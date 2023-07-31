В Батуми задержали нескольких протестующих против прибытия российского лайнера с туристами

В Грузии полиция задержала нескольких протестующих против прибытия в порт Батуми лайнера с российскими туристами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько участников акции протеста задержаны в Грузии в порту Батуми. Об этом сообщает информационное агентство «Батумелеби».

Сообщается, что митингующие протестовали против прибытия круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого находятся российские туристы. Несколько участников акции попытались прорвать заграждения, установленные полицейскими для обеспечения безопасности туристов.

Одной из причин протестов называется то, что на борту лайнера среди туристов якобы находятся люди, поддерживающие отделение Абхазии от Грузии и посещавшие Абхазию с неподконтрольных Грузии территорий, что считается нарушением грузинского законодательства.

Ранее сообщалось, что после остановки в Батуми круизного лайнера с россиянами на борту 27 июля грузинские оппозиционеры также начали выражать свое недовольство по этому поводу. Само же судно выдвинулось из Сочи и направлялось в Турцию. При этом лайнер принадлежит турецкой компании Miray Cruises.

Россияне спели грузинской оппозиции «Катюшу» с круизного лайнера в Батуми, а президент Грузии Зурабишвили сочла провокацией прибытие в Батуми лайнера из Сочи.