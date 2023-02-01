У Игоря Николаева произошел второй инфаркт

Игорю Николаеву сделали операцию после двух инфарктов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Появились подробности состояния Игоря Николаева. Все оказалось не так оптимистично, как могло бы показаться. А в сосцсетях от его имени, вероятно, пишет молодая жена Юлия Проскурякова или же помощники певца. Дело в том, что маэстро перенес тяжелую операцию.

Игорю Николаеву провели коронарографию и стентирование, сообщает 5-tv.ru. Процедура предполагает оперативное вмешательство. Артисту установили специальный каркас, который обеспечивает расширение участка органа, суженного патологическим процессом.

Операцию сделали после того, как музыкант перенес второй инфаркт. Первый инфаркт Игорь Юрьевич перенес в 2021 году. Второй случился через год.

Ранее стало известно о том, что композитор был экстренно госпитализирован с подозрением на инфаркт. Музыканта доставили в один из столичных кардиологических центров ранним утром 31 января. Медики приехали в загородный дом артиста, диагностировали нестабильную стенокардию.

Сообщение о госпитализации Николаева серьезно напугали всех его поклонников и друзей. Певица Наталья Штурм, узнав о госпитализации артиста, призвала народ молиться. "Все будет хорошо. Ведь рядом - лучшие врачи, заботливые друзья и вся страна, которая обожает Игоря. Он действительно прекрасный человек, родной наш, любимый музыкант", - призывала она.

В свою очередь, Наташа Королева не стала скрывать эмоции. Она четко дала понять, что бывший муж для нее остается близким и родным человеком. Вокалистка публично обратилась к экс-супругу, за которого сильно переживает после пугающих новостей: "Игоречек! Держимся, все будет хорошо! Выздоравливай и береги себя, ты нам нужен".

При этом на связь вышел и сам Игорь Юрьевич. Он высказался о своем критическом состоянии в блоге: "Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах!".