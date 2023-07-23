Глава Госдепа США Блинкен подтвердил передачу Украине истребителей F-16 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев получит от Вашингтона истребители F-16, однако их поставка займет примерно несколько месяцев. Об этом в интервью CNN заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

"Даже если бы решение по F-16 было принято завтра, прошло бы несколько месяцев, прежде чем они начнут применяться", - сказал Блинкен.

Глава американского Госдепа добавил, что речь идет о подготовке, обслуживании и наличии возможностей для использования их ВСУ.

Ранее сообщалось, что обучать украинских летчиков пилотировать F-16 займется коалиция из 11 стран, включая Нидерланды, министр обороны которых Кайса Оллонгрен заявила, что обучение займет до восьми месяцев. Само обучение, согласно ожиданиям, стартует в августе.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби выразил мнение, что передача киевскому режиму истребителей F-16 не изменит ход конфликта, который на Западе признается провальным для Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров четко дал понять, что Россия расценит передачу Киеву истребителей F-16 как ядерную угрозу Запада.