США в панике из-за ультиматума раненного на Украине морпеха: новый скандал угрожает обмену заключенными с Россией

США боятся, что действия Рида на Украине навредят обмену заключенными с РФ. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США Джзефа Байдена сообщил, что в Госдепартаменте очень обеспокоены всплывшей на поверхность историей получившего ранение на Украине бывшего морпеха Тревора Рида и пытаются сейчас сделать все, чтобы она не повлияла на переговоры между Вашингтоном и Москвой об обмене заключенными. И действительно, скандал с Тревором вышел знатный. Причем, уже не первый. 32-хлетний бывший американский морской пехотинец устраивает уже второй по счету международный скандал, в который активно включается во второй раз Госдепартамент США.

Первый скандал случился в 2019-м году, когда отставной морпех, ставший студентом факультета международных отношений Университета Северного Техаса, прилетел в Москву для, как он декларировал, улучшения своего знания русского языка в обществе русской подружки, которой обзавелся в Сети. Через 3 месяца после приезда в Москву он был задержан нарядом столичной ППС, приехавшим на одну из столичных улиц по вызову свидетелей конфликта между мужчиной и двумя женщинами. Находящийся в стадии тяжелого опьянения (медицинское обследование обнаружило в его крови свыше 3 промилле алкоголя) Тревор попытался сначала оказать сопротивление полицейским при задержании, а потом уже, находясь в полицейской машине, ударил одного сотрудника патруля, напал на водителя, что, в свою очередь, судя по материалам суда, создало аварийную ситуацию на дороге. В результате бравого студента в июле 2020-го приговорили к 9-летнему изучению русского языка в колонии общего режима, и он отправился на "обучение" в Мордовию. Откуда начал постоянно жаловаться на то, что ему не оказывается медпомощь, что он, дескать, со дня на день заболеет туберкулезом, если уже не заболел.

И Госдепартамент США активно включился в работу по его освобождению. После безосновательных заявлений о надуманности обвинения, предвзятости суда, о подозрении на туберкулез и т.д. американская сторона поняла, что единственным путем к свободе Рида является обмен, и в апреле 2022-го Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам тюремного заключения за преступление, которое он не совершал. Обмен проходил в лучших традициях шпионских боевиков – американский и российский самолеты приземлились в аэропорту Стамбула, встали на площадки по соседству в дальнем углу аэропорта, и обоих заключенных одновременно вывели из самолетов и провели мимо друг друга. После чего оба самолета с небольшим разрывом во времени взлетели и легли каждый на свои курсы.

Уже вовсю шла российская специальная военная операция на Украине, уже США отгружали вооружения и боеприпасы на Украину эшелон за эшелоном, но переговорно-обменному процессу это не помешало.

Прибыв в родные Штаты Тревор почему-то не стал возобновлять учебу в своем университете, а почувствовал непреодолимый зов на Украину. Может, захотел отомстить "клятым москалям", может, выучить украинскую мову, а может, его просто направили на Украину - знает только он. Но он очутился в Незалежной и заключил контракт с ВСУ.

И несколько недель назад подорвался на мине. В отличие от множества раненых украинских военных и иностранных наемников, Тревору повезло. Его не бросили на месте, а эвакуировали с поля боя и даже привезли в госпиталь в Киеве. И тут американец потребовал, чтобы его перевезли в военный госпиталь США в Польше или Германии. Киев отказался это сделать, напомнив Риду, что его контракт с ВСУ не завершен. И Тревор вновь задействовал Госдепартамент.

В Вашингтоне поначалу тоже не проявили энтузиазма, но Рид пригрозил "предать огласке свою историю". Причем, вряд ли речь шла только об истории его ранения в полях Украины. По всей видимости, отставной морпех мог рассказать достаточно много нелицеприятного, иначе трудно объяснить, почему Вашингтон так быстро пошел на попятную и, действуя через некоммерческую организацию ("гражданское общество" – это сила!) вывез Тревора Рида в Германию.

Где он находится сейчас, в каком госпитале и с какими ранениями – никаких ответов на эти вопросы официальные и неофициальные лица американской администрации не дают. Только не устают повторять, что Рид находился на Украине по собственной, частной инициативе, что он не представлял там правительство США ни в каком виде, что администрация США не устает предупреждать и отговаривать своих граждан от поездок на Украину, тем более, от участия в военных действиях.

А неофициально в Госдепартаменте очень сильно встревожены и опасаются, что история с Ридом сыграет в негатив в переговорах по обмену осужденных в России граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана. Напомним, Уилан, как и Рид, бывший морской пехотинец, тоже решил "изучать русский язык в России" и был приговорен Мосгорсудом к 16 годам лишения свободы за шпионаж, но, в отличие от Тревора Рида, он отбывает наказание в Мордовии в колонии строгого режима, а не общего. А Эван Гершкович, официально работавший в России репортёром газеты The Wall Street Journal, был задержан в Екатеринбург и арестован по решению суда по обвинению в шпионаже. Суд над ним еще не начинался, он содержится в СИЗО, а в случае признания виновным ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

До чего изучение русского языка доводит, а! Ну да хоть не до пожизненного.

Примечательно, что в местах лишения свободы в России по состоянию на 2021-й год находились 17 граждан США, но более всего, практически забыв про остальных, Госдепартамент был озабочен судьбой простого студента, отставного морпеха Тревора Рида. А сколько американских наемников сейчас на Украине?! И опять Госдепартамент проявляет просто трогательную заботу о бедном студенте. А сидел бы в русской колонии, был бы цел, жив и невредим.

Конечно же, исходя исключительно из гуманистических побудительных мотивов. Мы так и поняли. И даже записали себе в тетрадочку, чтобы не забыть.

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