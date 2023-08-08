Экс-мэр Читы Сапожников: избитому в Забайкалье герою СВО еще и изуродовали машину

Во вторник, 8 августа, в палате у Михаила побывал Герой многих моих публикаций - Александр Сапожников. Фото: семейный архив.

Как мы уже рассказывали, на днях в Забайкалье произошло ЧП - распоясавшиеся хулиганы нанесли увечья Герою СВО, инвалиду, потерявшему на фронте ногу Михаилу Таскину. Во вторник, 8 августа, в палате у Михаила побывал Герой многих моих публикаций - Александр Сапожников. Градоначальник столицы Забайкалья в ноябре прошлого года ушёл в отставку и почти полгода, в звании лейтенанта, находился на передовой. Вот наш разговор…

- Александр Михайлович, спасибо вам за присланные снимки. А кто это на фото рядом с вами и с Мишей? Ребята, которые тоже были на передовой, я так понимаю?

- Да, это участники СВО.

- Как Михаил Таскин себя чувствует? Что говорят врачи?

- Состояние у Миши удовлетворительное. Сейчас его полностью обследуют, ведётся лечение. Так, говорит он, чуть-чуть голова болит. На лице, на голове у Миши до сих пор синяки. Там видно, что пинали, что избивали человека. А так - ничего, Миша бодрый духом. Супруга была у него, Светлана, мы и с ней познакомились. Хорошие ребята.

- А чего ж вы супругу-то Михаила не сфоткали? Почему ее нет на снимке?

- Это она нас фотала. А сама постеснялась. Женщины у нас в Забайкалье все скромные.

- Чем вы Мишу угощали, какую передачку принесли ему?

- Фруктов купили, сока, чая, молока. Мы же забайкальцы, чай с молоком любим пить.

- Это я знаю.

- Сейчас Мише витаминов побольше надо, отдыхать, спать, приходить в себя, лечиться. Отделение в больнице хорошее, постоянное внимание оказывается. Михаил не один в палате, с ним еще парень лежит, тоже - боевой, после ранения в зоне СВО, долечивается сейчас. Кстати, Александр, Миша вам привет передаёт.

- Спасибо! Ему тоже - привет!

- С Мишей, со Светланой подробно поговорили «за жизнь». Проблема в том, Александр, что он эту машину, на которой был, взял в кредит. Но ее же изуродовали хулиганы.

- А Михаил, как он сам мне рассказывал, на ней «таксовал», подрабатывал.

- Да, теперь же за кредит надо платить. Пока с машиной разберутся… Мы, конечно, подключимся, постараемся с банком переговорить, чтобы какую-то отсрочку дали - по кредитам. И ещё… Михаил же только оформляется на пенсию - по инвалидности. Но пока не оформился. Проходил только все комиссии, документы собирает. Вот сейчас подлечится, дальше будет заниматься. Думаю, мы и здесь тоже поможем обязательно.

- Вы прям молодцы. Как эти ребята - товарищи по орудию (Не для печати, или даже для печати!) Они-то как восприняли ЧП, как реагируют?

- Недопустимо избивать любого человека! И медали никто не может срывать, тем более, с боевого человека. То, что произошло, в голове у нас ни у кого не укладывается. Конечно, наказание хулиганам должно быть, это однозначно. ЧП - на контроле у нашего губернатора Осипова. Кстати, Александр Михайлович вчера вечером тоже был у Михаила.

- А как следствие идет, вы не в курсе?

- Нет, мы не в курсе. Но я знаю, что наш губернатор выложил в Telegram-канал информацию о том, что прокурор Дальневосточного федерального округа взял ход расследования уголовного дела под личный контроль. А вчера я видел информацию о том, что происшествие - на личном контроле у главы Следственного Комитета России Бастрыкина. Поэтому считаю, виновные будут наказаны в любом случае.