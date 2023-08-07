Боец СВО, которого избили в Забайкалье: Было больно, когда сорвали медаль «За отвагу»

Политический обозреватель KP.RU Александр Гамов дозвонился в больницу Герою СВО Михаилу Таскину

Политический обозреватель KP.RU Александр Гамов дозвонился в больницу Герою СВО Михаилу Таскину, потерявшему на фронте ногу, которого в Забайкалье избили хулиганы.

Прохожу обследование у врачей

…- Миша, приветствую вас!

- Здравствуйте.

- Это Александр Гамов из Москвы, из редакции «Комсомольской правды». Мне Александр Сапожников, экс-мэр Читы, ушедший добровольцем на спецоперацию, дал ваш мобильный. Я несколько вопросов задам, ладно?

- Хорошо.

- Посмотрел ваше видеообращение из больничной палаты, очень толковое, спокойное. У меня вопрос такой: мы фамилию вашу называем или нет?

- Да можно, конечно, назвать. Что скрывать? Таскин Михаил Владимирович.

- А вы родом откуда?

- Нерчинский район.

- Мне сказал Александр Сапожников, что вы сейчас в Краснокаменске (город в Забайкалье), в больнице. Как вы себя чувствуете?

- Прохожу обследование у врачей. Так все вроде бы ничего.

- То есть, никаких таких отрицательных показаний нет. Вам делали и МРТ, и все нормально, самочувствие хорошее?

- Да. Вот только что…

Пьяные девицы прыгали по капоту автомобиля, а их кавалеры срывали с меня медали

- Я так понял, что все началось в кафе, где вы отдыхали, к вам стала приставить пьяная компания. И вы бросились на выручку своему боевому товарищу, который тоже без ноги, на которого напали хулиганы?

- Да, он - инвалид, воевал в зоне СВО. Был мобилизован в армию.

- Он тоже ногу потерял на фронте?

- Да.

- Сейчас следствие идет, поэтому мы не будем - детали? Это, наверное, запрещено?

- Наверное.

(По версии следствия, чтобы избежать дальнейшего развития конфликта, Михаил Таскин и его напарник сели в машину и попытались уехать. Но хулиганы бросились им вдогонку и вскоре их настигли. Конфликт продолжился - прямо на дороге.)

- Михаил, какие на вас в тот вечер были награды?

- Медаль «За отвагу», награды за Соледар, за Бахмутскую мясорубку…

- Уже проходила информация, что медаль «За отвагу» у вас сорвали пьяные девицы.

- Нет, это их кавалеры, с кем они приехали.

- Я смотрел ваше видеообращение - там у вас раны на лице. Сильно болят? Или - больше обида у вас, чем раны болят?

- Так, наверное, больше-то обида и огорчение на это все.

- Что так все получилось?

- Конечно.

- Извините… Били больно?

- Больно. Но больнее было, когда с меня сорвали медаль «За отвагу». А те девочки в это время прыгали по автомобилю.

- Прям по крыше, что ли?

- Да, по капоту и по крыше.

- Ужас какой. Вы медали эти нашли, где они были, в пыли?

- Да, нашли.

- Они сейчас с вами?

- Они в милиции пока сейчас…

- Что вас больше всего удивило во всей этой истории?

- Да сам вот этот случай. Что среди нормальных людей есть и такие, которые на меня нападали. Хотя вся Россия поддерживает СВО, наших бойцов. А у нас нашлось вот такое маленькое гнездо.

- Я думаю, что это просто единичный совершенно эпизод.

Ногу потерял под Соледаром

- Вы ранение где получили? Где ногу потеряли?

- Под Соледаром.

- А когда это было?

- 12 января этого года.

- И сколько вы там, в зоне спецоперации, прослужили?

- Прослужил я с ноября и до января. Остальное время - все в госпиталях.

- У вас какая воинская специальность, вы как – доброволец, контрактник?

- Я шел туда как доброволец, был штурмовиком.

- А, вообще, на гражданке чем занимались?

- Работал на ГОКе, машинистом автогрейдера.

- А почему решили идти добровольцем?

- Воспитание вот такое – патриотическое.

- У вас кто-то – бабушки, дедушки воевали, прадедушки, прабабушки?

- У меня старший брат Иван сейчас там, на Кременном направлении, тоже добровольцем.

- Он в курсе, что с вами произошло?

- Конечно, в курсе. Иван тоже очень переживает и решительно настроен. Говорит, меня тоже там все поддерживают, в Донбассе.

- А родители ваши кто - папа-мама?

- Отца у меня нет, мать – пенсионерка.

- Она вас уже навестила?

- Пока не успела.

- А жена Светлана?

- Тоже вот жду. Скоро приедет.

- А дети у вас есть?

- Пока нет. Мы недавно поженились.

- Вам звонят друзья, что говорят?

- И пишут, и звонят, и в Одноклассниках – в соцсетях, и так. Поддерживают. И не только друзья, те люди, которых я даже и не знаю, звонят мне. Просто удивительно.

- Это помогает быстрее вам поправиться?

- Да, конечно, это же - тепло и забота.

Не успел установить мемориальную доску погибшему земляку

- Чем на гражданке займетесь? Я так понял, что вы человек деятельный. И вам уже протез делают или как?

- Делают, да. Ожидаю. Вообще, в данное время я взял автомобиль и… подрабатывал, таксовал. А так - изготовил мемориал погибшим на СВО, моему односельчанину, покупал флаги.

Цель моего приезда, я же не просто так приехал, а установить мемориальную доску. Погибшему на СВО моему односельчанину - Денису Чащину.

- Установили? Или не успели пока?

- Я заказал это в Чите и привез сюда, в село. Так как у нас такого не делают. Вот - не успел установить.

- И когда будете ее открывать, когда выздоровеете окончательно?

- Да, наверное.

* * *

- Вам машину помогут восстановить, я думаю, да? И все будет нормально.

- Я надеюсь.

- Чем, вообще, в свободное время занимаетесь?

- Книги читаю. Крайний раз читал Валентина Пикуля «Честь имею».

- О чем вы мечтаете? О чем думаете?

- Так, наверное, о спокойствии, не только о моем, а чтобы у всех было спокойно на душе, чтобы никто не переживал из-за своих сыновей, из-за отцов.

- Михаил, вы, пожалуйста, выздоравливайте.

- Да, конечно, буду выздоравливать.

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