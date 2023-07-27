«Ростех» поставит в российские войска первую колесную самоходную гаубицу «Мальва» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первая в истории России колесная самоходная гаубица «Мальва» успешно прошла государственные испытания и в настоящее время готовится к поставке в российские войска. Об этом в четверг, 27 июля, проинформировала госкорпорация «Ростех».

«Созданная специалистами Ростеха «Мальва» успешно прошла государственные испытания и уже готовится к поставкам в войска», - приводятся в сообщении слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева.

По информации госкорпорации, «Мальва» является более маневренной, чем артустановки на гусеничном ходу. При этом у новой гаубицы больший технический ресурс и меньшая стоимость эксплуатации.

Оздоев отметил, что благодаря колесному шасси «Мальва» способно быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня. С помощью артустановки можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 километров. Скорострельность «Мальвы» составляет более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов.

Ранее «Ростех» сообщил о передаче ВС России первой партии экспериментальных самоходных минометов «Дрок». Установка получила 82-миллиметровый минометный модуль и ускоренную автоматику, а также способна переходить в готовность к стрельбе в рекордное время.

Сайт KP.RU также писал о том, что холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в «Ростех», закончил разработку зенитного ракетного комплекса «Птицелов» на шасси боевой машины десанта для Воздушно-десантных войск РФ. Главным отличием «Птицелова» на шасси БМД-4М от однотипного ЗРК на базе БМП-3 является возможность десантирования из военно-транспортных самолетов с помощью парашютов.

В то же время газета Financial Times недавно проинформировала, что Украина потеряла практически пятую часть снаряжения, поставленную странами НАТО для наступления.