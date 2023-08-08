Игорь Николаев уехал из России

Игорь Николаев Фото: из соцсетей

Игорь Николаев последнее время редко появляется на публике. Композитор много времени проводит с женой Юлей Проскуряковой и дочкой Вероникой. А недавно стало известно, что вся семья уехала из России.

Игорь Николаев признался, что сейчас находится в Европе. Композитор показал снимки, сделанные в Италии во время прогулки. "Венеция. Город, в котором застыло время и веками ничего не меняется. И это прекрасно", - гласит подпись под фото.

Николаев позирует на фоне живописных городских пейзажей. На одном из снимков маэстро сидит в гондоле.

Музыкант путешествует по Венеции с женой Юлей Проскуряковой и дочкой Вероникой. Чуть ранее третья супруга Николаева поделилась фото из итальянской кофейни.

Игорь Юрьевич, к слову, считает себя счастливым человеком. Он состоялся в творчестве, любим своими поклонниками и семьей. Вместе с женой Юлей он счастлив в браке больше 13 лет.

Стоит отметить, что у артиста есть недвижимость в Европе. Сначала он обзавелся небольшой квартирой в Юрмале, а позже приобрел роскошные апартаменты на берегу моря. Раньше семейство Николаева часто появлялось на курорте, но за последние два года их там не видели.