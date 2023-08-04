«Станет кошмаром для ВСУ»: Россия готовит к бою разрушительную «Мальву»

152-мм самоходная гаубица 2С43 "Мальва". Фото: Министерство обороны РФ

Есть такая традиция у российских оружейников - давать артиллерийским установкам «цветочные» названия. И вот на днях в пестрый и душистый букет из «Акаций», «Тюльпанов», «Астр», «Гиацинтов» и «Гераней» военные инженеры добавили яркие соцветия «Мальвы».

В природе «Мальва» расцветает с июня по август. Пять цветков раскрываются практически одновременно, кистью. Примерно так с воздуха и выглядят разрывы 152-мм снарядов самоходного орудия 2С43 «Мальва», что за минуту успевает сделает семь прицельных выстрелов.

Эксперты утверждают, что «Мальва» является колесным переизданием «Мста-С». Но «Мальва» оказалась не только скорострельнее с новым автоматическим механизмом заряжания и управлением огнем, но и мобильнее на шасси БАЗ-6010-027 (Брянского автозавода), что известно своей надежной колесной формулой 8х8.

Эта базу легко разгоняет до 80 км/ч двигатель ЯМЗ-8424.10 мощностью 470 л. с.. Это позволяет сократить время развертывания орудия на закрытой позиции, и уход с нее на запасную в условиях бездорожья.

Артустановку в нижегородском ЦНИИ «Буревестник», что входит в «Ростех», специально «затачивали» под ликвидацию командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы врага.

«Мальва» способна точно бить на 24 километра по площадям или уложить семь снарядов в одну точку практически одновременно. Такой удар позволяет за минуту разрушить любое инженерное сооружение. При этом нарезной ствол новой САУ разгоняет управляемые боеприпасы «Краснополь-М2» — до 25 км, а «Краснополь-Д» (с инерциальной системой наведения и коррекцией по ГЛОНАСС) до 43 км.

Кабина «Мальвы» обеспечивают высокую защищенность экипажа (5 человек) и боезапаса (30 снарядов).

На одном баке дизеля «Мальва» может проехать вдоль линии соприкосновения 1000 километров. При этом может вместить свои 32 тонны в транспортный самолет Ил-76 и преодолеть это расстояние за час. Такое орудие не будет простаивать в зоне специальной военной операции. Оно станет для наемников ВСУ очередным кошмаром.

«Мальва» уже успешно прошла государственные испытания и скоро появится на передовой.