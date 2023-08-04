Тайная комната у черного входа: Выяснилось, как был устроен дом-тюрьма челябинского маньяка Ческидова

На воздух Ческидов выводил пленницу только по ночам Фото: Егор ИВЛЕВ

Стали известны новые детали дела челябинского маньяка Владимира Ческидова, который по версии следствия 14 лет держал в рабстве и насиловал женщину, похищенную в далеком 2009 году, а вторую «жену» убил после попытки побега в 2011-м. Свою жертву Екатерину Белянкину (ей сейчас 33 года) мужчина держал в дальней комнате с решетками на окнах. Там же находится столешница, к которой Ческидов привязывал свою пленницу за руки и ноги, когда ему хотелось близости. Чтобы не кричала, надевал намордник.

Восстановлена схема дома-тюрьмы

Как был устроен дом челябинского маньяка в пригородном поселке Смолино?

Подруга матери Ческидова Надежда Ивановна - по сути единственный посторонний человек, который бывал в этом доме. Валентина Андреевна Ческидова время от времени звала ее в гости.

- Всегда удивляло: придешь, позвонишь, Валя крикнет, что сейчас наденет тапочки и откроет. И 10-15 минут стоишь, ждешь, - рассказывает KP.RU пенсионерка. - Я тогда ругалась на нее: ну что ты за копуша! А теперь-то понимаю: они в это время от меня девушку прятали. Возможно, переводили в сарай. Я не знаю. Сама я девушку никогда не видела.

По словам Надежды Ивановны, обычно они с подругой сидели на кухне или в зале.

- Однажды Володи дома не было. Я попросила Валю устроить мне экскурсию по дому. Видать, она расслабилась и провела меня везде. Я видела комнату Володи - она такая, продолговатая. Но внутри никого не было.

Во двор выходил только Владимир, Катю сюда не выпускали Фото: Вадим АРХИПОВ

Женщина помогла составить KP.RU план дома Ческидовых. К слову, сам он был построен еще в 1950-х и принадлежал дедушке и бабушке Ческидова по отцовской линии. Те трагически погибли в автоаварии много лет назад. А отец маньяка, Николай Ческидов, умер от инсульта в 2019-м.

Та самая комната, где держали Екатерину, находится в дальней части дома. Прямо у «черного входа» - выхода в огород. Два окна (с решетками между рамами) практически упираются в глухой соседский гараж. Снаружи дверь комнаты, что конечно очень странно для обычного жилого дома, Владимир запирал на амбарный замок. Сам он чаще всего ночевал в зале.

Опубликована схема дома, в котором челябинский маньяк Ческидов держал пленницу Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Почему никто из соседей не видел пленницу

Насколько известно, на воздух Ческидов выводил пленницу только по ночам. Поэтому ее даже соседи никогда не видели. Но если по бокам участка сплошные заборы, плотные, то дальняя часть - с соседями, у которых вход со следующей улицы, обтянута только сеткой-рабицей. Неужели и через нее Катю никто не видел?

Хозяйка высоченного трехэтажного особняка пустила меня на несколько минут. Удивительно, но отсюда обзору очень сильно мешают заросли разросшейся вдоль забора вишни. Огород Ческидовы много лет назад забросили, он сильно зарос бурьяном.

- Я иногда вольно-невольно подглядываю из окон на третьем этаже на соседские участки, - рассказала KP.RU владелица особняка. - Но молодую женщину никогда не замечала. Пожилую - много раз видела. Приятная женщина. Здоровались. А ту девушку - никогда.

- Знаете, у меня в этом доме всегда было какое-то странное ощущение. Тяжелое, - продолжает подруга Ческидовой Надежда Николаевна. - Сидишь у них в зале и все время ощущение, что здесь кто-то еще есть. Тяжело всегда там было. Выйдешь - голова раскалывается. Как проклятый дом. Много раз предлагала Вале батюшку позвать, освятить. Она рукой махала...

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