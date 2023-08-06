«Ты принес уродство!» Плачущая певица Слава снова показала обезображенную грудь и озвучила сумму отступных за молчание

Певица Слава. Фото: Даниил ОПАРИН

«Силиконовый скандал», в который оказываются втянутыми все больше и больше звезд, разгорается все сильнее. Пластический хирург Тимур Хайдаров, оперировавший массу знаменитостей, отбивается от обвинений. Но певица Слава не успокаивается.

6 августа исполнительница хита «Я устала быть сильной» опубликовала свежие шокирующие видео в соцсетях, на которых снова продемонстрировала обезображенную операциями грудь. Судя по всему, хейтеры не дают покоя Славе, и она вынуждена раз за разом демонстрировать доказательства произошедшего, пронзительно рыдая.

- Я очень сильный человек, но я просто плачу, — рыдая, сообщила Слава, не избегая матерных слов. - Я просто рыдаю, смотря на все это. Тебя засудят и посадят, потому что ты урод! Как же ты мог поступить со всеми нами, красивыми девочками? (судя по всему, обращается к хирургу Хайдарову — Авт.). Ты принес уродство, а должен нести красоту...

Создается впечатление, что выложить такие видео Слава решилась только после того, как немного расслабилась — в роликах сама признается, что «немножко подбуханная» — речь артистки звучит чуть замедленнее, чем обычно. И все же она не стесняется раскрывать правду.

- У него же [Хайдарова] есть все мои сообщения, — напоминает она. - И если ты мне не заплатишь 5 миллионов рублей, я выкладываю все в сеть. Клянусь! Правда. Он сказал, что где-то в машине. Неважно. Но потом подумала: зачем мне эта компенсация? Я зарабатываю кучу денег, а он кто такой? Поэтому я сказала: «Тимур, пока! Я выкладываю все это в соцсеть.

Разбирательство по делу продолжается. Судя по всему, без судебных исков не обойдется. Тем временем, звездный хирург пожаловался, что опасается за свое здоровье.