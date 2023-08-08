Два месяца под стражей в СИЗО: Одному из обидчиков участника СВО в Забайкалье избрали меру пресечения

Первому задержанному по делу об избиении ветерана СВО предъявили обвинения. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

«Участника СВО избили в Забайкалье», «С потерявшего ногу в зоне СВО инвалида сорвали медали». Такими заголовками субботним (5 августа) утром огорошили новостные ленты. Изначально подробностей было мало. По официальным сводкам, это произошло с селе Нерчинский Завод. Потерпевший, недавно вернувшийся из зоны СВО, где получил ранение и потерял ногу, вместе со своим сослуживцем (тоже оставшемся без ноги во время боевых действий) отдыхал в местном кафе. За соседним столом восседала еще одна компания. В какой-то момент слово за слово, пошла перепалка, чуть не дошедшая до мордобоя. Связываться с дебоширами покалеченным участникам СВО не хотелось, вряд ли они могли бы дать достойный отпор, поэтому решили быстро уехать. Но трое обидчиков задержали их прямо на дороге. Некоторые подробности случившегося 36-летний Михаил Таскин (так зовут потерпевшего) рассказал в разговоре с нашим обозревателем Александром Гамовым. Хулиганы стали избивать Михаила, сорвали с него медали. В тот вечер на нем были медаль «За отвагу», награды за Соледар, за Бахмутскую мясорубку.

Михаил Таскин вернулся из зоны СВО инвалидом.

Село Нерчинский Завод находится в более 500 км от краевого центра - Читы. Местечко известно тем, что еще в конце 17 века там начали добывать серебро. В 19 веке сюда ссылали каторжников, там, к слову, мотала срок Фанни Каплан еще до покушения на Ленина.

Граница с Китаем от Нерчинского завода в получасе езды. Стилизация под русскую старину с куполами - это и есть Китай, на переднем фоне - забайкальское село Олочи. Фото: Виктория МИХАЙЛЮК

Жизнь в селе относительно спокойная, резонансных историй здесь даже старожилы не припомнят. Поэтому история с избиением участника СВО удивила многих. В селе, где проживает около 2000 человек, все на виду. Участников произошедшего установили быстро. Оперативно задержали одного за другим двоих подозреваемых. И 8 августа в Нерчинско-Заводский районный суд на избрание меры пресечения первому обидчику приехали краевые телевизионщики, что тоже событие для села.

Село Нерчинский Завод, здание суда, где избирали меру пресечения. Фото: Виктория МИХАЙЛЮК

УЩЕРБ НА 800 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Как рассказали в Следственном управлении СК России по Забайкальскому краю, по факту избиения Таскина и его друга расследуется уголовное дело по статьям: ч. 2 ст. 280.3 УК РФ – о «дискредитации использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, повлекшие причинение вреда здоровью и имуществу граждан» и ст. 115 УК РФ и ч.2 ст. 167 УК РФ - об умышленном причинении легкого вреда здоровью, умышленном уничтожении или повреждении имущества. Подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.

Первому задержанному - 27-летнему жителю села Нерчинский Завод Сергею Пискареву - уже предъявили обвинения. Выяснилось, что он и его друзья «публично высказывали претензии по поводу участия мужчин в СВО», а после избили одного из потерпевших – Михаила Таскина.

Безработный Сергей Пискарев в суде. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- В результате нападения здоровью мужчины причинен легкий вред, сумма материального ущерба составила более 800 тысяч рублей, - утверждают в СК. - Второй соучастник тоже задержан. Кроме того, следователи установили причастность к совершению этого же преступления еще одного местного жителя 43 лет по фамилии Зырянов. В настоящий момент он объявлен в розыск.

ОДИН ИЗ ОБИДЧИКОВ ДВАЖДЫ СУДИМ

Все же вернемся в суд. 8 августа 2023 года безработному Сергею Пискареву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца вплоть до 5 октября 2023 года. Как удалось узнать KP.RU, Сергей Пискарев вину свою не признал, более того он вообще отрицает свою причастность к преступлениям. Известно, что он у него на иждивении пятеро несовершеннолетних детей. Он был ранее судим. В 2015 году в Петропавловске-Камчатском за «насильственные действия сексуального характера» (подробностей нет) и в 2022 году за грабеж.

Завтра еще одному подозреваемому районный суд Нерчинского Завода изберет меру пресечения. KP.RU следит за развитием событий.

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