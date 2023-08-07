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Наука7 августа 2023 14:30

Голубоглазые блондинки или смуглые брюнетки: Каких женщин предпочитали пещерные джентльмены 45 тысяч лет назад

Антропологи восстановили облик нашей пра-пра-прабабушки, жившей в пещере на территории нынешней Чехии
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Многие современные мужчины порадовались бы такой соседкой по пещере.

Многие современные мужчины порадовались бы такой соседкой по пещере.

Пещерные женщины отнюдь не были образинами – по крайней мере некоторые. Это наглядно продемонстрировали антропологи из Австралии (College of Humanities, Art and Social Sciences, Flinders University, Australia), которые совместно с 3Д-художниками из Бразилии и Чехии показали, как выглядела одна из них. Конкретно она жила на территории нынешней Чехии 45 тысяч лет назад - еще до разделения людей на азиатскую и европейскую ветви. Череп женщины нашли еще в 1950 году в пещере, известной ученым под названием Золотой Конь (Zlatý k ). Он вмещал почти полтора литра мозгов – довольно много и для женщины, и вообще для человека того времени. Умная была, хоть и симпатичная – редкое сочетание даже для нынешнего времени.

Из останков палеогенетики извлекли ДНК. И определили, что женщина жила 45 тысяч лет назад, имела современную анатомическую внешность – то есть, представляла людей нашего вида несмотря на то, что имела в своем роду предков-неандертальцев. В ее геноме было много их генов – около 3 процентов — этих следов интенсивного сожительства Homo Sapience и неандертальцев, которое имело места примерно за 80 поколений назад до рождения женщины из пещеры.

Блондинка их фильма «Миллион лет до нашей эры». Фантастика - миллион лет назад женщины еще не мутировали в блондинок.

Блондинка их фильма «Миллион лет до нашей эры». Фантастика - миллион лет назад женщины еще не мутировали в блондинок.

Объективно воссоздать черты лица «пещерной красотки» позволили данные компьютерной томографии. От себя антропологи добавили ей карие глаза, смуглую кожу и вьющиеся волосы. Сообразно бытующим представлениям об эволюции.

Белые женщины со светлыми волосами появились 10-11 тысяч лет назад в результате мутаций. Ученые не могут до конца объяснить причину генетических изменений - в основном грешат на климат. Мол, они возникли, когда наши предки - выходцы из Африки, осваивали Северную Европу. И им потребовалось больше витамина D для защиты здоровья – он лучше вырабатывается в светлой коже.

Ну, и мужчины помогли. В голодуху, которая началась с приходом ледникового периода, женщинам-собирательницам - даже таким симпатичным, как красотка из пещеры Золотой конь - только и оставалось, что надеяться на мужчин-охотников. За их внимание и развернулась конкурентная борьба.

Когда-то женщины были такими. Хорошо, что изменились – спасибо эволюции и мутациям.

Когда-то женщины были такими. Хорошо, что изменились – спасибо эволюции и мутациям.

Мутантки – особенно голубоглазые – казались привлекательнее своих темных соплеменниц, которые наверняка уже приелись. Пещерные джентльмены стали предпочитать блондинок.

О том, когда и как женщины лишились шерсти на теле и вообще стали привлекательными, читайте наш материал.

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