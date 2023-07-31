Украина завыла от важной «перемоги». Но так и не осознала ее скрытый смысл

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о договоренности об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна. Фото: REUTERS

Вдруг, откуда ни возьмись, появился … Кулеба. Не в рифму, но, согласитесь, тоже здорово. Глава МИД Украины, ассоциирующийся не только с ругательством, но и с диагнозом, давно не показывался на горизонте международных отношений, но снова подтвердил приведенные выше характеристики, притащив Киеву еще одну "перемогу".

Сайт правительства Украины сообщил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече со своим итальянским коллегой Горданом Грлич-Радманом договорился об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна.

- Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и Адриатическом море для перевозки украинского зерна. Теперь мы будем работать над тем, чтобы построить наиболее эффективные маршруты к этим портам и максимально использовать эту возможность, - заявил Дмитро Кулеба и добавил, пышаясь от гордости за достигнутую "перемогу". - Каждый вклад в разблокирование экспорта, каждая открытая дверь — это реальный и эффективный вклад в мировую продовольственную безопасность.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Здесь по законам жанра полагается зарыдать. И не только от гордости за Кулебу. Потому что итальянские порты для экспорта украинского зерна – это, конечно, хорошо для Киева. Но чем они, скажите, хуже портов Польши, Германии, Болгарии, да той же Румынии, в конце концов, где логистическое плечо и, соответственно, дополнительные затраты на транспортировку существенно ниже.

Ведь вопрос украинского зерна, каким он встал во всей своей красе в последнее время, особенно, после свертывания "зерновой сделки" заключается в двух нюансах – наличия необходимого транспорта (автомобильного и железнодорожного) и расходов на перевозку. А вот с этим как раз и основные проблемы. Разные железнодорожные колеи, нехватка грузовиков-зерновозов, а сколько дизельного топлива на перевозку тонны на 100 км.? А сколько км.?

Не зря же Украинский зерновой союз обратился с мольбой о субсидировании перевозок ж\д и автотранспортом с Украины в Европу. А ЕС уже им ответил в известном у нас стиле, мол, денег нет, но вы держитесь. Может, через полгода деньги найдутся.

А так-то, конечно, Кулеба перемог. Это Евросоюз зрадничает. Денег не дает, а взамен этого просит Россию не продавать свое зерно дешево (по их понятиям), чтобы покупатели покупали не дешевое российское, а дорогое украинское. Которое становится дорогим и неконкурентоспособным как раз из-за транспортных накруток. Клоуны, не хуже самого Кулебы, - нет, чтобы просить об этом самих покупателей, а не продавцов. Мол, купите себе в убыток, заради дружбы и политической целесообразности.

И обещают в ЕС всем и всяческим Кулебам, что, дескать, потерпите немного, все образуется и будет хорошо. А что самое интересное во всем этом, что на Украине продолжают свято верить обещаниям Европы и США. И даже самые наглядные примеры из реальности не могут убедить Зеленского и его команду, что их просто используют. Как тех несчастных афганцев, которых склонили к сотрудничеству с американскими оккупационными властями. И убегавшие из Афганистана американцы смогли вывезти только часть своих помощников, причем, вывезли их в Пакистан, обещая переправить их в Штаты, американское гражданство и жилье с работой и зарплатой. А сейчас вдруг выяснилось, что власти США их просто кинули, а в итоге афганских беженцев депортируют из Пакистана назад в Афганистан.

Каждый раз поставившие на Штаты их союзники из числа восторженных аборигенов обламываются, когда Штаты бегут. Так было везде - от Южного Вьетнама до последнего бегства из Афганистана. И так будет и дальше. Но каждый раз эти неполноценные (умственно полноценные вряд ли будут связывать свою судьбу с американскими оккупантами) считают, что уж их-то не обманут, уж с ними-то американцы будут выполнять свои обязательства до конца.

И тому же Кулебе до сих пор невдомек, что конец украинского зернового экспорта выгоден все тем же США, которые входят в ТОП-5 крупнейших мировых экспортеров зерна. Хотя бы в силу того, что цены на зерно поползли вверх. И у Украины стало меньше собственных доходов, а это значит, что в обмен на поставляемую военную технику, значительная часть которой является откровенным металлоломом, Незалежная еще больше влезет в американскую кабалу, которую ей для благозвучности называют партнерством, гарантиями и даже помощью.

Дмитро, проснитесь, вы обделались. Что? А, так вы, оказывается, и не спите…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена Зеленского открыла рецепт страшного украинского счастья

Жена президента Украины озаботилась "ментальным здоровьем" детей, которых возвращаются в Незалежную вместе с родителями (подробнее)

Запад не понимает, как завершить конфликт на Украине: победа невозможна, мир не нужен

Третья попытка Киева и Запада продвинуть в Саудовской Аравии "формулу мира от Зеленского" на специально созванном для этого саммите не имеет к миру никакого отношения (подробнее)