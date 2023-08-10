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Общество10 августа 2023 16:30

Из России уходят Windows, Word и Excel: как мы будет работать без привычных приложений и программ

Эксперт Муртазин: решение Microsoft не продлевать лицензии связано с давлением со стороны США
Владимир МАЗЕНКО
Владимир МАЗЕНКО
После 30 сентября невозможно будет продлить действующие подписки на продукты Microsoft

После 30 сентября невозможно будет продлить действующие подписки на продукты Microsoft

Фото: REUTERS

Уведомления о приостановке продления лицензий американская корпорация начала рассылать своим пользователям на днях. Правда, пока речь идет не о частных лицах, а о корпоративных клиентах – то есть организациях, которые официально используют майкрософтовские решения в своей работе. А это и операционная система Windows, и любимые многими офисные программы Word, Exсel, PowerPoint, и другие решения, которые пустили глубокие корни в российскую корпоративную культуру.

По разным оценкам, продукцией Microsoft до сих пор пользуются от 70% до 90% российских организаций. И если госорганы в последние годы активно переходили на ПО, которое не связано с недружественными государствами, то коммерческие структуры пересаживаются с Microsoft крайне неохотно.

Но теперь, похоже, делать это придется. После 30 сентября невозможно будет продлить действующие подписки на продукты Microsoft. Работа компьютеров на Windows из-за этого, к счастью, не остановится. Но без обновлений производителя будет накапливаться число критических ошибок, а внутрикорпоративные сети станут уязвимы перед вирусами, хакерскими атаками и прочими угрозами. Так что в перспективе нескольких лет большинство точно задумаются о смене ПО.

В принципе, ничего неожиданного в решении Microsoft нет. Компания постепенно уходит из России еще с марта прошлого года. У российских пользователей уже давно пропала возможность официально скачивать многие продукты с официального сайта компании, хотя их поддержка сохраняется до сих пор. И в отношении частных клиентов она в ближайшее время не прекратится – никаких заявлений на этот счет не было. А вот организациям пора присматриваться к альтернативам Windows. Среди популярных международных решений наиболее известны продукты от Linux, есть и чисто российские решения – это операционные системы «Астра», «РедОС», «БазАльт». Но перевод на новый софт корпоративных сетей и документооборота – это, конечно, серьезный вызов для российского бизнеса. И большой объем работы для IT-специалистов. Спрос на их услуги в этой сфере вырастет в ближайшее время кратно. Главная проблема – не в отсутствии аналогов продуктов Microsoft, а в их совместимости с другим ПО, конфликтом разных форматов файлов и т.п.

Впрочем, есть и более привычное для многих российских компаний решение – переход на пиратские версии программ. Госсектор и крупный бизнес позволить себе такого, конечно, не могут, а малый и средний бизнес – вполне. Как говорится, не привыкать - ведь в 1990-е и начале 2000-х почти все так и работали, на «пиратках»…

КОМЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Решение Microsoft означает, что в США, с одной стороны, возрастает давление на компанию, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. - С другой стороны, Microsoft подготовил подарок всем российским компаниям и пользователям: это пиратские подписки и коды, которые они, похоже, самостоятельно распространяют в России. По сути, функционал не будет урезан, просто платить за него придется в разы меньше. Идете на популярные сайты объявлений, покупаете коды и пользуетесь.

По мнению эксперта, многое указывает на то, что американская компания намеренно неофициально генерирует серые коды активации лицензий на свои продукты и неофициально ими торгует, чтобы обходить таким образом санкции и не терять долю рынка в России.

- Они раньше это делали для Африки, сейчас они это делают для России, - уверен эксперт. - Никто об этом, конечно же, не говорит, потому что это нелегально с точки зрения американского законодательства. И это не только Microsoft. Сегодня с Россией торгует большая часть американских компаний. Делают они это через Китай, но на это все закрывают глаза.

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