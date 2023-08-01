Испытания, неожиданные события и тайны прошлого: Астролог рассказала, чего ждать в августе

Квадрат Марс Уран. Создает риски конфликтов Фото: Shutterstock

«Июнь обещает быть жарким в прямом и переносном смысле. Борьба авторитетов и амбиций лидеров разного калибра также будет зашкаливать. Договариваться будет не просто, даже несмотря на новолуние в Близнецах», - рассказала KP.RU в канун нынешнего лета астролог Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой лучший гороскоп», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда».

Особенно она выделила даты 24-27 июня. «Квадрат Марс Уран. Создает риски …конфликтов. Усиливает склонность к авантюризму и необдуманным действиям. Причем, ситуации возникают внезапно и протекают очень тяжело.» Внезапная авантюра Пригожина с маршем ЧВК «Вагнер» на Москву как раз 24 июня стала темой №1 в России и мире. И разрулить ситуацию было очень непросто.

В гороскопе на второй месяц лета Татьяна Лукашевич предупреждала читателей KP.RU: «17 июля мы переживем! Но будьте осторожны, друзья… ближе к 17 июля выбирайте для отдыха места, далекие от военных действий.».

Действительно, именно 17 июля Украина устроила теракт на Крымском мосту. Погибла семейная пара из Белгородской области, ехавшая на отдых в Крым. Их несовершеннолетняя дочь попала в реанимацию. Движение по мосту перекрыли. Тысячи людей на автомобилях, желавших отдохнуть в Крыму, или возвращавшихся с отдыха, вынуждены были стоять в долгих пробках, менять маршрут. «17 июля на первый план будут выходить темы партнерских отношений между странами.» - заявляла Татьяна. Именно в этот день Россия уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о выходе из зерновой сделки, отзыве гарантии безопасного судоходства в Черном море, сворачивании морского гуманитарного коридора. Зерновая сделка прекратила свое действие. Поскольку ее часть, касающаяся России, партнерами не выполнялась. Терпение Москвы кончилось!

На календаре – последний месяц лета. Что он принесет нам, спрашиваю Татьяну Лукашевич.

- Август для России частенько оказывается точкой испытаний и неожиданных событий. Думаю, и в этот раз нас ожидают непредсказуемые ситуации. В новостной ленте опять будут чаще всего звучать фамилии президентов России, Белоруссии, Турции. Попадает в резонанс и гороскоп Украины. Хотя это понятно и без астрологических изысканий.

Ну, и потрясти тоже может. Прошлое сильное землетрясение было как раз на оси знаков Лев-Водолей в полнолуние в квадрате с Ураном. А сейчас будет новолуние на этой же оси знаков и все в том же квадрате с Ураном. Напрягают Турция, Индонезия, почему-то Краснодар (возможно, там будет что-то другое), Панамский перешеек, Гватемала, Мексика…

- А в личном плане что предвидится в августе?

- Кого-то закружит легкий курортный роман, возникнут новые, ни к чему не обязывающие знакомства, когда умом все понимаешь, а сердце замирает так сладко, что теряешь осторожность и начинаешь совершать глупости.

Однако, внимание! Венера – планета отношений - первую половину августа делает напряженный аспект на Уран. Который очень любит любые отношения разрывать. Или обнулять. Поэтому берегите своих постоянных партнеров и не совершайте глупости под влиянием момента.

Не дай Бог, вы сами чувствуете, что ваш партнер немного отвлекся от вас и у него что-то происходит в личной жизни на стороне. Бейте себя по рукам, если они потянутся проверить его телефон, карманы и еще что-нибудь. Помните золотое правило: «Меньше знаешь – лучше спишь». А то ведь, как узнаете, то придется принимать решение. Это на ретроградной - то Венере, а с 23 августа и Меркурии тоже! Очень вероятно, что у партнера все и так бы закончилось «на той стороне» и без вашего участия после возвращения Венеры в начале сентября в директное движение. А так появится конфликт, который может привести к необратимым последствиям.

У медали две стороны. Уран – не только бунтарь и анархист, но и освободитель от всех старых программ. Поэтому для тех, кто давно мечтал обнулить свои отношения и начать жить с чистого листа, когда никто никому ничего не должен - самое время. Пользуйтесь, особенно в период между полнолунием 1 августа и новолунием 16 августа. Под это дело можно поменять имидж. Сделать стрижку, сменить цвет волос, прикупить паричок и красные туфли на высоком каблуке, в конце концов. Уран будет в восторге.

В отношениях ведь не должно быть скучно, над ними надо работать, веселиться, менять обстановку и обязательно себя! Флаг вам в руки.

АСТРОКАЛЕНДАРЬ

1 августа – полнолуние в знаке Водолей в 21:32 по московскому времени. Происходит в напряженном взаимодействии Плутона с кармическими узлами и поднимает вопросы, связанные с противостоянием коллективного сознания и единоличной власти, общественным и индивидуальным, коллективом и личностью. Вероятны проблемы у крупных лидеров. Следует избегать места большого скопления людей, сейсмоопасные районы, рискованные финансовые операции.

Оппозиция Меркурия и Сатурна создает препятствия в переговорных процессах, соблюдении законодательства, сложности в поездках.

Тригон Марс Юпитер способствует проявлению активности, предприимчивости, жизнерадостности, повышению мужской фертильности, удаче в спортивных и военных мероприятиях.

