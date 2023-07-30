Алла Пугачева обновила внешность и фигуру: накладные волосы, подтяжка лица и стиль Барби

Алла с мужем-иноагентом на этих выходных веселится на фестивале Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

74-летняя Алла Пугачева последние три недели провела в Юрмале. Сюда она прилетела с семьей из Израиля, где они живут уже полтора года. Сайт KP.RU первым сообщил о прибытии Пугачевой на курорт и юрмальских планах ее семьи. Последние несколько дней Алла Пугачева с мужем иноагентом Максимом Галкиным* проводит на фестивале «Рандеву» в концертном зале «Дзинтари». Этот фестиваль – бизнес-проект Лаймы Вайкуле. На концертах было достаточно свободных мест, несмотря на то, что часть билетов действительны с прошлых лет (из-за ковидных отмен), а часть распространяли как бесплатные приглашения.

28 июля Пугачева с мужем* стала зрителем концерта, а 29 июля Максим Галкин* даже спел - в этот день был бенефис Лаймы Вайкуле. Лайма спустилась в зал, проходила по рядам, подошла к этой парочке друзей – и Максим* тут же вскочил и начал исполнять с Вайкуле дуэтом «Листья желтые» на латышском языке. Пугачева сначала наблюдала (стоя), а потом выступила на подтанцовке – сплясала, правда не очень энергичный танец.

Экс-сотрудники Пугачевой поделились информацией с KP.RU: «Удивительно, что пишут об «импровизации» Галкина* и Вайкуле. Данное выступление на творческом вечере Лаймы планировалось – домашняя заготовка, отрепетированная. Сначала обсуждалось, что Максим* выступит с отдельным номером – исполнит песню Лаймы. Но потом идея модернизировалась и замаскировалась под «экспромт». Сложно было представить, что кто-то поверит в «импровизацию», но так и вышло. Не знаю, кто именно это придумал – не исключено, что Алла. Она была оба дня фестиваля в прекрасном настроении: много улыбалась, аплодировала, хохотала – очень радостная сидела в зрительном зале, на любимом своем месте… Информация о ее болезни – чушь и слухи. Она везде, где надо появлялась – гуляла и на пляже, и по гостям, и к ним гости ходят. Не афишируют просто».

В Юрмале сейчас есть совсем немного приезжих на летний отдых москвичей (те, у кого там жилье) – они и латвийские блогеры первые сплетники на тему Аллы Борисовны. Болезнь певицы называют слухом, который выдумали из-за того, что Галкин* не транслирует подробности отдыха в соцсети. Обсуждают информацию о том, как певица преобразилась: «Опять омолодилась! Пугачева прошла косметологические процедуры – сделала аппаратную подтяжку лица и уходовые процедуры».

На фестивале зрители разглядывали новый овал лица Пугачевой – он стал более четким, кожа частично подтянулась. Понятно, что в 74 года Алла Борисовна с помощью косметологии 20 лет не сбросит, а пластические операции ей запрещены (она сердечник, гипертоник) – но омолодилась она прилично для ее возраста. Обсуждают, что, скорее всего, Пугачева сделала процедуру «альтера» - так называется популярный аппарат по безоперационному лифтингу. Альтера - альтернатива хирургическому вмешательству, ультразвуковая подтяжка: лифтинг, при котором ультразвуковые волны аппарата проникают в кожу на глубину до 4,5 мм – так стимулируют выработку коллагена, разглаживают морщины. После 70 лет результаты процедуры не такие впечатляющие как после 50, но они стали заметны на лице Пугачевой на фестивале в Юрмале.

28 июля 2023 года Алла в мини-шортах и Лайма позируют латвийским блогерам и журналистам Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алла Пугачева на фестивале в Юрмале удивила не только обновленным лицом. Она еще немного похудела – особенно это было заметно 28 июля, когда она пришла в мини-шортах и оголила ноги-спички. Алла Борисовна приобрела новые накладки из волос: с помощью них экспериментировала с прической – получилась пышная шевелюра. Как рассказали нам московские стилисты: у Аллы Борисовны на фестивале на голове накладки из натуральных волос на шелке. Пугачева дымила перед концертом, хотя ранее рассказывала, что давно избавилась от пагубной привычки (Минздрав предупреждает: курение вредит вашему здоровью, вызывая рак, инфаркты и другие смертельные заболевания) на пару с подругой Лаймой. Пугачева хохотала пока ее снимали местные блогеры на видео и своеобразно оправдалась: «Да, мы больные женщины, нас все жалеют! Но нам нужен пепел, мы возрождаемся из пепла… Нам нужен пепел…»

Конечно, 74-летняя Алла Пугачева зашла в зрительный зал, опираясь на руку мужа. Но была бодра и весела – после концерта отправилась на посиделки с коллегами. Местные регулярно ее видят на пляже с детьми и мужем: не загорают (там прохладно), а ходят, гуляют с детьми и мужем.

29 июля 2023 года Алла Пугачева с обновленным лицом и новыми накладками на волосы на основе шелка Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Многие отметили, ультрамодные, но не дорогие (не брендовые) образы артистки. 28 июля – пиджак и мини-шорты из тонкой шерсти с блестящей ниткой. 29 июля – джинсы и розовый пиджак с блеском в стиле барбикор (розовая одежда стала актуальна из-за выхода фильма «Барби»). Пугачевой оба образа очень идут.

Семья Аллы Борисовны останется в Юрмале до середины августа. Здесь они по традиции снимают шикарную виллу «Марта». Пока у иноагента Максима Галкина* не закончится мини-тур по Литве и Латвии – у него в августе 9 концертов. В августе Пугачева с мужем и 9-летними двойняшками Елизаветой и Гарри Галкиными вернуться в Израиль – детям в школу. Семья полтора года назад переехала в Израиль, где Максим Галкин* купил дом, получил гражданство - так же как и его жена, дети-двойняшки. После переезда Галкин* строит карьеру на русофобских юмористических программах.

*Физлицо, признанное иностранным агентом.