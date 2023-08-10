Из России уходят Windows, Word и Excel: как мы будет работать без привычных приложений и программ

После 30 сентября невозможно будет продлить действующие подписки на продукты Microsoft Фото: REUTERS

Уведомления о приостановке продления лицензий американская корпорация начала рассылать своим пользователям на днях. Правда, пока речь идет не о частных лицах, а о корпоративных клиентах – то есть организациях, которые официально используют майкрософтовские решения в своей работе. А это и операционная система Windows, и любимые многими офисные программы Word, Exсel, PowerPoint, и другие решения, которые пустили глубокие корни в российскую корпоративную культуру.

По разным оценкам, продукцией Microsoft до сих пор пользуются от 70% до 90% российских организаций. И если госорганы в последние годы активно переходили на ПО, которое не связано с недружественными государствами, то коммерческие структуры пересаживаются с Microsoft крайне неохотно.

Но теперь, похоже, делать это придется. После 30 сентября невозможно будет продлить действующие подписки на продукты Microsoft. Работа компьютеров на Windows из-за этого, к счастью, не остановится. Но без обновлений производителя будет накапливаться число критических ошибок, а внутрикорпоративные сети станут уязвимы перед вирусами, хакерскими атаками и прочими угрозами. Так что в перспективе нескольких лет большинство точно задумаются о смене ПО.

В принципе, ничего неожиданного в решении Microsoft нет. Компания постепенно уходит из России еще с марта прошлого года. У российских пользователей уже давно пропала возможность официально скачивать многие продукты с официального сайта компании, хотя их поддержка сохраняется до сих пор. И в отношении частных клиентов она в ближайшее время не прекратится – никаких заявлений на этот счет не было. А вот организациям пора присматриваться к альтернативам Windows. Среди популярных международных решений наиболее известны продукты от Linux, есть и чисто российские решения – это операционные системы «Астра», «РедОС», «БазАльт». Но перевод на новый софт корпоративных сетей и документооборота – это, конечно, серьезный вызов для российского бизнеса. И большой объем работы для IT-специалистов. Спрос на их услуги в этой сфере вырастет в ближайшее время кратно. Главная проблема – не в отсутствии аналогов продуктов Microsoft, а в их совместимости с другим ПО, конфликтом разных форматов файлов и т.п.

Впрочем, есть и более привычное для многих российских компаний решение – переход на пиратские версии программ. Госсектор и крупный бизнес позволить себе такого, конечно, не могут, а малый и средний бизнес – вполне. Как говорится, не привыкать - ведь в 1990-е и начале 2000-х почти все так и работали, на «пиратках»…

КОМЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Решение Microsoft означает, что в США, с одной стороны, возрастает давление на компанию, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. - С другой стороны, Microsoft подготовил подарок всем российским компаниям и пользователям: это пиратские подписки и коды, которые они, похоже, самостоятельно распространяют в России. По сути, функционал не будет урезан, просто платить за него придется в разы меньше. Идете на популярные сайты объявлений, покупаете коды и пользуетесь.

По мнению эксперта, многое указывает на то, что американская компания намеренно неофициально генерирует серые коды активации лицензий на свои продукты и неофициально ими торгует, чтобы обходить таким образом санкции и не терять долю рынка в России.

- Они раньше это делали для Африки, сейчас они это делают для России, - уверен эксперт. - Никто об этом, конечно же, не говорит, потому что это нелегально с точки зрения американского законодательства. И это не только Microsoft. Сегодня с Россией торгует большая часть американских компаний. Делают они это через Китай, но на это все закрывают глаза.

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