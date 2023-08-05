«Наш, простой сельский парень»: Глава Якутии Айсен Николаев о герое из танка, остановившем восемь бронемашин ВСУ

Наводчик танка с позывным "Алеша" родом из Якутии. Фото: Кадр видео

…- Айсен Сергеевич, недавно пришла информация, что весь экипаж танка «Алёша», в том числе и ваш парень из Якутии, представлены к званию Героя России. Хотел вас с этим поздравить, это очень важное событие. А вы не успели еще познакомиться с его родственниками?

Глава Якутии Айсен Николаев Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы все в Якутии, конечно, очень гордимся тем, что наш земляк Алексей Неустроев представлен министром обороны к званию Героя России за тот подвиг, который они со своими боевыми друзьями, соратниками совершили.

Весь мир наблюдал этот подвиг.

У меня знакомые сейчас приехали из Китая, говорят, нам даже китайцы показывали запись этого уже легендарного боя. И - гордятся, и радуются, что в России такие Герои есть. Конечно же, мы родных нашего Алексея Неустроева знаем, они из Усть-Алданского района.

Я сегодня должен был с ними встречаться там, у них в селе.

Но у нас большое горе в республике, скончался наш первый президент, Михаил Ефимович Николаев, и я возглавляю комиссию по организации его похорон.

И пока, к сожалению, не смог ни выехать, ни связаться с родными героя, но обязательно это сделаю потом.

- Примите мои соболезнования. Я его знал, делал с ним интервью и когда он был главой Республики Саха (Якутия), и когда работал в Совете Федерации. Очень умный, скромный, как все якуты, и - грамотный. Самородок просто. Всегда было приятно с ним общаться. Это не только мое мнение, а мои друзья были его помощниками в Совете Федерации, и они то же самое говорят, как приятно было с этим человеком работать.

- Да, Михаил Ефимович очень много сделал и для республики, и для России в целом.

Как раз в самые тяжелые 90-е годы удержал республику, и тогда помогли в целом и стране удержаться.

И, конечно, он искренне любил Якутию, искренне любил Россию, очень много сделал для ее развития.

Он был таким нашим духовным лидером.

Совсем недавно я получил и от президента нашего телеграмму со словами глубокого соболезнования в связи с кончиной Михаила Ефимовича Николаева, с добрыми словами, с оценкой его вклада в укрепление в целом межнационального мира в нашей стране.

- Да, если этот аспект брать, это был политик федерального уровня.

Потому что мы же помним, всякие были в 90-е годы течения.

И не только в Якутии, но и в других республиках. И он очень помог, вы правильно сказали, России. Светлая ему память.

Мы сегодня впервые с вами называем имя Алексея Неустроева?

- Да. Ну, мы-то знали с самого начала, можно сказать, имя нашего Героя.

Но сейчас, после того как Министерство обороны свой официальный пресс-релиз выпустило о том, что министр обороны представил весь экипаж «Алеши»» к званию Героев России, их имена уже известны, в том числе и нашего Алексея Неустроева.

- А вы с ним не говорили по телефону?

- Пока еще нет, но очень надеюсь, что у нас будет такая возможность в скором времени.

- Я надеюсь, вы не забудете про «Комсомолку», про нашу с вами дружбу, и мы - тоже…

- Да, я обязательно передам, что «Комсомольская правда» просит у него интервью.

Он сам очень скромный, из простой, обычной сельской семьи, несколько братьев у него, мать, отец.

Конечно, я с огромным удовольствием, с гордостью буду и с ними тоже разговаривать, встречаться.

Это, на самом деле, те люди, которые очень важны сегодня для нашей страны, они сражаются сегодня за свободу и суверенитет нашей Родины.

- Скажите, а танк назвали «Алешей», потому что Алексей Неустроев - его наводчик или там еще Алеша есть?

- Я вот этого точно сказать не могу.

- Помните, я вас спросил: в героическом экипаже - якутский парень с хорошим якутским именем Алеша? Вы так заулыбались… И вот это имя дали танку, и этот танк знает весь мир - в Индии был репортаж, в Китае. У вас уже первый час ночи, я не смею вас задерживать. Надеюсь на то, что нам удастся и с Алешей вашим поговорить.

- Спасибо за теплые слова, спасибо за слова соболезнования. Это для нас очень важно. И, конечно, мы обязательно будем потом с вами встречаться.

- И мы вас ждем, конечно, как всегда, в гостях у нас в редакции, на Радио «Комсомольская правда». «Комсомолка» с вами, Айсен Сергеевич.

- Спасибо.

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