Лахайна сожжена дотла, пожар уничтожает целые поселения: огненный ураган бушует на Гавайях

В результате лесных пожаров, охвативших райские Гавайи, погибли не менее 36 человек. Фото: REUTERS

В результате лесных пожаров, охвативших райские Гавайи, погибли не менее 36 человек. Ситуация приобрела столь катастрофический оборот, что на островах было объявлено чрезвычайное положение. Как пишет The Guardian, некогда красочные пейзажи теперь напоминают ужасающую сцену из фильма про апокалипсис, где сгоревшие автомобили, разрушенные здания и горе людей стали мрачным фоном этого стихийного бедствия.

Ситуация приобрела столь катастрофический оборот, что на островах было объявлено чрезвычайное положение. Фото: REUTERS

Палящий зной и сухой воздух создали экстремально опасные для возникновения пожаров условия, которые вскоре обострились мощными порывами ветра, принесенным ураганом Дора. Первые очаги возгорания были зафиксированы на островах Мауи и Биг-Айленд, входящих в Гавайский архипелаг, и достигали площади в 400 гектаров. Местные власти перекрыли основные автомагистрали и остановили общественный транспорт.

Палящий зной и сухой воздух создали экстремально опасные для возникновения пожаров условия, которые вскоре обострились мощными порывами ветра, принесенным ураганом Дора. Фото: REUTERS

В некоторых частях островов огонь вплотную приблизился к жилым застройкам и начал уничтожать целые поселения, включая исторический город Лахайна. Чтобы спастись от языков пламени, местным жителям даже пришлось бежать в океан и ждать сотрудников береговой охраны.

В некоторых частях островов огонь вплотную приблизился к жилым застройкам и начал уничтожать целые поселения Фото: REUTERS

– У нас только что случилась самая ужасная катастрофа, которую я когда-либо видел. Вся Лахайна сожжена дотла. Это похоже на апокалипсис, – посетовал спасшийся Мейсон Ярви.

По заявлениям лейтенанта-губернатора штата Сильвии Люк, на Гавайях началась массовая эвакуация. Телефонные номера служб экстренной помощи не работают, поэтому для оказания помощи пострадавшим районам была мобилизована Нацгвардия. Власти также открыли пять пунктов временного размещения, в которых сейчас находятся не менее 4 тысяч туристов.

По заявлениям лейтенанта-губернатора штата Сильвии Люк, на Гавайях началась массовая эвакуация. Фото: REUTERS

– Это было похоже на зону боевых действий, – рассказал гаитянин Алан Барриос. – Слева и справа раздавались взрывы.

Президент США Джо Байден приказал «всем доступным федеральным активам» на островах оказать помощь с реагированием на пожары и выразил соболезнования семьям погибших. Вместе с тем больницы острова Мауи остаются переполненными пострадавшими от ожогов и вдыхания дыма. Из-за порывов ветра, достигающих 97 км/ч, пожарные вертолеты не могут сбрасывать воду и полноценно определить масштаб бедствия.

– Когда мы имеем дело с ураганом и бедствиями, следующими за ураганом, мы обычно сталкиваемся с проливными дождями и наводнениями, – подчеркнула Люк. – То, что лесные пожары возникли в нескольких районах в результате косвенного воздействия урагана, является беспрецедентным. Это то, с чем жители Гавайев еще не сталкивались.

Более 15 тысяч домов и предприятий остались без электричества из-за поваленных деревьев и линий передач. Фото: REUTERS

Более 15 тысяч домов и предприятий остались без электричества из-за поваленных деревьев и линий передач. Спутниковая связь оказалась единственным способом общения гавайцев. По словам мэра острова Мауи Ричарда Биссена-младшего, число зданий, пострадавших от лесных пожаров, будет измеряться сотнями.

По словам мэра острова Мауи Ричарда Биссена-младшего, число зданий, пострадавших от лесных пожаров, будет измеряться сотнями. Фото: REUTERS

Посольство РФ в США запросило в Госдепартаменте информацию о наличии среди жертв граждан нашей страны. Оно также заявило о готовности помочь всем пострадавшим россиянам в случае обращения.

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