов, чем четыре года назад, – прокомментировал итоги выборов премьер-министр Испании Педро Санчес. – Регрессивный блок правых сил все равно потерпел поражение.

Испанская социалистическая рабочая партия премьер-министра Педро Санчеса (на фото справа) может рассчитывать на 122 места. Фото: REUTERS

В свою очередь лидер набравшей большинство голосов Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что так или иначе готов сформировать новое правительство после успеха на прошедших выборах.

– Я беру на себя инициативу начать диалог, чтобы сформировать правительство, – добавил Фейхоо, призвав остальные политические силы не блокировать его инициативу.

Народная партия заявила о готовности вступить в союз с «Голосом», чтобы сформировать коалиционный кабмин. Социалисты могут попытаться договориться с «Сумар» и другими небольшими политическими силами. Если же за два месяца никто не сможет сформировать правящую коалицию, то испанский народ ждут повторные выборы.

Альберто Нуньес Фейхоо. Фото: REUTERS

В конце мая в Испании прошли региональные и муниципальные выборы. Оппозиционная Народная партия одержала победу, обогнав правящую Социалистическую рабочую партию на 3,4 пункта. В результате голосования партия премьера проиграла в 15 из 22 столицах автономных сообществ, в которых она руководила. В тот же вечер Педро Санчес выступил с экстренным обращением и сообщил о решении распустить парламент и провести в стране досрочные выборы.

– Я принял это решение с учетом результатов состоявшихся вчера выборов. Лучше, чтобы сами испанцы взяли слово и определили политический курс страны, – подчеркнул тогда 51-летний премьер-министр.