Глава Забайкалья Осипов: Избившие инвалида СВО от ответственности не уйдут

Александр Осипов, губернатор Забайкалья
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Мы продолжаем публиковать материалы, связанные с ЧП в Забайкалье - оно случилось в ночь на воскресенье, 6 августа. Тогда хулиганы нанесли увечья Герою СВО, инвалиду, потерявшему на передовой ногу, Михаилу Таскину. В четверг, 10 августа, я связался по телефону с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым и обсудил с ним последние новости, связанные с этой ситуацией.
… - Александр Михайлович, по моей инициативе «Комсомолка» опубликовала на своём сайте банковский счёт Александра Таскина - чтобы ему могли помочь все желающие.
- Хорошая новость, Александр. Я поддерживаю.
(Напомним - Михаил Таскин еще не успел оформить пенсию по инвалидности. А ему - выплачивать проценты по кредиту, который ветеран СВУ брал, чтобы купить себе автомобиль. Он на нем и «таксовал» - чтобы заработать и на жизнь, и на кредит. Но машину раскурочили бандиты и она, как вещдок, пока - в полиции. А ее ещё восстанавливать.)
- … Александр Михайлович, я знаю, что вы тоже посетили Михаила в больнице. Как у него настроение, самочувствие?
- Он очень выдержанный, очень спокойный парень. Все суждения у него основательные и мудрые, мне было очень приятно с ним пообщаться.
Отрадно, что у нас такие люди.
Это - наша опора.
- Я тоже так думаю. В его интервью меня еще что подкупает – он призывает не устраивать никакого самосуда - над теми, кто его избивал, унижал, срывал награды.
- Вот эта мудрость, эта основательность, умение справиться с эмоциями, а не пылать, не кипеть, плюс выдержанность и хладнокровие – это главные черты его характера.
И это в нем чувствуется.
- Как проходит следствие по этому делу? Вам сообщают информацию?
- Следствие проводит все необходимые действия. Расследование - на контроле у руководителей - прокуратуры, правоохранительных органов, Следственного комитета.
- Была информация, что двое фигурантов этого дела задержаны, а сегодня стало известно, что третьего обвиняемого в избиении участника СВО заочно арестовали в Забайкалье. Вы в курсе?
- Да, принято решение о принятии соответствующей меры пресечения и теперь он будет разыскиваться.
- Мише же повредили машину - эти пьяные дуры, которые прыгали по капоту, по крыше…Именно они кричали оскорбительные слова. Их тоже привлекут?
- Я ожидаю, что будут привлечены к ответственности все, кто избивал Михаила, кто унижал его.
Более того, - то, что я знаю, работа ведется, всем будет дана соответствующая оценка. Естественно, они все должны будут возместить ущерб, причинённый Мише.
Но мы ждать не будем - постараемся пораньше ему помочь.
Как только Миша выйдет из больницы, мы будем вместе с ним в этих вопросах разбираться.
Я так понимаю, что по инвалидности он не все выплаты получает, поэтому мы постараемся, чтобы с этим ускорилось.
- Он не успел оформить.
- Да. Мы постараемся ему помочь. Михаил социально очень активный, ответственный человек, деятельный, сам себя кормит, а тут такое вот произошло. Поэтому мы постараемся ему тоже помочь.
- Мы тоже будем в этом участвовать. Спасибо.
- Я хочу поблагодарить всех людей – и вас, Александр, и редакцию «Комсомольской правды» – за то, что вы не безразличны к этой ситуации, что правильный выбираете подход к важной теме - чтобы объективно все рассмотреть, обратить внимание общества на происходящее.