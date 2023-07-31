Почему русских туристов приглашают в Грузию, а на входе закидывают яйцами и помидорами

Порт Батуми. Столкновения полиции и участников антироссийского протеста в порту. Фото: EAST NEWS

АНТИКАВКАЗСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

У пассажиров лайнера Astoria Grande неожиданно добавился еще один пункт в отпускную программу. Одной из остановок на пути судна был грузинский город Батуми, куда оно и зашло утром в понедельник, а там… уже встречают. И вовсе не оркестром и салютом.

Протест. Несколько десятков человек развернули грузинские и украинские флаги, растянули плакаты, общий смысл которых сводится к избитому «убирайтесь домой, оккупанты».

Но корабль все-таки пришвартовался под улюлюканье и крики толпы. А когда люди все-таки отправились на экскурсию на них обрушился град из яиц, пластиковых бутылок и помидоров. Параллельно грузинские журналисты применяли свой излюбленный прием: бросались на россиян с вопросом «а как вы относитесь к тому, что ваша страна оккупировала часть Грузии» (так они говорят про Абхазию и Южную Осетию).

Самых ретивых протестующих скрутила полиция. По последним данным МВД Батуми, задержаны 23 человека. Среди них одна гражданка Украины.

С ВЫСШЕГО ДОЗВОЛЕНИЯ

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили высоко оценила действия своих сограждан: «Я горжусь нашим народом, который мирно опротестовал новую провокацию России – заход российского круизного лайнера в порт Батуми в Грузии», — написала она у себя в Twitter.

Здесь нужна небольшая расшифровка слов президента Сакартвело:

«Мирно» - это с матерными плакатами и забросанными яйцами и бутылками автобусами.

«Провокация» - это прибытие лайнера в порт по заранее согласованному со всеми сторонами расписанию.

«Российский куриный лайнер» - это судно Astoria Grande, принадлежащее турецкой компании Miray Cruises и зарегистрированное в Панаме.

Так что либо у президента Сакартвело хромают информаторы, которые доносят ей сведения, либо она выдает желаемое за действительное. Потому что ни о какой массовой русофобии в Грузии речи не идет, говорит политолог, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов.

- За этими протестующими торчат уши Саломе Зурабишвили. Она четко и последовательно проводит прозападную политику. Таких противников России всего несколько сотен, максимум две-три сотни, - заявил он в эфире Радио «Комсомольская правда». - Они выступают против нормализации отношений между Грузией и Россией. Например, устраивали такие демонстрации и в Кутаиси во время прибытия российского самолета, и в Тбилиси. Но авиасообщение с Тбилиси, с Кутаиси восстановлено.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТУРИСТ ДОВОЛЕН

И правда, в том же Батуми тысячи россиян (как туристов, так и мигрантов или реклокантов) наблюдали за цирком в порту со стороны. Еще десятки тысяч в это же самое время степенно жевали хинкали с Хачапури в Тбилиси или в горах Казбеги.

И это вписывается в общую логику событий: политическое отношение Грузии к России меняется. Турист едет валом (особенно после восстановления прямых перелетов), ему там нравится, грузины нашим рады.

- Нет сейчас политических раздражителей, которые вызывали бы отчуждение, - отмечает политолог Тарасов. - Москва ведет себя достаточно разумно, не диктует свою волю, не предлагает политические условия, а намекает на то, что через нормализацию торгово-экономического и политического сотрудничества можно создать новую систему безопасности в регионе. Русские туристы приносят грузинам деньги, поддерживают экономику.

КСТАТИ

Тот же самый лайнер с такими же российскими туристами уже заходил в Батуми 27 июля. Тогда тоже были протесты, но в Тбилиси - у здания парламента. Там сожгли российский флаг, правда, всего лишь распечатанный на бумаге.

ЧТО ТЕПЕРЬ

Больше Astoria Grande в Батуми заходить не будет. Круизы с остановкой в этом городе пропали с сайта компании. Журналисты уже успели связать это с инцидентом в порту, но в самой компании объяснили, что это совсем не так. Собственно, туров с заходом в Батуми было всего 2. Один с отправлением 22 июля, другой - 29 июля. Собственно первый уже был в Грузии 27 числа, второй - нарвался на протест. Больше таких круизов не планируется.