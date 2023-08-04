«Москвичи», «Лады» и «Аурусы»: российские депутаты уже начали пересаживаться на отечественные авто

За рулем автомобиля "Москвич". Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

- Чуть шумновата, но в целом ничего, - так заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков отзывается об электромобиле «Москвич-3е», который он взял на тест-драйв на заводе.

Интерес к продукции нашего автопрома у депутатов и чиновников особенно проявился после требования президента Владимира Путина пересадить чиновников с иномарок.

«Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», - заявил глава государства на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности 3 августа. И оказалось, что Владислав Даванков ездит на «Москвиче» уже несколько дней. В своем канале он призвал и других депутатов разъехаться на каникулы по своим регионам на отечественных машинах, а осенью собраться в Госдуме и обменяемся впечатлениями, пригласив представителей нашего автопрома. И наметить конкретные сроки перехода на российские авто.

Идею пересадить чиновников с иномарок поддержал и спикер Госдумы Вячеслав Володин. 4 августа он сказал, что уже обсудил этот вопрос с руководителями фракций Государственной думы.

- Все поддерживают такое решение. Договорились, что депутаты будут использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус», - сказал Володин.

Идею пересадить чиновников с иномарок поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Многие читатели удивятся, но в России уже действует формальный запрет на закупку иномарок — чтобы это сделать, нужно получить специальное разрешение у Минпромторга РФ. И дается оно только в том случае, если для нужд заказчика не находится аналогичного российского автомобиля. Но оказывается, обойти сформулированный таким образом запрет — дело техники.

- Если ведомство хочет обосновать необходимость закупки именно иномарки, оно может сформулировать условия закупки так, чтобы отечественные автомобили им не удовлетворяли, а удовлетворяли только импортные, — рассказал KP.RU главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Вот и получается, что расходы на госзакупки иномарок в России за первое полугодие 2023 года продолжали расти – несмотря на санкции и прочие неприятности. За это период они увеличились в 2,33 раза и составили 464 млн рублей - сообщает ТАСС. На иномарки было потрачено 18,5% от всех денег, израсходованных на закупку машин.

Очень хочется верить, что после заявления президента эта ситуация изменится. Компании «Автоваз» и «Москвич» уже подтвердили наличие достаточных производственных мощностей для обеспечения госсектора автомобилями собственного производства.