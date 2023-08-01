Анекдоты: Холостяк - это человек, который каждое утро приходит на работу с разных направлений

Купил фитнес-часы. Надел на правую руку. Пока ужинал вилкой и пил рюмкой - насчитали 3268 шагов.

* * *

Оперуполномоченный Петров, в рамках спецзадания севший под видом нищего возле церкви просить милостыню, уже на следующий день без колебаний уволился из МВД.

* * *

Дальновидные женщины в будущем муже видят сразу и бывшего.

* * *

Перепись населения любой страны - это для того, чтобы знать, сколько обслуги осталось для людей из списка «Форбс».

* * *

Если женщина решила не рассказывать секрет, она не успокоится, пока не расскажет.

* * *

- У вас какое-то старомодное лицо.

- В каком смысле?!

- Честное.

* * *

Как известно, Сталин очень любил курить.

Минздрав хотел его предупредить, но как-то побаивался - за свое здоровье.

* * *

- Сынок, почему бутылка коньяка в шкафу наполовину пустая?

- Это потому, папа, что ты пессимист.

* * *

Один из положительных моментов бедности заключается в том, что ваши шансы погибнуть под лавиной на горнолыжном курорте значительно ниже, чем у богатых.

* * *

Район был настолько неблагополучный, что даже качели на ночь выкапывали и заносили в подъезд.

* * *

На самом деле бесплатный сыр бывает только в чизбургере, который пробили на кассе как гамбургер.

* * *

- Мам, я красивая?

- Лучше спроси у своего парня.

- Какого парня?

- Вот именно.

* * *

- Кто медведям лапы рвет, зайчиков под дождь сует, Танин мячик бросил в речку, обломал быку дощечку? Каждый знает - это кто?!

- Это Агния Барто!

* * *

Из соображений медицинской этики диагноз «умер» пациенту был заменен на «в дальнейшем лечении не нуждается».

* * *

Учительница спрашивает учеников:

- Петя, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

- Врачом.

- Молодец. А ты, Вася?

- Юристом.

- Умница. А ты, Вовочка?

- А я хочу стать придурком.

- Почему придурком?!

- Потому что, когда мы с папой выходим по утрам из дома, он часто говорит мне: «Смотри, какой роскошный дом у этого придурка!» Или: «Гляди, клевая тачка у этого придурка!»

* * *

Начальник отдела кадров спрашивает кандидата на должность:

- На какую зарплату вы рассчитываете?

- На «вау, это все мне?».

* * *

Семь пар чистых и семь пар нечистых - это не Ноев ковчег, а мой чемодан в середине командировки.

* * *

- А вы хто такие тут?

- Мы портные. Будете сильно много вопросы спрашивать - пришьем…