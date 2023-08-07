Голубоглазые блондинки или смуглые брюнетки: Каких женщин предпочитали пещерные джентльмены 45 тысяч лет назад

Многие современные мужчины порадовались бы такой соседкой по пещере.

Пещерные женщины отнюдь не были образинами – по крайней мере некоторые. Это наглядно продемонстрировали антропологи из Австралии (College of Humanities, Art and Social Sciences, Flinders University, Australia), которые совместно с 3Д-художниками из Бразилии и Чехии показали, как выглядела одна из них. Конкретно она жила на территории нынешней Чехии 45 тысяч лет назад - еще до разделения людей на азиатскую и европейскую ветви. Череп женщины нашли еще в 1950 году в пещере, известной ученым под названием Золотой Конь (Zlatý k ). Он вмещал почти полтора литра мозгов – довольно много и для женщины, и вообще для человека того времени. Умная была, хоть и симпатичная – редкое сочетание даже для нынешнего времени.

Из останков палеогенетики извлекли ДНК. И определили, что женщина жила 45 тысяч лет назад, имела современную анатомическую внешность – то есть, представляла людей нашего вида несмотря на то, что имела в своем роду предков-неандертальцев. В ее геноме было много их генов – около 3 процентов — этих следов интенсивного сожительства Homo Sapience и неандертальцев, которое имело места примерно за 80 поколений назад до рождения женщины из пещеры.

Блондинка их фильма «Миллион лет до нашей эры». Фантастика - миллион лет назад женщины еще не мутировали в блондинок.

Объективно воссоздать черты лица «пещерной красотки» позволили данные компьютерной томографии. От себя антропологи добавили ей карие глаза, смуглую кожу и вьющиеся волосы. Сообразно бытующим представлениям об эволюции.

Белые женщины со светлыми волосами появились 10-11 тысяч лет назад в результате мутаций. Ученые не могут до конца объяснить причину генетических изменений - в основном грешат на климат. Мол, они возникли, когда наши предки - выходцы из Африки, осваивали Северную Европу. И им потребовалось больше витамина D для защиты здоровья – он лучше вырабатывается в светлой коже.

Ну, и мужчины помогли. В голодуху, которая началась с приходом ледникового периода, женщинам-собирательницам - даже таким симпатичным, как красотка из пещеры Золотой конь - только и оставалось, что надеяться на мужчин-охотников. За их внимание и развернулась конкурентная борьба.

Когда-то женщины были такими. Хорошо, что изменились – спасибо эволюции и мутациям.

Мутантки – особенно голубоглазые – казались привлекательнее своих темных соплеменниц, которые наверняка уже приелись. Пещерные джентльмены стали предпочитать блондинок.

О том, когда и как женщины лишились шерсти на теле и вообще стали привлекательными, читайте наш материал.