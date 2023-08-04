Вячеслав Володин: Депутаты будут использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус»

Вячеслав Володин осмотрел новый цех и модельный ряд автозавода под Калининградом Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Как сообщил журналистам Председатель Думы Вячеслав Володин, по итогам его консультаций с руководителями парламентских фракций — было высказано единогласное мнение: поддержать идею Владимира Путина пересадить российских чиновников на отечественные автомобили.

— Решение нашего Президента поддерживаем. Отечественному автопрому необходима помощь и поддержка государства. Опираясь на нее, российские компании смогут быстрее запустить и наладить выпуск различных отечественных марок автомобилей, — отметил Вячеслав Викторович.

Последняя ремарка стала логичным продолжением выездного заседания Совета Думы месяц назад — когда Председатель вместе с главами ключевых комитетов в ходе визита в Калининградскую область осмотрел новый корпус одного из российских автозаводов, чтобы обсуждать вопросы импортозамещения на основе реальных впечатлений.

— Договорились, что депутаты будут использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус». В скором времени начнётся выпуск автомобилей «Волга». Планируем востребовать и его, — сообщил Володин.

При этом, по словам Вячеслава Викторовича, сейчас «на земле», в избирательных округах, для депутатов арендуются автомобили различных марок. Однако с сентября (тогда же начнётся и новая парламентская сессия) предполагается переходить только на отечественные «Москвичи», «Лады», позже «Волги».

Также председатель Государственной Думы сообщил о личных предпочтениях: сам он пользуется «Аурусом», а в нерабочее время ездит на автомобиле «Москвич-3»: «Хорошая машина, вместительная, экономичная, надёжная».

Как писал сайт kp.ru ранее, первые массовые автомашины СССР, такие как ГАЗ-А, «Полуторка» или «Эмка» в 1930-е годы, до становления советской конструкторской школы, основывались на разработках Генри Форда.