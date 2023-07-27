Неделя до зачисления: как не прогадать при поступлении в вуз

В конкурсных списках абитуриентов выстраивают по убыванию суммы конкурсных баллов за вступительные экзамены и ЕГЭ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прием заявлений и документов вузы завершили 25 июля. А теперь из множества вариантов (по правилам, абитуриент может участвовать одновременно аж в 25 конкурсах в пяти вузах) надо выбрать один. Чтобы не промахнуться, нужно вдумчиво оценить свою позицию в конкурсных списках. Как? Рассказывают руководитель экспертного сообщества "ШАГ | поступай в Университет" Сергей Кондратьев и эксперт ШАГа Георгий Конев.

НАЙДИ СЕБЯ

В конкурсных списках (их еще называют ранжированные, рейтинговые) абитуриентов выстраивают по убыванию суммы конкурсных баллов за вступительные экзамены и ЕГЭ. Это главный критерий. Также учитывают индивидуальные достижения и особые права. В каждом вузе по каждой специальности – свой конкурс и свой список. Отдельные списки - по каждой квоте для приоритетного этапа.

Мониторить нужно все, куда подавали заявление. Ищите себя не по ФИО, а по номеру СНИЛСа или индивидуальному номеру, который присвоил вуз.

- Заостряться лучше не 27-го, а 30 июля, - советуют эксперты. - К тому времени пройдет зачисление на приоритетном этапе (квоты и олимпиадники, поступающие без вступительных испытаний: Ред.), часть бюджетных мест может остаться незанятой, и их отдадут на основной конкурс.

Бывает, что абитуриент, зачисленный по целевой квоте (по договору с предприятием), участвует в основном конкурсе. Если проходит на бюджет в вуз мечты, отказывается от целевого места. Или на 10 мест, выделенных по квоте, нашлось только 5 желающих.

ОЦЕНИ КОНКУРЕНТОВ

По правилам, вузы должны обновлять списки не реже пяти раз в день - будут менять статус документа об образовании (аттестата или диплома СПО) с «копия» на «оригинал» или «электронный оригинал» при подаче через Суперсервис «Поступи в вуз онлайн». Зачислят только подавших оригинал, и смена отметки - это знак, что человек свой выбор сделал. На таких и нужно ориентироваться. Например, бюджетных мест 20, вы в списке 101-й. Однако из первой сотни только 10 – с отметкой «оригинал». Значит, вы фактически 11-й и высока вероятность поступить. Но это в моменте, потому что все сто человек вплоть до 12.00 по московскому времени 3 августа вправе передумать и вы можете как продвинуться, так и откатиться.

Оценить свои шансы поможет средний балл (не путать с проходным!) поступивших в прошлом году на эту специальность. Находите на сайте вуза приказ о зачислении, суммируете баллы всех из списка и вычисляете среднее арифметическое. Надежнее брать списки сразу за три года. Если ваши баллы выше среднего, все хорошо.

КТО МОЖЕТ «СЛИТЬСЯ»

Как понять, кто реальный конкурент, а кто может «слиться»? Обратите внимание на приоритет. Это новшество года: абитуриенты в заявлениях обозначают степень привлекательности специальностей в одном вузе цифрами от 1 до 5 по возрастанию, где 1 - самое желаемое для абитуриента направление. И вуз это учитывает, формируя списки.

Если абитуриент в списке по своему приоритету 1 проходит по баллам на бюджетные места, он остается в этом конкурсе. Если «выдавили» конкуренты с более высокими баллами, агрегатор перебросит его в список приоритета 2. И так далее.

Еще ориентир – отметка «ВП», то есть «высший приоритет». Вуз может обозначить ВП двух видов – по заявлению и по оригиналу. Первый будет обозначать, кто из списка в принципе проходит на бюджет по баллам. Понятно, что это будут высокобалльники и менее удачливых на ЕГЭ ребят список вгонит в тоску. Не вешать нос! Как мы уже знаем, оригиналы подадут не все. Примерный коэффициент по столичным вузам – 1 к 3, а в вузах попроще может быть и к 5, и к 10, и даже к 20. Более информативна отметка ВП по оригиналу, однако для вузов она необязательна.

