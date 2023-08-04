«Часы старения», новые тесты на рак и суперметод для похудения: что нового разработали российские ученые

Российские ученые разрабатывают три тест-системы нового поколения для диагностики рака. Ожидается, что они будут зарегистрированы в 2024 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОСТОЙ, МОЛОДОСТЬ!

- Чем старше мы становимся, тем больше хочется остановить время, затормозить старение и повернуть вспять биологические часы. Поскольку продолжительность жизни растет, все более актуальным становится активное долголетие. Чтобы люди не просто доживали, а сохраняли качество жизни, - отметила замминистра здравоохранения по вопросам развития медицинской науки Татьяна Семенова. И рассказала, над чем работают сейчас российские ученые для продления нашей молодости и поддержания здоровья в «серебряном возрасте».

Прежде всего неизбежный (надеемся, пока) процесс старения изучается на самом глубинном, молекулярном уровне. Ведь чтобы эффективно бороться с дряхлением, нужно проникнуть в его суть. Наши исследователи создают модели «часов старения» для оценки биологического возраста, говорит Татьяна Семенова. Причем, такие «измерители» разрабатываются по отдельности для разных органов и систем. Потому что даже у одного человека, к примеру, сердце, печень и мозг могут иметь разный биологический возраст, не совпадающий с цифрами в паспорте.

В Институте изучения старения РНИМУ им. Н.И. Пирогова придумали, как высокоточно определять, насколько молода сердечно-сосудистая система. Ее выбрали для изучения неспроста. Именно болезни системы кровообращения занимают первое место среди всех заболеваний, из-за которых обрывается жизнь людей. Чтобы узнать истинный возраст сосудов и «пламенного мотора», пациенту проводится несколько инструментальных исследований. С помощью эхокардиографии определяется сердечный выброс, толщина задней стенки левого желудочка, толщина межжелудочковой перегородки и других. На основании полученных данных нейросеть, обученная специалистами, оценивает состояние сердца и определяет биологический возраст. Если он «бежит впереди паровоза», врач-кардиолог поможет найти слабые места и даст рекомендации: какие элементы сердечно-сосудистой системы нужно укреплять прежде всего.

ИСПРАВИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ТЕЛА И СПАСТИ МОЗГ

Кроме неполадок с сердцем большинство людей с возрастом сталкиваются с проблемой остеопороза. Речь идет о повышенной хрупкости костей, чреватой опасными травмами, включая перелом шейки бедра. Для борьбы с этой напастью наши ученые разработали методы дифференциальной диагностики остеопороза (она помогает точнее ставить диагноз для подбора лучшего лечения). А также создаются импланты новейшего поколения. Такие изделия покрыты биологически активными компонентами, за счет чего удается достичь репарации (исправления повреждений) у пациентов с остеопорозом, рассказала Татьяна Семенова.

От старения и вызванных им заболеваний страдает не только тело, но и мозг. Ученые всего мира бьются над загадками болезней Альцгеймера и Паркинсона. Один из главных вызовов - научиться распознавать эти недуги на ранних стадиях, когда еще высоки шансы спасти мозг от деградации. По словам Семеновой, в РНИМУ им. Пирогова разрабатывается уникальная неинвазивная тест-система, позволяющая «поймать» Альцгеймера на тех этапах, когда еще нет ни малейших признаков разрушительной болезни. Как выяснила «КП», ученые исследуют молекулярные особенности механизмов развития недуга и определяют «метки», которые появляются в крови пациентов. Такие биомаркеры дадут возможность проводить раннюю диагностику. Параллельно ведутся разработки методов лечения.

ДЛЯ БОРЬБЫ С ОЖИРЕНИЕМ «ПРИРУЧАТ» БЛУЖДАЮЩИЙ НЕРВ

Жить долго и счастливо современным людям мешает и еще одна напасть. Врачи говорят о настоящей эпидемии ожирения, которая накрыла многие страны мира, включая нашу. При этом в последние годы стали доступны лекарства, которые худеющие граждане считают едва ли не панацеей. «Уколы стройности» расхваливают фотомодель Ким Кардашьян и предприниматель-миллиардер Илон Маск. На них же, как уверяют знатоки светской жизни, сидят многие российские артисты, телеведущие и другие знаменитости. Однако в первую очередь такие препараты предназначены для лечения больных сахарным диабетом. А зарубежная компания-производитель, продававшая нам лекарства этого класса (так называемые аналоги глюкагоноподобного пептида-1, ГПП-1) заявила, что прекращает поставки в РФ. Как Минздрав оценивает эту ситуацию? Не останутся ли диабетики и пациенты с реально опасным ожирением без необходимых препаратов?

- Насчет эффективности этих лекарств для борьбы с ожирением есть разные данные (не только положительные. - Ред.), - отметила Татьяна Семенова, отвечая на вопрос «КП». - А вот для обеспечения необходимыми препаратами пациентов с диабетом принимаются меры. В июне этого года одна из крупных российских фармкомпаний получила разрешение Минздрава на проведение клинических исследований первой фазы одного из препаратов класса аналогов ГПП-1.

Так что скоро у нас появится первое отечественное антидиабетическое лекарство новейшего поколения, заверила замминистра. В то же время активно ведутся разработки различных подходов для избавления от лишнего веса. В частности, тестируется методика низкочастотной электрической стимуляции блуждающего нерва через кожу (он соединяет наш кишечник с мозгом).

ПРО ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА И АЛЛЕРГИИ НА КОШЕК

К осени эпидемиологи прогнозируют очередной всплеск ковида. И в этом же сезоне должна подоспеть обновленная российская прививка от коронавируса, сообщила Татьяна Семенова.

- Проведены доклинические исследования вакцины [«Спутник»] с актуализированным составом. Получены хорошие результаты. Начаты работы по подготовке к проведению клинических исследований. Времени у нас очень мало, потому что новые вакцины мы должны запустить уже этой осенью.

По словам Семеновой, первым станет доступен обновленный «Спутник Лайт» (он включает один укол). Затем классический «Спутник» (два укола с перерывом в несколько недель) и детские варианты прививки.

«Комсомолка» спросила замминистра, когда появится еще одна востребованная вакцина - препарат, спасающий от аллергии на кошек. Ее разрабатывали ученые Сеченовского университета совместно с коллегами из Вены (Австрия). Текущие геополитические события внесли некоторые коррективы, темпы работы замедлились, но она продолжается, заверила Семенова. В ближайшее время ученые планируют приступить к доклиническим исследованиям препарата (то есть его проверке на модельных животных). Затем стартуют клинические испытания на людях.

О ЧЕМ ЕЩЕ РАССКАЗАЛИ В МИНЗДРАВЕ

- Российские ученые разрабатывают три тест-системы нового поколения для диагностики рака. Ожидается, что они будут зарегистрированы в 2024 году.

- Идет набор пациентов для 1-й фазы клинических исследований первого отечественного препарата против спинальной мышечной атрофии (СМА).

- В планах Минздрава - «создание целой фабрики персонифицированных генно-терапевтических лекарств под заказ под конкретного пациента» для лечения редких заболеваний.