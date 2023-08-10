Барби - запретить, анархию - не допустить: Мария Бутина откровенно высказалась о свободе и воспитании детей

Мария Бутина Фото: Иван МАКЕЕВ

Молодой российский депутат и телеведущая Мария Бутина, отсидевшая больше года в тюрьме США (за «сговор против Вашингтона»), предложила запретить закупку детсадами культовой американской куклы и вообще иностранных игрушек.

- Чего это вдруг? - спросили мы ее в эфире радио «Комсомольская правда».

ХАГГИ ВАГГИ. ЗНАЕТЕ ЭТО ЗУБАСТОЕ ЧУДОВИЩЕ?

- Давненько вы у нас не были, Мария.

- Не зовете.

- Как вас не позвать, если вы объявили войну детским игрушкам… Чем провинилась кукла Барби, которую вы хотите законодательно запретить?

- Мое предложение не закупать иностранные игрушки для детсадов трансформировалось в объявление войны всем куклам Барби на земле? Любопытно. Помните, мы в детстве играли в «сломанный телефон». Сейчас происходит что-то подобное… А в прошлом году я подверглась таким же нападкам по поводу игрушки Хагги Вагги. Знаете, это зубастое чудовище?

- Знаю. Сын его обожает.

- Вашему сыну будет интересно знать, откуда появилась эта игрушка.

- Ему, поверьте, все равно.

- Ответственный родитель должен это знать. Хагги Вагги из американской компьютерной игры. Сюжет - жила-была добрая игрушка, в какой-то момент она стала злой, у нее появились зубы и оскал. Задача ребенка в этой игре – либо догнать и убить свою игрушку, либо игрушка задушит ребенка... Ко мне обратились родители, которые заметили - дети в невероятном восторге от Хагги. Я направила обращение в Роскачество. Выяснилось, Хагги Вагги токсичен. Заключение Роскачества было опубликовано - игрушка небезопасна. Многие магазины сняли ее с продажи...

- Но она все равно продается почти везде.

- Я не удовлетворена этим. В законе о защите детства предусмотрена психологическая экспертиза - как игрушка влияет на психику ребенка. Но в министерствах объяснили: нет механизма ее проведения. Некоторые горячие головы вообще предлагают эту экспертизу убрать. Мол, ребенку нравится играть в Хагги Вагги, подумаешь, что у нее предыстория…

Игрушка Хагги Вагги Фото: Shutterstock

- Мы с сыном были в счастливом неведении. Может, эти предыстории и не нужны?

- Допустим. Но разве вас не волнует уродство этой игрушки?

- Мой любимый мультфильм – «Симпсоны». Тоже сначала казалось, что все в нем уроды. А потом выяснилось - классика жанра. У нас есть Горыныч, в конце концов, мерзкий змей. У нас маски разных чудовищ продаются.

- Вы еще Бабу-Ягу вспомните.

- Конечно! Разве она страшная?! Все дети любят страшилки. Может зря мы взялись за игрушки, словно остальные проблемы решены?

- То, во что мы играем в детстве, мы переносим потом во взрослую жизнь. Про «Симпсонов» - это я не смотрю. Может, у меня было какое-то неправильное детство, но я предпочитала смотреть «Ежика в тумане».

- Страшноватый мультфильм.

- Он о поиске надежды. Мне он вспоминался в самые тяжелые периоды моей жизни. В американских застенках… А сейчас я слушаю «Как закалялась сталь» Островского. Почему-то это придает мне сил. У всех разные вкусы, я понимаю…

- Но вы навязываете свой вкус остальным.

- Нет. Я же не говорю вам, что смотреть…

- Вы законодатель. И можете заставить наших детей играть в те игрушки, которые вам нравятся, а остальные - запретить.

- Разрушайте свою психику – дело ваше. Могу привести аналогию со здоровым питанием. Никто не заставляет человека его придерживаться.

ИДЕАЛ УЖЕ НЕ ТОТ

- Ладно, «Симпсоны» и Хаги Ваги, но Барби-то красавица! Мария, разве вы не играли с ней в детстве?

- Конечно, играла. Я мечтала о Барби! Она стоила две маминых зарплаты. Но мне ее все равно подарили, когда мне было пять лет. Хорошо помню этот день рождения - я открыла глаза и увидела коробку, а там – Барби! Это было невероятное ощущение счастья! И я так боялась ей играть, чтобы не испортить…

- У вас она дома до сих пор?

- Да, так и лежит в коробке. Но суть не в этом.

- Как раз в этом.

- Барби уже не та! Она провоцирует девочек к нездоровой худобе. Если вы ее переведете на параметры человеческого тела, ее талия 35 сантиметров - что невозможно анатомически. А здоровый образ жизни - это когда у человека все в гармонии…

- Мария, простите, я не понимаю – чем вам навредила Барби, которая сейчас в коробке у вас дома? Кому именно Барби причинила ущерб – есть факты?

- Сейчас вышел этот фильм «Барби», широко обсуждаемый. Вы знаете, что доктора Барби играет трансгендер?

- Пока вы не сказали, не знал. И знать не хотел…

- А то, что корпорация «Барби» выпустила куклу-трансгендера? Когда ваш ребенок будет играть с такой куклой, не удивляйтесь, что однажды он скажет, что хочет сменить пол. Недавно у меня в эфире была семья из Германии. Они уехали оттуда, потому что в Германии открыли первый детский сад для трансгендеров.