Так вот если у вашего конкурента стоит приоритет 1, значит, это его направление мечты и он не исчезнет из списка. Если цифра ниже, может уйти. Например, у него вдруг «выстрелит» приоритет 1 в другом конкурсе. Лайфхак для основательных – проверьте СНИЛС таких конкурентов по другим конкурсным спискам в вузе.

ОРИГИНАЛ ПОДАЕТСЯ ОДИН РАЗ?

Нет, его можно перекладывать. Однако надежнее будет подать с первого раза, особенно если делаете это, поставив отметку через Суперсервис. В этом году техсбоев меньше, чем в прошлом, но – лучше перестраховаться. Еще совет - не тяните до 3 августа, чтобы не создавать ажиотаж в приемных комиссиях и сложности ребятам, которые в списках не на завидных местах.

Передумали и хотите в другой вуз? Отзывайте документ, но перед тем, как подавать снова, дождитесь подтверждения. Перепроверить можно и через конкурсный список – в нем статус «оригинал» должен измениться обратно на «копия». А еще будьте очень внимательны – отзывайте именно оригинал, а не заявление о поступлении. Если подавали бумажный оригинал в приемную комиссию, схема та же: сначала отзыв, потом новая подача.

Еще момент: бумажный оригинал для вуза весомее электронного, и если вдруг что-то перепутаете и подадите в один вуз электронный оригинал через Суперсервис, в другой – бумажный, победит бумага. Хотя такой ситуации технически быть не должно, но если вдруг случится, то это решаемо и вузы разберутся. Но все же постарайтесь ее избежать.

НА ПЛАТКУ В АВГУСТЕ УСПЕЮ?

Это популярный запасной аэродром на случай, если не получится поступить на бюджет. И многие абитуриенты подали заявления и на бюджет, и на платное одновременно, то есть до 25 июля, и могут продолжить поступление. Однако если надумаете подавать заявление после 9 августа, уточните в вузах, успеваете ли по срокам. Единого требования нет, единственное - вузы должны завершить прием не позже 20 августа.

В прошлом году запасным вариантом для абитуриентов были очно-заочная и заочная формы и сроки приема на них тоже устанавливал вуз. Можно было успеть после провала на основном этапе. С 2023 года на все формы нужно было подавать документы одновременно, то есть до 25 июля.

КОМПЕТЕНТНО

Если не нашел себя в списке

27 июля списки еще могут меняться, потому что приемные комиссии будут добавлять тех, кто подал документы в последний момент или же понадобилось время на проверку справок, предупредила Екатерина Седова, руководитель проекта по реализации суперсервиса «Поступи в вуз онлайн» от Минобрнауки. Однако после 27-го – никаких новых людей в списках быть уже не должно.

С вопросами звоните в приемные комиссии. Не удовлетворены реакцией – общайтесь на горячую линию Минобрануки 8 (800) 301-44-55 или пишите на платформу обратной связи Госуслуг.

Какие есть временные регламенты на обработку данных абитуриентов? Если говорить про отзыв оригинала через Суперсервис, то в течение одной минуты информация доходит до вуза. Сколько времени уйдет у комиссии на внесение данных в систему? Везде по-разному. Там, где процесс автоматизирован, все будет быстро.

В постановлении правительства указано, что вузы должны обрабатывать информацию от поступающих в течение двух часов. Это ориентир для тех, кто ждет обновлений конкурсных списков. Однако если список не обновился в течение 2-4 часов, может быть, что изменений нет, то есть никто не подал оригинал за этот промежуток.

А если поставил отметку о подаче оригинала за пять минут до конечного срока? Вуз, конечно, за 5 минут информацию не успеет обработать, но тут главное – чтобы на Суперсервисе зафиксировалось время подачи.

КАЛЕНДАРЬ ДАТ

27 июля – публикация конкурсных списков по всем программам и квотам.

28 июля 12.00 (по Москве) – крайний срок подачи оригинала документа об образовании для приоритетного этапа.

28-30 июля – зачисление по приоритетному этапу (все квоты + БВИ - олимпиадники, которые поступают без вступительных испытаний)

3 августа 12:00 (по Москве) – крайний срок подачи оригинала документа об образовании для основного этапа.

4-9 августа – зачисление основного этапа.