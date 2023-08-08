Молчаливая «Золушка» с калмыцкими скулами: драматичная история любви режиссера Светланы Джимбиновой, тело которой нашли спустя полтора года после ее гибели

Тело Светланы Джимбиновой пролежало в квартире почти два года

Тело театрального режиссера Светланы Джимбиновой нашли спустя полтора года после ее гибели.

- Тихая, незаметная, очень учтивая, - так о Светлане Джимбиновой отзываются немногочисленные коллеги, заставшие ее работу в театре Вахтангова. Она никогда не была властительницей дум, звездой или «серым кардиналом», плетущим интриги за спинами артистов. Держалась отстраненно, была молчаливой, типичная серая мышь, только с большими, черными загадочными глазами и резкими калмыцкими скулами.

Даже с соседями по лестничной клетке дома на Университетском проспекте она держалась отстраненно. Поэтому, когда соседи вдруг подумали о ней, то вспомнили, что вот уже больше года от женщины нет никаких вестей. Обратились к участковому. Полицейские вместе со спасателями вскрыли дверь… Светлана Джимбинова лежала на кухонном полу. Даже неспециалист мог сказать: смерть наступила давно. Так давно, что женщина превратилась в мумию. Потом анализы покажут: она умерла еще в январе 2022 года. Больше полутора лет о ней никто не вспоминал. Жила одиноко, и умерла в одиночестве. А ведь начиналось все так ярко.

КУПИЛ КВАРТИРУ, ДАЛ ПОСТАВИТЬ СПЕКТАКЛЬ

Ее отец Бем Джимбинов прославился как калмыцкий поэт. Это сейчас - странное словосочетание. А в союзные времена такой статус означал тысячные тиражи, важные общественные должности, работу в журнале «Новый мир», а потом и должность секретаря обкома КПСС республики. Ее брат Станислав Джимбинов стал известным филологом, правда, специализировался не как отец на калмыцкой, а на американской литературе. Тоже был сам по себе. «Он жил один, среди книг», - говорили о нем коллеги. Его не стало в 2016-м.

Рубена Симонова не стало в 1968 году

А вот его сестра Светлана тяготела к театральной работе. Для поступления выбрала престижный ГИТИС. Училась хорошо, но без блеска. Здесь же состоялась судьбоносная встреча. Экзамен у будущего режиссера принимал сам Рубен Николаевич Симонов – театральная звезда, лауреат двух Сталинских премий. Тогда он и заприметил дебютантку. Чем она его так пленила? Скорее не красотой, а скромностью. В женщинах-то Симонов разбирался. Его внук говорит так: «Для деда Москва была усыпана красивыми женщинами как бриллиантами...» И это не было преувеличением.

Симонов взял над Джимбиновой опеку. Впрочем, о каких-то отношениях речи тогда не шло. Просто поддержка вчерашней студентки. Джимбинова появилась в театре в 1965 году, и сначала была ассистентом режиссера. Потом ей дали поставить спектакль самостоятельно. Выбор пал на «Золушку». История невзрачной девушки, встречающей сказочного принца: сюжет как будто взят из жизни. Рубен Симонов стал художественным руководителем постановки, а Светлана режиссером. Тогда-то у них и завязались отношения. Разница в возрасте не стала помехой. Хотя ему было 65, а ей – 24! Артисты, конечно, сплетничали за спиной. «Завел себе эту Джимбинову!» - писала в книге воспоминаний актриса театра Людмила Максакова. При этом они так и не были расписаны. Хотя режиссер купил своей протеже квартиру на полученную в 1967 году Ленинскую премию. В той самой квартире, спустя пятьдесят пять лет, Джимбинова и умрет.

«НЕ ЛЮБИЛА ВЫСОВЫВАТЬСЯ»

Ее любовь умерла раньше. В 1968 году Симонова не стало. Карета превратилась в тыкву. Джимбинова осталась одна, а вокруг были амбициозные люди, готовые в любой момент свести с ней счеты. Но нашлись и те, кто был готов подставить плечо. Тем более, что театр возглавил сын Симонова Евгений. О нем говорили разное, а главное - «Не хватает отцовской жесткости». Позже это ему аукнется. Но двадцать лет театр имени Вахтангова существовал под его руководством. Джимбинова в театре тоже работала. Евгений Симонов, как когда-то отец, руководил художественной частью ее постановок. Относился с подчеркнутым уважением, спектакли принимал с минимум правок. «Уважал ее как последнюю любовь отца», - так говорят о ней бывшие коллеги.

Директор театра Вахтангова Кирилл Крок говорит, что Светлана была тихим человеком Фото: из соцсетей

При этом за двадцать лет работы в театре на ее счету всего шесть спектаклей.

- Шесть спектаклей - это ничтожно мало, - рассказал «Комсомолке» директор театра Вахтангова Кирилл Крок. - Такой она тихий человек, не любила высовываться, а была в тени. Никогда никуда не лезла. Никогда не кичилась отношениями с Рубеном Николаевичем. Понимаете, он позвал ее в театр, влюбился в нее, верил. Через три года он умирает. И дальше у нее все пошло наперекосяк. Правильно сказать, что она просто числилась в театре».

РЕЖИССЕР В ФУТЛЯРЕ

В 1987 году внутри театра имени Вахтангова началась буря. Прошла целая спецоперация по смещению худрука. После серии интриг коллектив решил, что Евгений Симонов должен уйти. Он и не сопротивлялся. Хотя скандал был знатный. Присутствовавшие потом рассказывали, как актриса Людмила Максакова (мать оперной певицы Марии Максаковой) в какой-то момент встала и провозгласила в адрес проводившего собрание коллектива парторга Федорова: «Иуда!» Многие плакали…

Но ничего уже было не изменить. Новым главным режиссером стал Михаил Ульянов. Джимбинова, кстати, ушла не сразу. Но вскоре стало понятно: ее время в театре закончилось. Написала заявление, хотя до пенсии еще оставалось несколько лет. Больше она нигде не работала.

В союзе театральных деятелей рассказали «Комсомолке», что режиссер получала от общественной организации материальную помощь, которая была сопоставима со средней пенсией по Москве. За помощью они сама обратилась, собрала документы, принесла заявление.

Театр, где работала Светлана Джимбинова Фото: Предоставлено "Комсомолке"

После увольнения, которое, к слову, было совсем не скандальным: ни сцен, ни истерик никто не устраивал, с коллегами она прервала любые отношения. Не брала трубку, не открывала дверь. Она как будто бы стала чеховским человеком в футляре. Ничего ее не интересовало. Ни карьера, ни гипотетическая семья, ни даже, по сути, сама жизнь.

И она как будто больше никого не интересовала. Режиссер Джимбинова умерла с уходом из театра в конце восьмидесятых. А вот точную дату смерти Светланы теперь смогут назвать только специалисты.

КСТАТИ

Кадр из телеспектакля "Золушка" Фото: скриншот

Спектакли, которая поставила Светлана Джимбинова:

1966 – "Золушка" Е.Л. Шварц.

1968 – "Старые друзья" Л. Малюгин.

1974 – "Кот в сапогах" Г. Калау.

1980 – "Про Ивана-не-Великана" В. Коростылев.

1982 – "Колокола" Г. Мамлин.

1985 – "Мария Тюдор" В. Гюго.

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