2 августа – Перигей Луны. Вызывает повышенный эмоциональный фон, чрезмерный пессимизм, подозрительность, недовольство собой и партнером, мнительность. Трудно контролировать свои эмоции, поэтому частенько в перигей происходят разрывы отношений, ссоры, суициды.

Посмотрите комедию, прочитайте молитву, послушайте успокаивающую музыку. Избегайте места большого скопления людей. Аккуратнее при управлении транспортным средством.

4 августа – Луна оппозиция Марс. Создает риски повышенного травматизма и аварийности при управлении транспортным средством. Не стоит проводить плановые хирургические вмешательства.

6 августа – Солнце в квадрате с Юпитером провоцирует эгоцентризм, превышение полномочий, конфликты на религиозной почве. В медицинской сфере может вызвать нарушение сердечной деятельности, склонность к инфарктам.

8-9 августа – Меркурий в тригоне с Юпитером благоприятен для старта поездок, юридических и образовательных мероприятий, переговоров.

11 августа – Луна в квадрате с Марсом создает риски повышенного травматизма и аварийности при управлении транспортным средством. Не стоит проводить плановые хирургические вмешательства.

13 августа – соединение Солнца с Венерой усиливает творческий потенциал, симпатию со стороны других людей, тягу к роскоши и наслаждениям. Помогает презентовать себя и свой бизнес. Однако может вызывать самолюбование и повышенный эгоцентризм.

15 -17 августа – тригон Урана и Марса благоприятен для нестандартных военных операций, проявления смелости, стремления к свободе, независимости, быстрого принятия решений.

16 августа – Апогей Луны. Появляется чрезмерный оптимизм, доверие к окружающим, бесстрашие. В период апогея люди частенько становятся жертвами мошенников, аферистов или вовлекаются в авантюрные приключения.

Новолуние в 12:38 по московскому времени происходит в знаке Лев в точном квадрате с Ураном и в соединении с Черной Луной. Марс в оппозиции с Нептуном. Плутон в квадрате с кармическими узлами. Такое новолуние принесет проблемы людям, облеченным властью. Возможны массовые протесты, митинги, неожиданные социальные катаклизмы, свержение с должности важных персон. Опасность для гидротехнических объектов, мостов, плотин, нефтяных объектов, усиление военных действий на море, пожары на нефтяных и химических предприятиях.

19 августа – Луна соединение Марс. Создает риски повышенного травматизма и аварийности при управлении транспортным средством. Не стоит проводить плановые хирургические вмешательства. Эмоции держим под контролем.

21-22 августа – квадрат Венеры и Юпитера способствует превышению полномочий, перееданию, расточительству. Трудно контролировать свои желания.

22-23 августа – Марс в оппозиции с Нептуном создает опасность для гидротехнических объектов, мостов, плотин, нефтяных объектов, усиления военных действий на море. Внимательнее с употреблением медикаментозных и наркотических препаратов, алкоголя. Возможны пожары на нефтяных и химических предприятиях.

23 августа - Солнце входит в знак Дева. Меркурий разворачивается в ретроградное движение, возвращая нас к незавершенным делам.

25 августа – Марс в тригоне с Плутоном благоприятен для проявления сверхусилий, проведения спортивных мероприятий, взятия на себя инициативы, повышения работоспособности. Хорошо общаться с представителями крупного бизнеса, военными, властными структурами. У мужчин повышается фертильность.

26 августа – Луна в квадрате с Марсом создает риски повышенного травматизма и аварийности при управлении транспортным средством. Не стоит проводить плановые хирургические вмешательства. Эмоции держим под контролем.

27 августа – Марс входит в знак Весы до 12 октября 2023 года. Нам становится труднее сделать выбор, решиться на что-то важное, пойти на открытый конфликт. Мужчины начинают чувствовать себя неуверенно. Что вызывает у сильного пола необходимость подтвердить свою мужественность дополнительными мужскими аксессуарами и риском. Хороший период для организации выставок, галерей, работы в сфере красоты, моды и искусства.

Солнце в оппозиции с Сатурном приносит в жизнь стремление к одиночеству, необходимость выполнять свой долг независимо от нашей воли, препятствия в делах, лишения, ограничения, тяжелые обстоятельства. Напряженное отношение с отцом или начальником, ухудшение здоровья родителя. Проблемы сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, падение с высоты, ослабление здоровья.

29 августа – Уран разворачивается в ретроградное движение до 27 января 2024 года. В дни разворота плюс минус неделя возможны ситуации, вызывающие финансовые проблемы и кризисы у многих людей, скачки цен на биржевых площадках и в криптовалютах. Это дни шоковых новостей и непредсказуемых поступков. Могут усиливаться протестные настроения и стремление к авантюрам, проблемы у авиакомпаний, с электричеством, связью.

30 августа - Перигей Луны. Создает повышенный эмоциональный фон, чрезмерный пессимизм, подозрительность, недовольство собой и партнером, мнительность. Трудно контролировать свои эмоции, поэтому часто в перигей происходят разрывы отношений, ссоры, суициды.

31 августа – полнолуние в знаке Рыбы в соединении с Сатурном и в момент ретроградного Меркурия и Венеры, что возвращает нас к тайнам прошлого, касающимся большого количества людей. Данное полнолуние способствует усилению депрессивного настроения, вирусной активности, отравлениям. Чтобы легче прожить этот день, погуляйте около воды, на природе, сходите в баню или сауну, в храм, почитайте молитвы.