Стол для насилия и ящик для головы: фото адской комнаты, где смолинский маньяк 14 лет держал молодую девушку

Следователь продемонстрировал журналистам и ту самую «столешницу», к которой Ческидов привязывал свою пленницу, когда ему нужно было уйти из дома или обездвижить ее для насилия. Фото: скриншот видеорепортажа канала «Россия 1»

Журналистам показали комнату, в которой челябинский маньяк Владимир Ческидов в течение 14 лет держал похищенную в 2009-м женщину. Как оказалось, она находилась за кухней - только оттуда можно было попасть в «тюрьму». Вероятно, изначально, при строительстве дома, это была кладовка для хранения продуктов.

Екатерина Белянкина (сейчас ей 33 года) заявила, что Ческидов ее постоянно насиловал и угрожал убийством, если она попытается убежать.

Все вокруг завалено мусором. Фото: скриншот видеорепортажа канала «Россия 1»

Напомним, после ареста Ческидова его мама, Валентина Андреевна, заявила: «Никто ее не удерживал. Она как королева жила!» Но глядя на эту комнату, никаких королевских условий не наблюдается.

Все вокруг завалено мусором. На полу - покрытый многолетней пылью ковер. Древний диван, на котором спала жертва. По стенам развешаны постеры с голыми девушками из тематических журналов. И буквально все загажено тараканами - они разбегаются в стороны, куда ни ткнись.

Съемочная группа канала «Россия 1» запечатлела и потолок этой «тюрьмы». На нем Ческидов написал «Бесконечная Вселенная» и наклеил аппликации звезд и ракет, сделанные из фольги. Видимо, чтобы девушка проникалась его фантазиями…

На потолке Ческидов написал «Бесконечная Вселенная» и наклеил аппликации звезд и ракет, сделанные из фольги. Фото: скриншот видеорепортажа канала «Россия 1»

Следователь продемонстрировал журналистам и ту самую «столешницу», к которой Ческидов привязывал свою пленницу, когда ему нужно было уйти из дома или обездвижить ее для насилия. Это два скрепленных между собой куска ДСП. По углам - металлические крепления для рук и ног. Чтобы зафиксировать голову жертвы, Ческидов смастерил что-то вроде деревянного ящика.

Комната закрывалась на замок снаружи.

Впрочем, в сарае, где Владимир Ческидов когда-то держал другую пленницу, условия были еще хуже. Как рассказала Белянкина, девушку по имени Оксана маньяк убил в 2011 году или позже - когда она попыталась сбежать.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, в доме обнаружили целый арсенал игрушек для взрослых, которую использовал Ческидов. Психолог Екатерина Алексеева объяснила, о чем говорят эти предметы с точки зрения психиатрии.

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