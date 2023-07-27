Биометрическая проверка медленно вытесняет билеты, подписи, и пропускные: как и зачем собирают ваши уникальные личные данные

Скоро отправиться в путешествие можно будет без паспорта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПРОКАЧУСЬ БЕЗ БИЛЕТА И ПАСПОРТА?

Начиная со следующего года, в некоторые поезда дальнего следования можно будет садиться без паспорта, а может, даже и без билета. Такой эксперимент планируют провести в РЖД при поддержке Минцифры.

- Детали пока еще окончательно не определены, но главное, что пассажира можно будет идентифицировать по биометрическим данным — это образец голоса и снимок лица, - пояcнили KP.RU в Центре биометрических технологий, эта организация является оператором нового цифрового проекта. - Для посадки на поезд удобнее использовать сканирование лица, например с помощью специальной камеры или планшета у проводника. Это может выглядеть так: пассажир смотрит в камеру, изображение его лица сверяется с базой, и у проводника автоматически появляются данные человека.

Технически возможно заложить в базу и наличие билета. Так что показывать бумажный квиток или электронный билет тоже будет лишним. Однако с уверенностью говорить, что билет на поезд будет написан у вас на лице, пока рановато.

- В данный момент техническая сторона проекта прорабатывается, - уклончиво ответили в ЦБТ.

ОТКУДА КАМЕРА ЗНАЕТ, ЧТО Я ЭТО Я

Но для того, чтобы камера вас опознала, у нее должен быть эталонный образец. Откуда он берется?

- Первый вариант - приходите в уполномоченный банк (их перечень можно найти на сайте ebs.ru) с паспортом и СНИЛС и говорите: я хочу зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС), - рассказали в ЦБТ. - Вас сфотографируют и попросят назвать последовательность цифр на экране — это для записи образца голоса. Информация поступает в ЕБС.

После этого можно пользоваться услугами других организаций, входящих в систему. Причем для каждой организации даешь отдельное согласие на цифровую идентификацию. Например, для банка разрешаю, а для стадиона - нет. Или наоборот.

Считается, что регистрация биометрии через банк — это высший уровень надежности: в нем участвует операционист, который подтверждает и личность, и сам факт сдачи биометрии. После такой процедуры можно получать весь комплекс услуг по биометрии, в том числе банковские.

Ещё один способ регистрации биометрии — через приложение «Госуслуги Биометрия».

- Для регистрации понадобится приложение, подтвержденная учетная запись Госуслуг, смартфон с NFC-модулем и загранпаспорт нового образца, с чипом, - перечислили в ЦБТ. - Нужно авторизоваться в приложении с логином и паролем Госуслуг, сделать свою фотографию и назвать последовательность цифр на экране, после чего отсканировать телефоном страницу с чипом в загранпаспорте. Далее система сверит данные и зарегистрирует вашу биометрию.

Кому как, но мне второй путь показался слишком заморочистым. Лучше в банк.

ЧТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ВЗГЛЯДУ В КАМЕРУ

- Услуги в банках — от открытия счета до оформления ипотеки, кредитов;

- Карту болельщика;

- Вход на госуслуги;

- Электронную подпись;

- Оформить договор с операторами связи, включая получение электронной сим-карты;

- Проходить на предприятия и в офисы. По данным ЦБТ, проход сотрудников по «взгляду в камеру» происходит в разы быстрее, чем по традиционному прикладыванию пропуска к турникету;

- Смартфон узнает владельца по отпечатку пальца или изображению лица;

- Чипы с биометрией внедряются в загранпаспорта;

- Биометрия помогает правоохранительным органам вычислять людей через систему камер распознавания лиц, ловить преступников по базе дактилоскопии.

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ

Может ли жулик обмануть камеру, загримировавшись под вас?

- Ничего у него не получится, - заверили KP.RU в ЦБТ. - Точность идентификации составляет больше 99,99%. Если кто-то загримируется под вас, чтобы воспользоваться, например, вашей банковской картой, он будет немедленно изобличен. Нейросети очень хорошо отсеивают фейковые изображения, так что вероятность ошибки исключена. Даже если мужчина отпустил или наоборот сбрил бороду или усы, то система все равно его узнает. Небольшую пластику у женщин — тоже. Но если сделана серьезная пластическая операция, то на всякий случай лучше пройти перерегистрацию заново.

А если я не хочу фотографироваться?

- Использование биометрии носит исключительно добровольный характер, - заверили KP.RU в Минцифры. - Отказать человеку в получении услуг без биометрии организации не имеют права.

Ложка дегтя

«ОСОБОЙ ПОЛЬЗЫ ОТ БИОМЕТРИЧЕСКОГО БИЛЕТА НЕ ВИЖУ»

- Опыт внедрения биометрии на московском метрополитене показал, что это очень нишевый продукт — им пользуются небольшое количество людей, те, которые любят осваивать технические новинки, - сказал KP.RU, председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе РФ Кирилл Янков. - В метро это может и удобно — не надо носить с собой проездной, бояться потерять его. А в поездах дальнего следования другая ситуация. Пользы от того, что, как говорят, можно будет ездить без паспорта, никакой. Когда люди едут из региона в регион, они всегда берут с собой паспорт. Еще одна проблема: у поезда в отличие от самолета или метро нет четкой линии контроля — надо будет ее создавать. Где? На перроне, у вагона? А как же провожающие, которые помогают разместиться, разложить вещи, да и вообще традиция у нас такая — провожать до купе. Но даже если и сделать «чистую зону» - на перрон без провожающих, то это можно будет только на крупных вокзалах. А на маленьких полустанках, где тоже поезда останавливаются, изолировать перрон не получится. А если дождь, метель, гроза — как будет идентификация проходить? Так что единственный мотив внедрения этого новшества — желание железнодорожников показать, что они не хуже чем московские транспортники — тоже шагают в ногу с цифровым временем.

В Федеральной пассажирской компании к моменту сдачи статьи не смогли дать ответ на вопросы KP.RU.