«Русские, вы нас никогда не порабощали»

Корреспондент Дина Карпицкая проехала три страны Африки - ЮАР, Зимбабве и Замбию. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ЧАСТЬ 1 ЧАСТЬ 2 Накануне саммита «Россия - Африка», который стартует завтра в Санкт-Петербурге, спецкор «Комсомолки» побывала в самых южных странах Черного континента - ЮАР, Зимбабве и Замбии. Что там говорят о России? И ждут ли русских?

Сегодня мы - в Замбии.

От Хараре (Зимбабве) до Лусаки (Замбия) всего час лету. Причем на винтовом, небольшом самолете, который курсирует между африканскими столицами, как маршрутка, подсаживая и высаживая пассажиров. Со мной на соседнем кресле сидел парень из Малави, прекрасно разговаривающий по-русски.

- В РУДН учился? - уже просто из вежливости интересуюсь я, потому что и так понятно. Выпускников нашего знаменитого вуза мы встречали не реже раза в день.

- Да! - улыбается во все 32 зуба он. - Очень понравилась Москва, я хотел остаться, но в России работу сложно найти.

- Как тебя зовут?

- Гифт, переводится с английского «подарок». В Москве меня звали Гиви.

Вас это удивит, но да, на Черном континенте встречается то Подарок (Gift), то Свобода (Liberty), то Солнечный свет (Sun Shine). Такие тут принято давать имена. А еще принято, чтобы президенты, министры, губернаторы знали народные танцы своего племени. Приезжает чиновник в галстуке на какой-то праздник и первым делом обязан сплясать. А потом все обсуждают, как у него это получилось. Не оторвался ли начальник от народа? Прекрасная традиция, опускает с небес на землю.

Узнав, что приехали русские и не туристы, все чиновники Замбии стали назначать нам встречи . Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ЗНАЕТЕ, СКОЛЬКО РУССКИХ В АФРИКЕ?

Знаете, сколько россиян проживает в Африке? Не более 50 000 (по данным Россотрудничества). Из них в Египте - 35 000. В ЮАР - 6000, в Марокко - 3000. А в таких странах, как Конго, Мозамбик, Нигерия, Зимбабве, Замбия - от 100 до 300 человек.

Русский дом Лусака Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

А вот присутствие китайцев везде в Африке и конкретно здесь, в Замбии, ощущается с ходу. Просто выходишь из аэропорта - на тебе. Аэропорт построили китайцы, дороги - китайцы. А еще заводы, банки, пароходы…

- И кардиологический центр, - рассказывает Кей Сеписо, наш проводник по Замбии, юрист и спец по связи бизнеса и государства. - А русских у нас очень мало. В основном женщины, которые замужем за нашими парнями.

- И ни одного бизнесмена?

- Есть. Один! Перевозками грузовыми занимается.

Согласно данным МИД Замбии, в 2014 году здесь проживало 20 000 китайцев. А в 2019-м - уже 80 000 (по данным ООН). Местные даже забеспокоились, уж не захватят ли китайцы их страну. Хотя большей части населения некогда о таком думать, их больше волнует хлеб насущный. Тут, например, даже лампочка Ильича дошла не во все хижины. 30% деревень не электрифицированы.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

КАЗНИЛИ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Все это пережитки колониального прошлого, когда местное черное население было у себя же в стране обслугой. Отсюда и все проблемы - природных ресурсов много. А как их добывать? Обрабатывать? Управлять? Вот Африке и приходится бешеными темпами догонять остальной мир.

- Колонизаторы мало что оставили после себя, - рассказывает политолог Юлия Берг. - От англичан хотя бы что-то сохранилась. А французы, уходя, сжигали все, что построили. Притом что порядки при колонизаторах были за гранью добра и зла. В Конго черным работникам за невыполнение плана по каучуку грозила смертная казнь. Или заставляли провинившегося принести 5 отрубленных рук.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

МЕСТО МИРА

Так что большинству стран Африки нужны друзья с технологиями. И Замбии, конечно.

- Нас очень интересуют российские энерготехнологии, ваш IT-сектор. А еще транспорт, удобрения, строительство, - говорит глава торговой палаты Лусаки (столица Замбии) Александр Лауренс. - У нас хорошие позиции в Африке. Стабильность. Да, недавно был дефолт. Ну и что?

Мне вообще понравились местные чиновники. Не скрывают недостатков и четко понимают цели - и свои, и инвесторов. Господин Лауренс расписывал плюсы дружбы с Замбией долго, часа четыре. Упоминал и про визит их президента в Россию и Украину.

- Это была попытка вывести ваши страны на диалог. Знаете, как название нашей столицы Лусака переводится? Место мира и сострадания. Такой характер нашего народа.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Но если открытие особой экономической зоны с Россией тут только прорабатывается, то китайские уже работают - сразу две.

- Мы открыты к любым предложениям. Прибыль после уплаты налогов можно выводить за границу. Налоговые преференции. Оформление всех документов за месяц, - расписывала плюсы своей страны специалист по привлечению инвестиций Тазизва Мвула. Молодая, красивая и очень современная африканка. - У нас много сырья, но хотелось бы и собственное производство. У нас много красивых мест для туризма, но отелей почти нет, аренды лодок, машин. Но мы уже построили три международных аэропорта. И еще мы хотим...

Деловой район, столица Замбии Лусака Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ХОТИМ, ХОТИМ, ХОТИМ!

Хотим, хотим, хотим! Куда бы мы ни пришли, кого бы ни встретили, все это говорили. Даже за завтраком в отеле к нам подсел мужчина в пиджаке.

- О, вы русские?! По делам здесь, вижу по одежде? Как я рад!

Оказалось, он бизнесмен из Уганды Кристофер Чапаа.

- Русские сделали большую ошибку, что так много помогали Африке освободиться, а потом ушли, оставили нас. Нам пора уже объединяться. К нам приходит Запад и забирает все большие проекты. А русские где? Вы нас никогда не порабощали. Нас европейцы убивали, отбирали землю. Сейчас, когда Запад отключил вас от SWIFT, мы все поняли, какая это нечестная система. Надо создавать свою. Давайте вместе!

В Замбии обитаю все животные из большой африканской пятерки. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Мы так и ходили с одной встречи на другую, а приглашения все сыпались и сыпались. Наверное, впервые хоть кто-то из России приехал сюда не просто погулять. Но и мы в последний день в Африке сдались и помчались на самое большое в мире рукотворное озеро Картьа, у самого истока реки Замбези. Плавали на лодке в поисках гиппопотамов. Смотрели на фантастический африканский закат. На звезды размером с блюдо в глухой-глухой замбийской деревне.

Африка - удивительная. Уверена, они всех догонят, а возможно, и перегонят. Жаль, если без нас.

И не только в дикой природе, но и на купюрах. Местная купюра называется квача Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

СПРАВКА «КП»

Опытные путешественники знают: если хочется в Африку и не разориться, Замбия - лучший вариант. Ценник умеренный, природа потрясающая. Львы, носороги, антилопы, жирафы, зебры. А национальные праздники?! Например, сплав по реке племени лози. Во главе процессии вождь, самый настоящий. Это обряд осмотра владений, сохранившийся до сих пор.

И конечно, водопад Виктория - одно из чудес света. Вообще-то им можно любоваться и со стороны Зимбабве - граница стран как раз по руслу реки Замбези, на которой и находится самый большой водопад в мире. Но со стороны Замбии входной билет стоит дешевле, чем в стране-соседке.

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