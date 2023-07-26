Станут летающими мишенями для наших ВКС: с какими проблемами столкнется Украина при использовании F-16

Эксперты продолжают рассматривать перспективы применения американских истребителей в конфликте на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты продолжают рассматривать перспективы применения американских истребителей в конфликте на Украине

На «Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель обсудили тему с генерал-майором, заслуженным военным летчиком РФ, кандидатом технических наук, членом экспертного совета Всероссийской общественной организации «Офицеры России» Владимиром Поповым.

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА В ШТАТАХ

- Разброс в оценках военных экспертов о том, сколько истребителей F-16 поставят Украине, очень большой: от 200 до 10-20, истина посередине?

- Где-то так. Не однозначно, что сразу всё поступит. Будет первая эскадрилья, две других потом. В три захода пойдут, как минимум.

- Могли украинцев отправить учиться пилотировать F-16 еще несколько лет назад, до СВО?

- Несколько лет назад – нет. В январе этого года в Штатах была тестовая группа из Украины. Летчики и инженерно-технический состав, 8-12 человек. Пробовали, что такое F-16. То есть теоретическое переучивание. Не исключаю, что они слетали по кругу, в зону пилотажную слетали. И возвратились домой с ответом таким, что это им очень нужно. И обоснование дали руководству. Допустим, Зеленскому посоветовали очень сильно. Потому он так настаивает на этих самолетах.

ЖДАТЬ ЛИ ПИЛОТОВ ИЗ КАНАДЫ?

- Возможно переучивать гражданских пилотов на F-16?

- Может, в принципе, такое быть. Когда вы на мели. У Киева остается еще летный состав ВВС, хорошо подготовленные пилоты. Правда, их мало. Но есть и молодежь.

- Привлекут западных «добровольцев»?

- Есть возможность у объединенного Запада сделать следующий ход конем. Добровольцев, допустим, призвать в Канаде. Там самая большая украинская диаспора. Не исключено, что они оттуда могут взять летчиков, и привлечь их в первые дни боевых действий, когда появятся эти самолеты F-16.

- Это хороший самолет, но не лучший в мире?

- Достаточно современный истребитель, многофункциональный. Но его пилотам придется адаптироваться к этому воздушному пространству, к этим условиям, к этой инфраструктуре, и наземной, в том числе.

В БОЙ ПОЙДУТ СТАРИКИ?

- Каков предельный возраст, после которого за штурвал истребителя посадить летчика нельзя?

- Думаю, что до 60 можно летать. Да, есть понимание правильное, что на маневренных самолетах-истребителях целесообразно летать до 50 лет, как было раньше в Советском Союзе. Авиационная медицина и авиационные психологи говорят, что это индивидуально. Если ты адаптивно относишься к своей работе, если физическое здоровье позволяет тебе пройти медкомиссию, освидетельствование, то в этом случае ты и в полетах будет адекватен, даже если большой возраст.

- Подготовка пилота истребителя — дело дорогое.

- Отбирают человека, который должен будет летать минимум 20 лет, а то и 25. Но если у тебя генетически это заложено, и ты целенаправлен, тогда в принципе, с индивидуальным подходом можно и до 60 лет работать. Такие случаи у нас есть.

БУДУТ ЛИ ВОЗДУШНЫЕ ДУЭЛИ

- Мы слышали сравнения F-16 с нашими Су-35, которые будут противостоять друг другу — корректны ли они?

- Для F-16 все-таки одноклассником является на сегодняшний день наш МиГ-29 или МиГ-35 (глубокая модернизация этого самолета). Это легкие истребители. А Су-30, Су-35 – это тяжелые истребители, машины, созданные на базе Су-27.

- То есть, не слишком корректно сравнивать?

- Не так корректно, мягко говоря.

- И если пилоты F-16 встретятся в воздушном пространстве Украины с МиГ-29 или Су-35, что случиться?

- При условии, что там будут летчики, подготовленные наспех, которые через 3-6 месяцев будут вынуждены выполнять боевую задачу на F-16, который для них новый самолет… Плюс – языковой барьер. Пилот не будет полностью адекватно работать, ему надо навыки эти наработать в течение года, чтобы он действительно вник и сжился с этим самолетом. После года он будет работать адекватно.

- Ну и, при выполнении всех условий...

- Так вот, если Украина в конце этого года получит, допустим, 20 самолетов, то есть эскадрилью, и сразу в небо, то четверть летчиков в этих полетах – они станут летающими мишенями для наших ВКС.

С ТАКИМ ОНИ ЕЩЕ НЕ СТАЛКИВАЛИСЬ

- Но говорят, их задача будет иной – взлететь, сделать пуск ракеты и сесть. А воздушный бой – не их задача.

- Вообще, сегодня и американцы уже об этом говорят. Что в их доктрине дальнего воздушного боя? Локатор увидел противника, офицеры боевого управления навели, спецподразделения на земле уточнили, истребитель вышел в заданный ракурс полета и совершил пуск на 50-80-90 километров от воздушной цели. И пусть тот маневрирует, уходит от этой ракеты дальнего действия.

- Это в теории, а в реальности?

- Таких боев, наверное, ждать не стоит. Возвращаемся к тому, что без контакта ближнего боя уже не обойдемся.

- Почему?

- Потому, что действует наш войсковой компонент. И ПВО действует по воздушному пространству, и системы залпового огня. Вы скажете: при чем тут артиллерия, при чем тут залповый огонь «Градов» или «Ураганов»? А потому, что это воздействие на пункты управления противника, на авианаводчиков, на тех, кто будет корректировать этот полет. И вот с таким сложным противодействием, массовым воздействием на противника, я думаю, F-16, даже профессиональные летчики США или других западных стран еще не встречались в реальных полетах.