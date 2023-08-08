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Происшествия8 августа 2023 11:10

Два месяца под стражей в СИЗО: Одному из обидчиков участника СВО в Забайкалье избрали меру пресечения

Наш журналист узнала подробности прошедшего судебного заседания
Наталья ВАРСЕГОВА
Наталья ВАРСЕГОВА
Первому задержанному по делу об избиении ветерана СВО предъявили обвинения.

Первому задержанному по делу об избиении ветерана СВО предъявили обвинения.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

«Участника СВО избили в Забайкалье», «С потерявшего ногу в зоне СВО инвалида сорвали медали». Такими заголовками субботним (5 августа) утром огорошили новостные ленты. Изначально подробностей было мало. По официальным сводкам, это произошло с селе Нерчинский Завод. Потерпевший, недавно вернувшийся из зоны СВО, где получил ранение и потерял ногу, вместе со своим сослуживцем (тоже оставшемся без ноги во время боевых действий) отдыхал в местном кафе. За соседним столом восседала еще одна компания. В какой-то момент слово за слово, пошла перепалка, чуть не дошедшая до мордобоя. Связываться с дебоширами покалеченным участникам СВО не хотелось, вряд ли они могли бы дать достойный отпор, поэтому решили быстро уехать. Но трое обидчиков задержали их прямо на дороге. Некоторые подробности случившегося 36-летний Михаил Таскин (так зовут потерпевшего) рассказал в разговоре с нашим обозревателем Александром Гамовым. Хулиганы стали избивать Михаила, сорвали с него медали. В тот вечер на нем были медаль «За отвагу», награды за Соледар, за Бахмутскую мясорубку.

Михаил Таскин вернулся из зоны СВО инвалидом.

Михаил Таскин вернулся из зоны СВО инвалидом.

Село Нерчинский Завод находится в более 500 км от краевого центра - Читы. Местечко известно тем, что еще в конце 17 века там начали добывать серебро. В 19 веке сюда ссылали каторжников, там, к слову, мотала срок Фанни Каплан еще до покушения на Ленина.

Граница с Китаем от Нерчинского завода в получасе езды. Стилизация под русскую старину с куполами - это и есть Китай, на переднем фоне - забайкальское село Олочи. Фото: Виктория МИХАЙЛЮК

Граница с Китаем от Нерчинского завода в получасе езды. Стилизация под русскую старину с куполами - это и есть Китай, на переднем фоне - забайкальское село Олочи. Фото: Виктория МИХАЙЛЮК

Жизнь в селе относительно спокойная, резонансных историй здесь даже старожилы не припомнят. Поэтому история с избиением участника СВО удивила многих. В селе, где проживает около 2000 человек, все на виду. Участников произошедшего установили быстро. Оперативно задержали одного за другим двоих подозреваемых. И 8 августа в Нерчинско-Заводский районный суд на избрание меры пресечения первому обидчику приехали краевые телевизионщики, что тоже событие для села.

Село Нерчинский Завод, здание суда, где избирали меру пресечения. Фото: Виктория МИХАЙЛЮК

Село Нерчинский Завод, здание суда, где избирали меру пресечения. Фото: Виктория МИХАЙЛЮК

УЩЕРБ НА 800 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Как рассказали в Следственном управлении СК России по Забайкальскому краю, по факту избиения Таскина и его друга расследуется уголовное дело по статьям: ч. 2 ст. 280.3 УК РФ – о «дискредитации использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, повлекшие причинение вреда здоровью и имуществу граждан» и ст. 115 УК РФ и ч.2 ст. 167 УК РФ - об умышленном причинении легкого вреда здоровью, умышленном уничтожении или повреждении имущества. Подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.

Первому задержанному - 27-летнему жителю села Нерчинский Завод Сергею Пискареву - уже предъявили обвинения. Выяснилось, что он и его друзья «публично высказывали претензии по поводу участия мужчин в СВО», а после избили одного из потерпевших – Михаила Таскина.

Безработный Сергей Пискарев в суде.

Безработный Сергей Пискарев в суде.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- В результате нападения здоровью мужчины причинен легкий вред, сумма материального ущерба составила более 800 тысяч рублей, - утверждают в СК. - Второй соучастник тоже задержан. Кроме того, следователи установили причастность к совершению этого же преступления еще одного местного жителя 43 лет по фамилии Зырянов. В настоящий момент он объявлен в розыск.

ОДИН ИЗ ОБИДЧИКОВ ДВАЖДЫ СУДИМ

Все же вернемся в суд. 8 августа 2023 года безработному Сергею Пискареву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца вплоть до 5 октября 2023 года. Как удалось узнать KP.RU, Сергей Пискарев вину свою не признал, более того он вообще отрицает свою причастность к преступлениям. Известно, что он у него на иждивении пятеро несовершеннолетних детей. Он был ранее судим. В 2015 году в Петропавловске-Камчатском за «насильственные действия сексуального характера» (подробностей нет) и в 2022 году за грабеж.

Завтра еще одному подозреваемому районный суд Нерчинского Завода изберет меру пресечения. KP.RU следит за развитием событий.

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