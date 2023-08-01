Анекдоты: Холостяк - это человек, который каждое утро приходит на работу с разных направлений

Купил фитнес-часы. Надел на правую руку. Пока ужинал вилкой и пил рюмкой - насчитали 3268 шагов.
* * *
Оперуполномоченный Петров, в рамках спецзадания севший под видом нищего возле церкви просить милостыню, уже на следующий день без колебаний уволился из МВД.
* * *
Дальновидные женщины в будущем муже видят сразу и бывшего.
* * *
Перепись населения любой страны - это для того, чтобы знать, сколько обслуги осталось для людей из списка «Форбс».
* * *
Если женщина решила не рассказывать секрет, она не успокоится, пока не расскажет.
* * *
- У вас какое-то старомодное лицо.
- В каком смысле?!
- Честное.
* * *
Как известно, Сталин очень любил курить.
Минздрав хотел его предупредить, но как-то побаивался - за свое здоровье.
* * *
- Сынок, почему бутылка коньяка в шкафу наполовину пустая?
- Это потому, папа, что ты пессимист.
* * *
Один из положительных моментов бедности заключается в том, что ваши шансы погибнуть под лавиной на горнолыжном курорте значительно ниже, чем у богатых.
* * *
Район был настолько неблагополучный, что даже качели на ночь выкапывали и заносили в подъезд.
* * *
На самом деле бесплатный сыр бывает только в чизбургере, который пробили на кассе как гамбургер.
* * *
- Мам, я красивая?
- Лучше спроси у своего парня.
- Какого парня?
- Вот именно.
* * *
- Кто медведям лапы рвет, зайчиков под дождь сует, Танин мячик бросил в речку, обломал быку дощечку? Каждый знает - это кто?!
- Это Агния Барто!
* * *
Из соображений медицинской этики диагноз «умер» пациенту был заменен на «в дальнейшем лечении не нуждается».
* * *
Учительница спрашивает учеников:
- Петя, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
- Врачом.
- Молодец. А ты, Вася?
- Юристом.
- Умница. А ты, Вовочка?
- А я хочу стать придурком.
- Почему придурком?!
- Потому что, когда мы с папой выходим по утрам из дома, он часто говорит мне: «Смотри, какой роскошный дом у этого придурка!» Или: «Гляди, клевая тачка у этого придурка!»
* * *
Начальник отдела кадров спрашивает кандидата на должность:
- На какую зарплату вы рассчитываете?
- На «вау, это все мне?».
* * *
Семь пар чистых и семь пар нечистых - это не Ноев ковчег, а мой чемодан в середине командировки.
* * *
- А вы хто такие тут?
- Мы портные. Будете сильно много вопросы спрашивать - пришьем…