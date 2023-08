Космос направит человечеству предупреждение в виде огромного астероида: грозит ли нам столкновение

Рядом с Землей то и дело снуют огромные каменные глыбы

Глыба, размеры которой могут достигать 960 метров, а скорость - более 14 километров в секунду 23 августа 2023 года пересечет орбиту нашей планеты на расстоянии около 6 миллионов километров – пролетит в угрожающей близости, как считают специалисты, следящие за потенциально опасными астероидами (Рotentially Hazardous Asteroid - РНА). Таковыми считаются все глыбы с поперечником более 100 метров, подлетающие к Земле ближе, чем на 19,5 расстояний от нее до Луны (LD) – то есть, 7,5 миллиона километров.

Сильнее поволноваться придется в 2041 году – этот самый 1988 EG подлетит менее, чем на 4 миллиона километров. По предварительным расчетам, конечно.

Частота вероятных столкновений Земли с астероидами разного размера

В ожидании конца света

Астрономы пугают: рано или поздно космос нанесет по Земле разрушительный удар – и километровым астероидом, и 10-километровым, и даже еще большим – 25-километровым. Такое уже бывало. А как известно, «что было, то и будет (Екклесиаст, 1:9).

Однако человечеству можно ненадолго перевести дух. Согласно крупномасштабному исследованию, которые провели ученые из Университета Колорадо и Калифорнийского технологического института, сотрудничающие с NASA (Department of Aerospace Engineering Sciences, University of Colorado Boulder, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology), столкновения с километровыми астероидами и теми, что крупнее, нашей планете в ближайшие 1000 лет не грозят. Все они пролетят мимо. Некоторые, правда, совсем близко.

Схема атаки на Диморф

Увы, «прогноз тысячелетия» на тысячу лет и рассчитан – дальше ученые не заглядывали. К тому же относится он лишь к глыбам, обнаруженным на сегодняшний момент.

Из потенциально опасных – околоземных астероидов размером в километр и более - обнаружены пока, по признанию авторов прогноза, 95 процентов. Оставшиеся 5 процентов где-то летают необнаруженными. Может быть, они уже даже направляются к нам со стороны Солнца, оставаясь «невидимыми». 10-километровые астероиды вроде бы известны все. Но это не значит, что космос не способен в результате каких-нибудь коллизий превратить потенциально неопасный астероид в потенциально опасный. На такое, кстати, способны кометы, пролетающие сквозь скопления астероидов, имеющиеся в Солнечной системе.

По нынешней статистике, которую обнародовало NASA, столкновение планеты с километровым астероидом случается раз в 500 тысяч лет, с 10-километровым - раз в 100 миллионов лет (с последнего, кстати, прошло уже 66 миллионов лет).

Астероид был облеплен булыжниками – большими и маленькими

Предыдущий раз километровый астероид сближался с Землей совсем недавно - 2005 YY128 (он же 199145) пролетел 16 февраля 2023 на расстоянии 4,6 миллиона километров.

Посылая такие астероиды по несколько штук в год, космос как бы предупреждает, что совсем уж расслаблять не стоит.

Побочные эффекты и осложнения

На днях ученые NASA омрачили впечатление от собственного успеха. Они обнаружили побочные эффекты в миссии DART (Double Asteroid Redirection Test).

Американцы вместе со специалистами из Европейского космического агентства (European Space Agency - ESA) намеривались сбить с курса небольшой -160-метровый - астероид Диморф, вращающийся вокруг более крупного - 780-метрового Дидима.

Взрыв смел с астероида 37 крупных булыжников. Ученые их всех пересчитали

Ночью 27 сентября 2022 года в 2 часа 43 минуты по московскому времени, находясь на расстоянии 11 миллионов километров от Земли, 500-килограмовый зонд миссии DART сходу врезался в глыбу Диморфа на скорости примерно 6,6 километров в секунду. И ко всеобщему восторгу существенно повлиял на ее траекторию. Удар оказался даже сильнее, чем ожидали. Его сопровождала яркая вспышка и выброс вещества – у «малютки» даже образовался хвост. И астероид стал похож на комету.

Диморф делал один оборот вокруг Дидима за 11 часов 55 минут. А после столкновения с ним – за 11 часов 23 минуты. На 32 минуты быстрее. То есть, Диморф сдвинулся ближе к Дидиму.

Иными словами, впервые удалось продемонстрировать, что так называемый кинетический метод работает не только в теории, но и на практике. И в случае чего его можно использовать для защиты человечества от атаки из космоса.

Астероид все-таки можно уничтожить ядерной ракетой, взорвав ее даже на его поверхности

И вот ученые обнаружили непредвиденные побочные эффекты этого самого кинетического метода, которые – в случае чего опять же – грозят человечеству серьезными осложнениями.

Оказалось, что помимо хвоста 160-метровый Диморф обзавелся роем булыжников. Взрыв смёл их с поверхности астероида. Астрономы, ведомые Девидом Джевиттом (David Jewitt) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелисе (UCLA), насчитали 37 штук – некоторые размером по 7 метров. Суммарная масса 5 000 000 тонн. Они продолжают путь вместе с «малюткой».

Ученые сообщили об этом в журнале Astrophysical Journal Letters.

В чем опасность? В том, что, врезавшись в Землю, каждый булыжник взорвется с силой атомной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму. Итого, 37 хиросим. Многовато – особенно для густонаселенной местности.

Конечно, Диморф со своими булыжниками к нам и не собирался. Но какой-нибудь другой – однажды «успешно сбитый с курса» - вполне может. В таком случае Земле грозит массированная бомбардировка, сравнимая с атомной - вместо конца света, правда. Что тоже неприятно.

ВАРИАНТЫ ОСТАЮТСЯ

Как в фильме «Армагеддон» только проще

Еще 5 лет назад российские ученые из Московского физико-технического института, Института космических исследований, Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ в Сарове, Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, корпорации «Росатом» провели эксперименты, смоделировав удары ядерными ракетами по астероидам. И рассчитали, на каком расстоянии от Земли необходимо нанести удар, чтобы образовавшиеся осколки в неё не попали. О результатах своего исследования они (Е. Ю. Аристова, А. А. Аушев, В. К. Баранов и еще 37 участников) сообщили в «Журнале экспериментальной и теоретической физики».

Безопасно «разбив астероиды», российские ученые подтвердили, что метод «Брюса Уиллиса» из фильма «Армагеддон» работает даже без бурения. И без Брюса Уиллиса. И при нынешнем уровне развития техники.

Подробности в нашем материале.