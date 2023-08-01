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1 августа 2023 14:22

Как Россия "выносит мозги" морским дронам ВСУ: главное о провалившейся атаке Киева на гражданские корабли

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец ответил на главные вопросы об атаке украинских дронов на суда России
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Все вражеские катера были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения.

Все вражеские катера были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения.

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны РФ сообщило: ВСУ минувшей ночью атаковали российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря.

Кораблями ВМФ России, сопровождавшими морской транспорт, все англо-американо-украинские катера были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения (корабельных автоматических пушек).

Возникают вопросы:

1. Чьего производства эти морские беспилотники?

Судя обломкам морских дронов, которые были найдены на месте их уничтожения в Черном море, это украинские беспилотники «Микола-3». «Старые знакомые», - они участвовали в атаках на Севастополь еще 29 октября прошлого года. И многое об устройстве этих морских камикадзе нашим спецам уже известно.

По строгому счету, их нельзя считать украинскими, почти все комплектующие – иностранные. Как сказал один из военспецов, «уровень украинского участия здесь ограничивается лишь сборкой машинокомплектов».

На дронах есть маркировки производителей из США, Великобритании, Норвегии, Израиля, Австралии и Китая. Среди главных доноров - американские морские дроны MANTAS T-12. На их базе этих украинцы и состряпали «Миколу». На некоторых из них стоит австрийский двигатель Rotax серии 900 ACE, мощностью 300 л. с.

2. Что из себя представляют?

Что известно о характеристиках «Миколы»? Корпус из композитных материалов (ради легкости и незаметности для радаров). Длина - 5,5-метров. Ширина до 1,5 метра. Вес может достигать 1 тонны. Автономность плавания - до 60 часов, Максимальная скорость – 43 узла (или 80 км/ч). Взрывчатки плавающий камикадзе может взять до 200 кг.

Украинские морские дроны «Микола-3».

Украинские морские дроны «Микола-3».

Что еще? «Миколу» сложно обнаружить. Особенно при волнении моря и когда дрон подбирается к цели в полупогруженном состоянии. Его носовая камера позволяет передавать через Starlink (космический итернет Илона Маска) видео в режиме реального времени при удалении от оператора до 400 километров.

3. Почему напали на наши корабли на юго-западе Черного моря?

Ответ очевиден: украинские дроны-камикадзе нацеливались на российские сухогрузы, перевозившие пшеницу в Африку. Эти наши корабли фактически заменили «зерновую сделку», на которой наживались Киев и Запад.

4. Кто может стоять за этой атакой?

Не секрет, что «дроновый флот» Украины формируют англичане и американцы. Для этого они создали учебный спеццентр и несколько цехов, производящих морские дроны, а теперь проводят операции против России в Черном море.

5. Как нам обезопаситься от таких дронов?

Российскому флоту приходится решать эту сложную проблему разными способами. После получения данных нашей разведки о местах дислокации морских дронов авиация, корабли, беспилотники наносят по ним удары. Так совсем недавно было под Одессой и Николаевым. А раньше был уничтожен 73-й центр специальных морских операций в Очакове (там же британцы готовили операторов подобной техники).

Ситуация вынуждает наше командование одновременно искать способы противодействия атакам таких изделий. Это и физическое уничтожение морских дронов корабельным оружием, и «вынос мозгов» беспилотникам с помощью РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы). И уничтожение каналов поставки подобной техники, и «оглушение» Starlink... С «помощью» РЭБ мы уже заставляли «Миколу» выбрасываться на берег.

У нас уже появился целый выводок ударных беспилотников, которые охотятся за морским дронами с берега или с палуб наших кораблей.

Не так давно, например, успешно испытана морская версия беспилотника КУБ-БЛА. Этот барражирующий боеприпас подобно ястребу высматривает добычу на поверхности моря, а затем стремительно бросается на нее и взрывает.

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