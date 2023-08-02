Леонид Агутин прервал молчание о болезни Анжелики Варум Фото: Мила СТРИЖ

Леонид Агутин свое 55-летие в середине июля отметил масштабным концертом. Поклонники певца надеялись, что вместе с ним выступит и супруга юбиляра Анжелика Варум. Однако звезда так и не вышла на сцену. Тогда вновь поползли слухи о разладе в семье знаменитостей. Леонид никак не комментировал сплетни. А на днях прервал молчание и сообщил, что Анжелика заболела.

Леонид Агутин откровенно рассказал о болезни Ажелики Варум. Артист не стал скрывать от публики личное. "«Как Не Думать О Тебе» обычно исполняется дуэтом с Анжеликой Варум, но не в этот раз. Анжелика приболела, причем несовместимо с концертом, но она поправится, и мы, конечно, споем", - цитирует Агутина сайт mk.ru.

Стоит отметить, что ранее исполнитель жаловался на проблемы со здоровьем. Не так давно артист собирался на очередные гастроли. Перед вылетом чувствовал себя совершенно разбитым. "Пошел собирать чемодан. В пять утра надо было выезжать. Приехал в аэропорт больной", - сообщал он.

Перелет еле выдержал. "Прилетели, я попросил мне сделать капельницу. Реанимировали меня", - сообщил Агутин.

Певец сообщал, что его семье нужны деньги. Музыкант легко соглашается выступать на корпоративах и свадьбах.

"Я все люблю. Я честный в своем творчестве, творческий человек, музыкальный, совестливый. Но алчный. Вот это во мне сочетается. «Я в шоу-бизнес пришел из-за денег, и пока мне их не отдадут, я из шоу-бизнеса не уйду», - как сказал Сергей Мазаев. Мне очень нравится эта гениальная фраза", - резюмировал Леонид.

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