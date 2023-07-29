Борьба за наследство Александра Градского продолжается: Жены и дети мэтра схлестнулись в суде

Четвертая жена Градского модель Марина Коташенко отстаивает три доли в наследственной массе. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Александр Градский умер почти два года назад, а его наследство до сих пор не могут поделить. Впрочем, вопрос бы давно решили, если бы не третья жена музыканта Ольга, которая подала иск почти сразу после смерти Градского на его вдову Марину Коташенко и собственных детей Марию и Даниила. Очередное заседание пройдет 7 августа в Тверском районном суде.

Ольга Градская (урожденная Фартышева) просит выделить 1/2 долю имущества, нажитого время брака с Градским (с 1980 по 2001 год), исключив его из состава наследственного имущества, и признать за ней право на собственность. Претендует она и на творческое наследие Александра Градского (включая семейные фотографии, ноты и письма) — то, что собиралось во время брака с ней и было общим.

Также Ольга настаивает также на исключении из наследственной массы супружеской доли вдовы.

По словам юристов, исключить Марину Коташенко, прожившей с Градским 17 лет, из наследства возможно, если брак, оформленный за несколько недель до смерти музыканта, будет признан недействительным.

Напомним, что Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года. У него осталось четверо детей, которые, собственно, и стали претендовать на его наследство. Плюс вдова Марина Коташенко, которая так же является наследником первой очереди. Две первы жены — Наталья Градская и актриса Анастасия Вертинская — ни на что не претендуют.

От третьего брака с Ольгой Градской у мэтра двое детей: 42-летний Даниил и 37-летняя Мария, они в числе наследников первой очереди. Еще двоих детей, девятилетнего Александра и пятилетнего Ивана, Градскому родила последняя, четвертая жена, модель Марина Коташенко. Марина отстаивает три доли в наследственной массе.

Не обошлось и без скандалов, выяснения отношений и странных историй. В ответ на просьбу Ольги Градский исключить Коташенко из наследства Марина напомнила, что Ольга сама бросила мэтра и ушла к другому мужчине. При этом Александр Борисович долгие годы материально обеспечивал мать своих детей. Сыну и дочки он купил квартиры.

Пока шли суды, вдову ограбили — прямо на улице у Марины Коташенко украли 100 млн рублей! Следователи пришли к выводу, что ограбление было подстроено по наводке. Впрочем, родственники Градского считают, что в сама Коташенко была заинтересована в том, чтобы деньги пропали из наследства. Да и кто носит в сумке 100 млн рублей? В общем, больше вопросов, чем ответов.

Напомним также, что в число претендентов на наследство добавилась еще и двоюродная сестра мэтра Наталья Градская. Она хочет вернуть квартиру в Москве и дом в Подмосковье, которые раньше принадлежали ее отцу Борису Градскому, дяде Александра Борисовича. По словам Натальи, брат присвоил себе это имущество, пока она находилась заграницей. Якобы, за три дня до смерти ее отца Александр Борисович привез в больницу нотариуса, заверившего завещание, по которому владельцем дома и квартиры стал он сам. Наталья считает, что брат воспользовался беспомощностью ее отца.

Добавим также, что через месяц после слушания по наследству состоится еще один суд, но он уже будет касаться детища мэтра — театра «Градский Холл», который подал в суд на жену и детей Градского. Дело в том, что на парковке театра остались автомобили музыканта, которые занимают места, и их почему-то никто не забирает.