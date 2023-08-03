Тяжелобольной Борис Корчевников в бинтах потряс внешним видом

Борис Корчевников

Борис Корчевников в 2015 году впервые рассказал о том, что ему удалили опухоль из головы. Операция прошла с осложнениями, потому телеведущий пережил еще несколько хирургических вмешательств и трепанацию черепа. О том, через что приходится проходить Борису, знали лишь близкие. Среди них оказалась и писательница Дарья Донцова.

"У меня был ужасный случай, когда я утром открыла телефон и увидела фотографию. Не узнала этого человека. Он бы весь забинтованный… И вдруг я понимаю, что это Боря Корчевников. Это было накануне одной из его операций", - рассказала Дарья Донцова.

Писательница сообщила, что Корчевников выглядел настолько плохо, что она была в шоке от увиденного. Борис попросил ее о главном. "Он написал мне «Я жив. Помолись за меня». Так страшно было его таким увидеть. Сейчас мы оба начнем плакать", - со слезами на глазах рассказала 71-летняя знаменитость в передаче "Жизнь и судьба" на канале "Россия 1".

Артист так говорил о своей тяжелой болезни: "Слово «опухоль» прозвучало и в моей жизни. Ее обнаружили в районе головного мозга. Она оказалась доброкачественной".

У него был очень тяжелый восстановительный период. "Выяснилось, что этой опухоли много лет, я с ней жил. Она очень редкая. Это не головной мозг. Но это в голове. Мне предстояла трепанация. Врачи рекомендовали удалить. Операция нельзя сказать, что прошла удачно. Были очень тяжелые последствия. После трепанации меня качало три недели…" - вспоминал телеведущий.

Летом 2022 года он перенес еще одну операцию на голове. Врачи обещали, что это хирургическое вмешательство поможет остановить потерю слуха. Борис давно выходит в эфир с прибором, без которого уже не может общаться с окружающими. Устройство распознает речь собеседника и выводит сказанное им на экран планшета.

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