Войска России успешно продвигаются, Киев насильно вывозит детей из городов: как изменилась обстановка на Купянском направлении

ВСУ несут сумасшедшие потери Фото: REUTERS

Российские войска освободили 5 населенных пунктов в Харьковской области - на Купянском направлении наши бойцы закрепляются на стратегических высотах. Уже оттуда будет возможность более успешно продвигаться по области и в том числе и к самому Купянску. Об обстановке в Харьковской области в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал глава ее военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

- Из части населенных пунктов украинские власти эвакуируют население. Это говорит о том, что их собираются превращать в укрепрайоны, накапливать там силы, - говорит Ганчев.

При этом с мест постоянно приходит информация, что буквально все более или менее целые здания минируют солдатами ВСУ. Они понимают, что наши новые позиции не позволят им успешно контратаковать.

- Все атаки, которые пытались провести украинские войска за последние несколько недель захлебнулись. Они несут сумасшедшие потери, никто не считается с людьми, которые там гибнут за этот украинский режим. Они делают все для того, чтобы не оставить для нас там ничего… они понимают, что мы рано или поздно туда зайдем, и они оставят для нас максимально выжженную землю, чтобы создать побольше трудностей.

- Как проходит эвакуация?

- В принудительном порядке. Особенно это касается детей. А мы понимаем, что если вывозят детей, значит, будут увозить и родителей… Я читал их приказы, там написано, что это обязательно. То есть эвакуация - это не рекомендация, а указание. Там перечислено 37 населенных пунктов Купянского района.

Купянск - это центральный логистический хаб ВСУ на Харьковском направлении. Он связывает три области Украины, в том числе Славянск, Харьков и все близлежащие направления. Кроме того, освобождение этого города позволит российской артиллерии дотянуться до самого Харькова. Учитывая постоянные обстрелы Белгородской области и ее приграничной территории для России это стратегически важная задача - отодвинуть украинскую артиллерию, чтобы не было возможности обстреливать наши населенные пункты.

- В Купянске так же расположен очень крупный железнодорожный узел, который поможет снабжать наши тылы, без чего продвижение войск невозможно. И когда мы уже были на территории Купянска в прошлом году, мы ощутили, насколько важное значение железнодорожное сообщение играет даже для гражданской инфраструктуры. Здесь же открываются дороги не только в сторону самого Харькова. Сейчас туда стянуты очень серьезные резервы противника.

Виталий Ганчев

- Какие направления в Харьковском области должны быть приоритетными?

- Прежде всего, это Изюмское направление. Шевченково, Боровая - это ближайшие от Купянска населенные пункты для развития наступления.

- А сам Харьков?

- Харьков это русский город. В 2014 году мы это всем показали. Другой вопрос, что майданная власть, которая захватила всю страну, подавила это сопротивление. Но все харьковчане и жители нашей области увидели, что это действительно русский город.

- Что в самом городе происходит? Многие ли уехали? Мы знаем, что в первую очередь призывали-то из восточных областей - их бросали на убой.

- На Украине общество было очень сильно разделено. Особенно уже после 2010 года, когда дело шло к майдану. Есть западные - настоящие украинцы, а есть восточные – это русня, кацапня и т. Тем не менее, эта принудительная мобилизация украинского населения она сейчас уже идет без разбора.

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