Вскрылась неудобная правда о Леониде Агутине

Музыкант Леонид Агутин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Леонид Агутин крайне редко говорит о личном. Певец более 20 лет счастлив в браке с Анжеликой Варум, у супругов есть дочь Лиза, которая много лет живет в США. Сейчас артист много гастролирует по стране, работая буквально на износ. Неудивительно, что у звезды возникли серьезные проблемы со здоровьем. Правда, знаменитости стараются никогда не обсуждать свои недуги. Но в этот раз Леонид раскрыл подробности.

Леонид Агутин раскрыл правду о своем состоянии. Исполнитель пожаловался на проблемы со здоровьем.

На днях артист собирался на очередные гастроли. Перед вылетом чувствовал себя совершенно разбитым. "Пошел собирать чемодан. В пять утра надо было выезжать. Приехал в аэропорт больной", - сообщил он.

Перелет он еле выдержал. "Прилетели, я попросил мне сделать капельницу. Реанимировали меня", - выдал неудобную правду Агутин в эфире Youtube-канала Stradivaly.

Он не скрывает, что его семье нужны деньги. Жена звезды Анжелика Варум сейчас редко дает концерты, иногда лишь выступает по клубам. На а музыкант легко соглашается выступать на корпоративах и свадьбах.

"Я все люблю. Я честный в своем творчестве, творческий человек, музыкальный, совестливый. Но алчный. Вот это во мне сочетается. «Я в шоу-бизнес пришел из-за денег, и пока мне их не отдадут, я из шоу-бизнеса не уйду», - как сказал Сергей Мазаев. Мне очень нравится эта гениальная фраза", - сообщил он.