Мы не должны ставить эксперименты на наших детях. Я как законодатель, голосовала за закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. И если кукла-трансгендер будет появляться в магазинах, это противоречит закону. Тем более неправильно при наличии собственных производителей игрушек закупать в детсады иностранные….

Мария Бутина заявила, что кукла Барби провоцирует девочек к нездоровой худобе Фото: Shutterstock

МОЕГО ПАПУ УБИЛИ РЕКЕТИРЫ

- Меня зацепила ваша цитата: «Отрадно видеть, как вопреки деструктивным западным веяниям, ставящим под угрозу основы человеческого мироздания, в нашей стране институт семьи процветает. Российский народ – оплот традиционных ценностей и в XXI веке сохраняет духовно-нравственные устои, в которых брак – союз мужчины и женщины, так бережно передан нам предками».

- С какой частью вы не согласны?

- То, что мы оплот традиционных ценностей. Россия на пятом месте в мире по количеству разводов — она в этом рейтинге между Францией и США. Такое соседство.

- Есть ложь, есть грубая ложь, а есть статистика. А вы не интересовались, сколько в Европе браков? Если уж вы хотите провести исследование и сделать из этого долгоиграющие выводы, я с удовольствием с вами в этом поучаствую.

- А вы не боитесь реноме депутата-запретителя? Вы же молоды! И родом, пусть не из 90-х (тогда вы были совсем ребенком), но из начала «нулевых». Неужели вам не нравилась свобода? Помните времена, когда само слово «запрет» вызывало чувство протеста?

- Когда мне было шесть, мой папа был аспирантом кафедры Политехнического института Барнаула. У родителей была комнатка в общежитии. И мама была очень худенькая, молока не хватало. И поэтому папа пошел в «купи-продай», чтобы доставать нам смеси молочные, потому что я очень много плакала. Потом родители получили ценнейший жизненный опыт в аналоге МММ – в финансовой пирамиде. Потом папа с друзьями вскладчину купили видеокамеру. Но кто-то залез в нашу квартиру и украл ее.

Я помню, как наша первая учительница отправляла вместо контрольной работы мальчишек сбегать за кока-колой… Много было свободы. У моего папы были свои магазины. Однажды он не пришел. Его убил рэкет. Свободы было сколько угодно. Мне тогда было лет шесть-семь… Это не какая-то внутренняя травма. Я хотела быть частью большой, сильной страны, каким был Советский Союз. Но мы должны были стать или манекенщицами, или стрелки друг другу забивать.

РЕЧЬ О ПЕРЕСТРОЙКЕ МЕНТАЛЬНОСТИ

- Для вас «свобода» – негативное слово?

- Это не свобода, это анархия. В любой системе, организации, будь то радио "Комсомольская правда" или кружок любителей макраме, должен быть лидер. Иначе это все не работает. Помните, по телевизору шла передача «Куклы», где высмеивали президента Ельцина? Мне было стыдно за страну!

- Потому что смеялись над политиками?

- Смеялись над моей страной.

- Вы приравниваете политиков к стране?

- Да, абсолютно!

- Тысячелетняя Россия разве не выше любого политика?

- Каждый гражданин нашей страны есть государство. Признаков государства в классической истории, в науке пять. Но один из них основополагающий – это народ.

- При позднем Советском Союзе были списки запрещенных рок-групп. А сейчас над этим смеются... Кстати, вы заметили, что история «запретителей» не любит?

- Вопрос не в том, как в будущем будет воспринято, то, что я делаю. Мы все - часть истории. И она все расставит по местам. Если ценой своей репутации, всего, что у меня есть, я могу принести пользу стране, я это сделаю. Хочется, чтобы Россия была и дальше, была всегда. Об этом речь. Мы начали, казалось бы, с локальной темы, а на самом деле - это тектонические сдвиги. Речь о перестройке ментальности.

- Вы снова про Барби?

- Безусловно. То, на чем растут наши дети, это основа основ.

Мария Бутина Фото: Алексей БУЛАТОВ

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЯ

Лидер общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирина ВОЛЫНЕЦ:

Чтоб заменить вредную игрушку, нужно создать свою

- Главное, чтобы игры не были опасны для здоровья и психики детей. Мы с экспертами провели большую работу, чтобы вывести вне закона такие игрушки.

Но нужна особая комиссия, которая будет регулярно устанавливать эту маркировку.

С другой стороны - что не запрещено, должно быть разрешено. Детство должно быть счастливым. А у родителей и детей, конечно, должен быть выбор.

Конкретно Барби, действительно, вызывает много вопросов и сомнений. Дети любят эту куклу, потому что когда-то и их мамы выросли на этой культуре. Чтобы заменить Барби, нам нужно создать свою популярную игрушку. Пока ее нет, большой вопрос – что с этой Барби делать.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Ирина РЯБКОВА, доцент кафедры «Дошкольная педагогика и психология» МГППУ, руководитель магистерской программы «Игра и детство»:

Воспитывают не куклы, а взрослые — своим примером

- Как относиться к таким игрушкам? Только в рамках закона. Но важно понимать, что сам предмет, кукла или игрушка не воспитывает ребенка, это могут сделать только взрослые люди.

Если в семье мама, бабушка, папа, старшие братья, не критикуют и не обесценивают девочку, не зацикливаясь на ее весе и пропорциях тела, то ребенок может быть хоть засыпан Барби, но комплексов у нее не будет. Не Барби учит, как относится к своему телу, а взрослые, которые для нее – ролевые модели и образцы поведения.

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