«Бог улыбнулся ей и подарил долгую жизнь»: Любовь и свет Веры Васильевой

Секретом долголетия Веры Васильевой была ее доброта Фото: Борис КУДРЯВОВ

Она не только выглядела прекрасно даже в свои 90 с лишним лет, многие отмечали, что с годами «Верочка расцвела», она была безукоризненно опрятным человеческом в отношении с другими.

Начало её карьеры было потрясающим. После театрального училища Веру Васильеву пригласили в Театр сатиры и сразу дали главную роль - Лизочки Синичкиной в спектакле «Лев Гурыч Синичкин».

Ей было всего 20 лет, она была еще студенткой, а её позвал в свой музыкальный фильм «Сказание о земле Сибирской» на одну из главных ролей знаменитый режиссер Иван Пырьев. После премьеры она в числе творческой группы (9 человек) получила Сталинскую премию I степени. За «сталинку» 1-й степени тогда давали 100 тыс. рублей. Даже если разделить эту сумму на девятерых, получаются бешеные деньги по тому времени. Но дело не только в деньгах, а в масштабе её старта в актерской профессии.

«Не помню, на что именно потратила премию, но помню фасон каждого платья, которые привезла из Праги, - рассказывала мне Вера Васильева как истинная женщина. - Фильм снимали в Чехословакии, я жила там три месяца и получала очень хорошие суточные, по сравнению с которыми Сталинская премия казалась не такой уж значительной. Представьте себе бедную девочку из очень скромной рабоче-крестьянской семьи, которая возвращается из-за границы с тремя чемоданами шикарных нарядов. Половину из них я потом раздарила - мне казалось, что теперь у меня всегда будет возможность покупать красивые платья»…

Вера Васильева (слева) в спектакле "Реквием по Радамесу". Она играла в этом спектакле, когда ей было под 90 лет. В центре - Елена Образцова, справа - Ольга Волкова. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Но нет... Эта возможность быстро иссякла благодаря стараниям все того же всесильного Пырьева. Развить успех в кино не удалось. Как деликатно говорила Вера Кузьминична, он перекрыл ей дальнейшее продвижение по личным мотивам. Она с самого начала карьеры демонстрировала удивительную порядочность и внутреннюю чистоту в профессии, что случается с актрисами нечасто. Это не значит, что в её жизни не было бурных страстей.

В молодости у неё был головокружительный роман с театральным режиссером Борисом Равенских. Вера Васильева пришла в театр Сатиры в 1948 году. Вскоре ей предложили сыграть главную женскую роль в мюзикле «Свадьба с приданым», режиссером был Борис Равенских, в которого она сразу же влюбилась. И он ей ответил взаимностью. Этот роман продолжался несколько лет. Равенских был женат. Из семьи уходить не собирался. Их отношения закончились по инициативе Веры Васильевой. Вскоре она вышла замуж за актера Владимира Ушакова, с которым работала в одном театре и играла в «Свадьбе с приданым» (вместе они снимались в одноименном фильме, где играли бригадиров двух колхозов-конкурентов). Ушаков её обожал. Она позволяла себя любить, нежно называла мужа «Ушечкой». Говорят, Вера Васильева продолжала любить Бориса Равенских, а с Владимиром Ушаковым жила, чтобы не чувствовать одиночества. Возможно и так. Но она прожила с мужем 55 лет и, по её признанию, «не изменяла ему ни взглядом, ни жестом, ничем».

Вера Васильева прослужила в театре Сатиры 75 лет. В этом смысле она рекордсмен, заслуживает статьи в книге рекордов Гиннесса. Она сыграла в театре Сатиры около 60 ролей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Когда он тяжело заболел преданно за ним ухаживала, возила общественным транспортом в больницу тяжеленные сумки с продуктами. В одну из таких поездок к ней подошла незнакомая молодая женщина, которая, конечно, узнала народную артистку, и предложила ей помочь. Так Вера Васильева познакомилась с Дашей, которая со временем из поклонницы стала для неё дорогим и очень важным человеком. Вера Кузьминична относилась к ней как к дочери, своих детей у неё не было. После смерти мужа Владимира Ушакова (в 2011 г.) Дарья и её 13-летняя дочка Светлана стали её семьей.

Вера Васильева прослужила в театре Сатиры 75 лет. В этом смысле она рекордсмен, заслуживает статьи в книге рекордов Гиннесса. Она сыграла в театре Сатиры около 60 ролей. Одной из лучших её ролей была графиня Альмавива в спектакле Валентина Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше (1968). При этом родной театр не всегда одаривал ее значительными ролями. Часто и подолгу ничего интересного не было. И она, оставаясь ведущей актрисой Сатиры, ездила в Тверь, в Орел – в провинции играла роли, о которых мечтала еще в юности. Ей было уже за 70. В хорошем смысле она была ненасытной актрисой, всегда мечтающей о новых работах.

Переживала, что из-за коронавируса артистам 65+ велели сидеть по домам. Тогда отменили её творческий вечер к 95-летию. Опасалась, что трудно будет вернуться на сцену, а всё ещё хотелось играть. Многих её коллег-ветеранов ковид выбил из строя. А она вернулась и продолжала играть на сцене любимой Сатиры в возрасте без малого сто лет. Несколько месяцев назад она выходила в спектакле «Вера», поставленном по её мемуарам. «Этот спектакль — мое письмо к неведомому другу, моему зрителю, которому я могу доверить и свои мысли, и свою растерянность перед новой жизнью в XXI веке, и свои наблюдения над возрастом, а он уже крепко дает о себе знать», - говорила Вера Васильева.

Она не только актерский, но и сугубо женский феномен. Если сравнить ее упитанную, щекастую Настасью из фильма «Сказание о земле Сибирской» и Веру Кузьминичну в зрелом возрасте – это как будто два разных человека. Первая – деревенская простушка. Вторая – изысканная, ухоженная, благородная женщина.

Она прожила длинную и красивую жизнь на сцене без скандалов и интриг. Никогда ни с кем не конфликтовала, не сплетничала, ничего для себя не просила. Наверное, поэтому Бог ей улыбнулся и подарил долгую жизнь. В театре мне подтвердили: секрет долголетия Веры Васильевой в хорошем отношении к людям. В каждом она старалась видеть хорошее. А недостатки не замечала.

Вера Васильева полтора года назад на сборе труппы в театре Сатиры, когда туда был назначен худруком Сергей Газаров. Слева - её крестница, которую она называла своей дочерью, Дарья. Справа - актриса Наталья Защипина. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

«Я вообще всем уступаю. Это, наверное, нехорошо. У меня робкий характер. Я всегда сомневаюсь – права ли я, или нет, - делилась со мной совсем недавно Вера Кузьминична. - Принимаю судьбу такой, какая она есть. Я не выкаблучиваюсь, ничего лишнего себе не позволяю. Иногда мне кажется, что за мое «непротивлении злу насилием» мой ангел-хранитель подарил мне так много прекрасных поворотов судьбы. А если бы сопротивлялась чему-то, наверное, он бы сказал: ну молодец, ты можешь за себя постоять, тогда живи как хочешь…»

Ангел-хранитель и вправду благоволил – к чистому грязь не пристает.