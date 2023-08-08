Российские войска взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы России за последние дни взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«За последние дни к территориям Харьковской области, которые находится под нашим контролем, прибавилось пять населенных пунктов», – сказал он в эфире «Первого канала».

Как отметил глава ВГА Харьковской области, продвижение российский войск вглубь территории противника проходит достаточно активно.

Напомним, в июле Министерство обороны РФ сообщило об успешном продвижении российских войск на Купянском направлении взятии под контроль железнодорожной станции Молчаново в Харьковской области.

На прошлой неделе Минобороны РФ заявило об освобождении населенного пункта Новоселовское в ЛНР. Кроме того, ВС России улучшили положение в районах Ольшаны и Першотравневого в Харьковской области.