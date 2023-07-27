Продолжение «Силиконового скандала» в шоу-бизнесе: Любовь Успенская рассказала о последствиях неудачной пластики

Любовь Успенская. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Скандал с певицей Славой и Тимуром Хайдаровым набирает новые обороты. Теперь он касается не только звезд — Славы и Любови Успенской, которые остались недовольны пластикой. Адвокат певицы Елена Сенина рассказывала KP.RU, что с ней и ее доверительницами стали связываться другие женщины, пострадавшие от рук пластического хирурга Тимура Хайдарова. Тогда же Еленой Сениной было принято решение о создании инициативной группы. Первое обсуждение прошло онлайн, к нему подключилась и Любовь Успенская, которая познакомилась с девушками, а также впервые откровенно поделилась своей историей. KP.RU удалось поучаствовать в беседе.

Любовь Успенская. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Я была первой звездой у него. Когда я пришла к нему, он даже не сразу понял, кто я. Тогда он вообще не знал российских звезд. Он только переехал в Москву и начинал оперировать здесь людей. Изначально речь шла только о липосакции живота — планировалось убрать 1,5 кг жира и добавить его в попу», — рассказала RP.RU Любовь Успенская.

По словам знаменитости, хирург предложил ей сделать еще и грудь — мол, да, она хорошая (Успенская делала пластику в Америке), но прошло слишком много времени, и нужно «освежить». Любовь засомневалась…

«Я сделаю даже бесплатно!» — заявил Тимур. — Я как врач не имею права такие вещи игнорировать», — рассказала KP.RU Успенская. — Единственное, что он сказал — что, скорее всего, за один раз не получится, так как процесс тяжелый. Еще пообещал сделать руки потоньше. Операция длилась 7 часов. Когда я проснулась, то узнала, что он сделал все — и грудь, и руки, и попу, и живот. Якобы у меня жир хороший, и организм тоже. Я, конечно, обалдела — ну надо же ас! После операции он снимал видео — все выглядело идеально. Потом я ходила в бандажах. А когда сняла их, то мне стало плохо. Одна грудь была тонкая узкая и твердая как камень, вторая — потолще. И на разных уровнях. Руки после того, как из них высосали жир, стали не тоньше, а обвисли. Вместо шва «якорь» он порезал мне всю грудь. Потом он сказал, что это чепуха, и отправил меня в клинику по косметологии на дренаж и процедуры. Я ходила туда, потом вызывала специалистов на дом. Я их спрашивала: «Неужели это можно поправить?» Они сначала молчали, потом ухмылялись: «Вряд ли». И я поняла, что попала».

Успенская вспоминает, что долго мучилась. На ее жалобы Тимур сказал, что она не соблюдала его инструкции.

Пластический хирург Тимур Хайдаров.

«Я понимала, что это бред. На сцене маскировала «результат» нарядами. Я молчала еще и потому, что на тот момент у меня были большие проблемы с дочкой, и нужно было решать их в первую очередь. Но кого я могла отговорить от операции у него, я отговорила. Например, Яну Кошкину. Я не знала, что Слава к нему обратилась. Два дня назад она позвонила мне и все рассказала. Слава стала первым человеком, который наплевал на то, что будут говорить. Я считаю, что она совершила подвиг. Иначе бы это все длилось бесконечно. Я ждала, чтобы кто-то начал. И поддержала. Я рада, что откликнулись и другие девушки. Не бойтесь говорить о своих проблемах. Надо остановить этот беспредел!» — призвала в онлайн-беседе Любовь Успенская.

В ходе беседы девушки, которые также стали жертвами неудачной пластика, поблагодарили Любовь Успенскую за откровенность, сказав, что она придала им уверенности, что справедливость восторжествует.

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